Fujitsu v ČR ukončuje prodej PC, Česko bude těžit z továrny TSMC v Drážďanech, nový font Microsoftu

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Amazon Web Services začne od února 2024 zpoplatňovat adresy IPv4. Cena pro veřejné adresy na hodinu bude 0,005 dolaru. AWS reflektuje rostoucí cenu docházejících adres a chce motivovat k přechodu na IPv6.

Microsoft bude mít nový výchozí font. Jmenuje se Aptos a v následujících měsících se stane součástí Microsoft 365 a později zřejmě i dalších produktů. Aptos nahradí dnes již legendární Calibri.

Facebook Messenger na Androidu přestane podporovat SMS. Stane se tak 28. září. Pokud Messenger jako appku pro práci s SMS používáte, je nutné si nainstalovat jinou, případně se SMS přepnou do výchozí aplikace Zprávy od Googlu.





Běloruští hackeři odposlouchávali zahraniční diplomaty, k čemuž jim pomáhali tamní poskytovatelé internetu. Vše mělo být řízené běloruskou vládou. Zjistila to slovenská společnost ESET, která skupinu označila jako MoustachedBouncer.

Tchajwanský kolos TSMC nakonec skutečně postaví čipovou továrnu kousek od českých hranic. Projekt v Drážďanech vyjde na deset miliard eur. Německá vláda poskytne subvence ve výši pěti miliard eur. TSMC bude továrnu vlastnit ze 70 procent, po deseti pak dostanou joint-venture partneři z Evropy – Infineon (sám rozšiřuje výrobu v Drážďanech za pět miliard eur), Bosch (nedávno v lokalitě postavil produkci za miliardu eur) a nizozemský NXP Semiconductors. Používat se bude starší produkce 28/22 nanometrů (CMOS) a 16/12 nanometrů (FinFET) – zákazníkem tedy bude evropský průmysl.

Z drážďanského TSMC bude těžit i Česko. My jsme o továrnu neusilovali, s Tchaj-wanem ale máme rozjeté další projekty. Situaci vysvětluji zde. Na září se například chystá cesta českých čipových firem na Semicon Taiwan nebo bilaterální jednání. Obecně by Česko i podle evropského Chips Actu mělo těžit z takzvaného spillover efektu.

K německému Infineonu jedna zajímavost: firma postaví největší továrnu na čipy na bázi karbidu křemíku (200mm wafery), ovšem ne doma v Německu, ale v Malajsii. Karbid křemíku je velká věc pro elektromobily, investici za 44 miliard do této výroby v Rožnově pod Radhoštěm chystá Onsemi. Infineonu bude s 200mm konkurovat. Do Malajsie míří také švédský Ericsson, který tam bude vyrábět 5G radio.

Japonské Fujitsu v Česku přestane prodávat osobní počítače. Stejný krok udělá i ve zbytku Evropy. Trh se po covidových nákupech (home office a podobně) nasytil a prodeje PC obecně padají o nižší desítky procent. Přežívají jen ti nejsilnější s velkými objemy a množstevními slevami při nákupech komponent. Fujitsu tam nepatří a nemá sílu konkurovat například HP, které u nás jde s cenami na krev. Japonci nadále budou aktivní v serverech, datacentrech a dalším B2B.





Huawei se v Česku podařilo stabilizovat finanční výsledky. Tržby v loňském roce vyrostly o 200 milionů na 3,6 miliardy korun. V roce 2021 byl završen sešup o zhruba polovinu, kdy čínský podnik pocítil velký kousanec amerických sankcí. Šlo primárně o čísla za propad v prodejích telefonů, kdy Huawei nemá přístup k 5G čipům (v přípravě má vlastní s 7nm výrobou doma u SMIC, což je čínská alternativa TSMC) a službám Androidu (v Číně a dalších zemích rozšiřuje alternativu HarmonyOS).

Německé dráhy nadále používají Huawei, podniky se nedávno domluvily na další modernizaci. Der Spiegel přišel se zprávou, že pokud by Deutsche Bahn byly vládou donuceny přestat Huawei používat, vyšlo by to na 400 milionů eur.

Spojené státy zakáží americké investice do některých čínských technologií, vyšel k tomu prezidentský výnos. Zahrnuje to AI a další. USA opět argumentují bezpečností či zneužitím ve vojenské technice a podobně. Jde o další eskalaci napětí mezi oběma státy. Investoři rizikového kapitálu se z Číny stahují už nějakou dobu, nemají jistoty. Ubývá také různých zahraničních konzultačních firem, protože podle nového čínského zákona je možné považovat za špionáž i běžný průzkum trhu. Pokud se třeba vláda rozhodne, že nějaký analytik zjišťuje až moc (vláda je teď citlivá hlavně na čipy jakožto prioritní obor), může být zadržen.

Evropská unie nové americké omezení analyzuje a rozhodne, co z toho vyvodí pro sebe. Stejně jako další podobné kroky, i tento může mít na Evropu zásadní dopad.

Jižní Korea tlačí na americkou vládu, aby se vykašlala na čipová embarga vůči Číně, píší Financial Times. Země argumentuje třeba tím, že sankce tlačí Čínu k tomu, aby si obor vybudovala sama, což ohrožuje ekonomiku Jižní Koreji. Podle Korejců má Čína zásoby talentů a důležitých surovin. Samsung má vyspělý polovodičový sektor, jen Samsung staví nové továrny za 230 miliard dolarů. Stejně jako Korea mluví další kritici sankcí, například šéf TSMC. Minulý týden jsem psal, že se čipová válka začíná obracet vůči západu. Číňané nyní rozjeli mimo jiné nový výzkum čipletů.

Čínští internetoví obři mezitím udělali objednávku u Nvidie za pět miliard dolarů. Jen Baidu, ByteDance, Tencent a Alibaba kupují sto tisíc karet A800 za miliardu dolarů.

AWS údajně provozuje polovinu všech serverových procesorů ARM. To doplňuje nedávnou zprávu, že 40 procent takových strojů běží v Číně. Celkově je ARMů mezi servery asi deset procent. AWS do oblasti hodně investuje, už má třetí generaci svého Gravitonu. Mimochodem, růst AWS zpomalil na 12 procent, vyhlídky jsou ale stále dobré.

Evropská komise rozjíždí podrobné šetření plánované koupě firmy Figma ze strany Adobe. Obchod za 20 miliard dolarů tak může být napaden kvůli antimonopolním věcem.

Kumulovaná ztráta Vision Fundu společnosti SoftBank dosáhla na 3,6 miliardy dolarů. SoftBank dělá velkolepé technologické investice, a to i díky penězům ze Saúdské Arábie. Firma vlastní i ARM, který chce poslat na burzu, když jí nevyšel veliký prodej Nvidii.

A právě IPO ARMu se stává žhavým tématem. Úpis akcií se přibližuje a velké společnosti jsou ochotné si část firmy koupit. Podporu hlásí Amazon, Apple, Intel, Nvidia nebo Samsung. Ohledně veřejného úpisu akcií panují obavy, že ARM přijde o svůj status „čipového Švýcarska“, a to kvůli kvartálním tlakům investorů a podobně. Předchozí vedení právě z toho důvodu na burzu nechtělo.

FBI, NASA a CISA zveřejnily dvanáct nejčastěji zneužívaných bezpečnostních chyb. Nejvíce se loni cílilo na starší softwarové zranitelnosti, nikoliv ty nové.

Prohlížeč Brave má vlastní vyhledávání obrázků a videí. Už tak nepřesměrovává na Google či Bing a dál si buduje pověst prohlížeče zaměřeného na soukromí.

Renesas Electronics kupuje firmu Sequans, která dodává IoT moduly a čipy pro 4G a 5G. Pro Renesas jde o další posílení polovodičového byznysu. Firma má vývojové centrum i v Praze, a to díky koupi Dialog Semiconductor.

Ve věku 62 let zemřel autor Vimu Bram Moolenaar. Měl zdravotní problémy. Moolenaar do roku 2021 pracoval v curyšské pobočce Googlu.

Kyberbezpečnostní firma Rapid7 propustí 18 procent zaměstnanců, tedy asi 400 lidí. Má to být za účelem restrukturalizace a zvýšení finanční efektivity.

Čtení na Cnews.cz: Detaily o čipech Apple M3. Nové Radeony Pro od AMD. Recenze reMarkable 2. AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB je za dveřmi. Western Digital ohlásil pevný disk s 28 TB.

The Register rozebírá trochu zamotanou situaci kolem budoucnosti SAP HANA a cloudu, tedy budoucnosti této německé softwarové firmy.

IBM vydává novou verzi z/OS, tedy svého operačního systému pro mainframy. Přidává mimo jiné prvky AI, díky čemuž chce adminům ulehčit práci.