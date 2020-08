Gigabitové připojení od Vodafonu: technologie, ceny a dostupnost

Kapacita jednoho SC-QAM (EuroDOCSIS 3.0) 8 MHz širokého kanálu je max. 50 Mb/s, u OFDM kanálu o šířce 192 MHz je díky výše uvedeným změnám možné dosáhnout přibližně 1,7 Gb/s. Do budoucna standard počítá se spojováním až šesti takových kanálů a díky tomu se dostává k magické desetigigabitové hranici pro stahování.

Změn je samozřejmě mnohem více. Zájemcům mohu na začátek doporučit například prezentaci společnosti Viavi Solutions z roku 2016 (v angličtině).

DOCSIS 3.1 v podání Vodafonu

Český Vodafone provozuje kromě přístupu k internetu i službu digitální kabelové televize (vedle sebe v kabelu běží DVB-T a DVB-C), analogové kabelové televize a FM rádií a dostupné frekvenční pásmo je velmi zaplněno. Například pro provoz internetové služby ve směru k zákazníkovi (DOCSIS 3.0 downstream) se doposud používalo pásmo 270 až 462 MHz.

Při zavádění DOCSIS 3.1 před UPC/Vodafonem stála nelehká otázka: kam s OFDM DOCSIS 3.1 kanálem? Velká část pásma byla již obsazena, a tak se OFDM kanál dostal až za programy digitální kabelové televize. Začíná na frekvenci ~791 MHz a jeho šířka je (podle informací z modemu) 62 MHz, končí tedy těsně před frekvencí ~852 MHz (router na rozdíl od starších kabelových modemů bohužel neukazuje přesnou frekvenci kanálů). Celková šířka OFDM kanálu by tak měla být 64 MHz, na obou okrajích je totiž navíc ochranné pásmo o šířce 1 MHz.

Orientační frekvenční plán kabelové sítě. Technologie DOCSIS 3.1 obsadila pásmo 791 – 852 MHz

Pozornější čtenáři při čtení výše uvedených frekvencí OFDM kanálu možná zbystřili – ano, skutečně dochází k využívání podobných frekvencí, jaké používá technologie LTE v pásmu 800 MHz. V ideálním případě kvalitního stínění domovních zesilovačů, kabelového rozvodu a modemu by nemělo docházet k rušení.

O něco větší vliv na službu může mít poloha OFDM kanálu – kvalita historických koaxiálních rozvodů se bude lišit v různých místech sítě, a ne každý modem tak do budoucna dosáhne vyšších modulací. Aktuálně používaná modulace DOCSIS 3.1 kanálu je 256QAM, což odpovídá získávání zkušeností se zaváděním této technologie. Německý Vodafone již dnes používá 4096QAM, je tedy kam růst.

Ve směru odesílání (upstream) zatím nedošlo k žádným změnám a v síti se používá pouze bonding DOCSIS 2.0/3.0 kanálů. Jejich počet a umístění se liší v závislosti na městě a části obce, ale na síti s gigabitovou službou by měly být takové kanály spojeny nejméně čtyři. OFDMA upstream z DOCSIS 3.1 se zatím nevyužívá, rozdělení pásma upstream/downstream je na frekvenci 85 MHz.

Rychlosti downloadu a uploadu

Nová služba oficiálně nabízí rychlost stahování 1000 Mb/s a odesílání 50 Mb/s, a to pro rezidentní zákazníky (domácnosti) i zákazníky s tarifem pod firemní smlouvou na IČO. Pro domácnosti tento tarif nabízí navýšení rychlostí stahování i odesílání (z 500/30 na 1000/50 Mb/s), zatímco pro firmy jde ve skutečnosti jen o navýšení rychlosti stahování (z 500/50 na 1000/50 Mb/s). Poměr rychlosti odesílání a stahování se dostává až na 1:20. Proč tomu tak je?

Kabelová síť Vodafonu a UPC prošla od zavedení DOCSIS 3.0 před deseti lety ve směru stahování (downstream) postupnou evolucí. Zatímco při zavedení DOCSIS 3.0 v roce 2009 docházelo ke spojování osmi DOCSIS 3.0 kanálů ve směru k uživateli, dnes se v některých lokalitách takto spojuje až 24 kanálů s celkovou kapacitou cca 1,2 Gb/s. K tomu současný 62 MHz široký DOCSIS 3.1 kanál s modulací OFDM a 256QAM nabízí přibližně dalších 450 Mb/s – v součtu je díky DOCSIS bondingu na konkrétním kabelovém uzlu dostupných přibližně 1,6 Gb/s.

Do budoucna pravděpodobně dojde k rozšiřování OFDM kanálu, zlepšování dostupné modulace nebo přidání dalšího OFDM kanálu například v části pásma, kde je dnes provozována analogová televize. Tím kapacita pro stahování i nadále poroste a v nadcházejících letech se dočkáme i služby s rychlostí vyšší než 1 Gb/s.

Oproti tomu je evoluce ve směru odesílání (upstream) spíše symbolická. V některých oblastech sítě je k dispozici šest spojených DOCSIS 2.0/3.0 kanálů s celkovou kapacitou 162 Mb/s, v jiných jen čtyři kanály s kapacitou pouhých 108 Mb/s. Dva současně naplno uploadující uživatelé s gigabitovým tarifem na jednom uzlu by tak pro sebe mohli získat podstatnou část celkové kapacity upstreamu.

DOCSIS 3.1 nabízí i řešení problému nízké kapacity upstreamu, to ale v síti Vodafone ještě není nasazeno. Pro jeho plné využití bude potřeba vypnout FM rádia a analogovou televizi a provést významnou přestavbu sítě tak, aby prostor mezi 60 MHz a 200 MHz (limit DOCSIS 3.1 upstreamu) bylo možné využít pro odesílání. Do té doby by Vodafone mohl využít část existujícího upstream pásma v některých lokalitách pro DOCSIS 3.1 OFDMA kanál a ten s využitím DOCSIS bondingu spojit se stávajícími DOCSIS 2.0/3.0 kanály. Je to ale hudba vzdálenější budoucnosti, proto významné navyšování rychlosti odesílání na více než 50 Mb/s v brzké době nečekám.

Dostupnost a cena

Jaké jsou ceny nového gigabitového tarifu v porovnání se službami, které byly dostupné dříve? Při instalaci jakékoli nové kabelové služby nyní budete prvních šest měsíců platit jen akční cenu 399 Kč měsíčně. Poté nastupují ceníkové ceny.

Vodafone udržuje tři ceníky, rezidentní kabelový, firemní kabelový a klasický mobilně-pevný, a zorientovat se v nich není úplně jednoduché. Ceníkové ceny navíc nezahrnují individuálně vyjednané slevy zákazníků. Přesto se je pokusíme porovnat.

Nabízené tarify, jejich rychlosti a ceny Rychlost v Mb/s (stahování/odesílání) Určení služby Cena služby (měsíčně, s DPH) Pronájem zařízení (měsíčně, s DPH) Celková cena (měsíčně, s DPH) 500/30 Domácnost, DOCSIS síť 859 Kč 70 Kč 929 Kč 1000/50 Domácnost, DOCSIS síť 899 Kč 100 Kč 999 Kč 500/50 Firmy, DOCSIS síť 956 Kč 72,60 Kč 1028,60 Kč 1000/50 Firmy, DOCSIS síť 999 Kč 100 Kč 1099 Kč 1000/100 FTTH/FTTB sítě partnerů (např. CETIN) 899 Kč 0 Kč 899 Kč

Z ceníku je vidět, že nárůst mezi cenou donedávna nabízené nejlepší služby (500/30, resp. 500/50 Mb/s) a novým gigabitem je pouhých 40 Kč s DPH (43 Kč s DPH v případě podnikatelů). Další rozdíl je ale v ceně modemu, pronájem Vodafone Station je o 30 Kč (27,40 Kč v případě podnikatelů) měsíčně dražší než pronájem Compalu k tarifu 500/30, resp. 500/50.

Celkový nárůst ceny oproti tarifům s rychlostí stahování 500 Mb/s je tak prakticky 70 Kč a v případě zákazníků z řad domácností se cena stále drží pod magickou čtyřcifernou hranicí. Za stejnou cenu, tedy 999 Kč včetně DPH, byl mimochodem před deseti lety nabízen tehdy nejlepší tarif na čerstvě spuštěné DOCSIS 3.0 síti, 100/10 Mb/s.

Pro zajímavost je v tabulce uvedena i služba Pevného internetu 1000 Mb/s, u které se neplatí za povinný pronájem zařízení. Dostupnost tohoto gigabitu na skutečné optice je ale omezená jen na partnerské sítě Vodafonu, například optickou infrastrukturu CETIN nebo sítě lokálních operátorů zpřístupněných Vodafonu na základě velkoobchodní spolupráce. Oproti dosahu vlastní DOCSIS sítě operátora se ale jedná o jen velmi malou část českých domácností (řádově desítky tisíc).

Jaká je reálná dostupnost gigabitové služby na kabelové síti? Vodafone oficiálně udává 1,3 milionu domácností a podniků, ale bez výčtu konkrétních měst. Z veřejně dostupných informací vyplývá dostupnost minimálně v částech následujících měst: Adamov, Blansko, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Brno, Bruntál, Bystřany, Čelákovice, Cheb, Chlumec, Chomutov, Děčín, Dubí, Duchcov, Háj u Duchcova, Havířov, Hlučín, Hostivice, Hradec Králové, Hranice, Hrob, Jablonec nad Nisou, Jílové, Jindřichův Hradec, Jirkov, Kladno, Klášterec nad Ohří, Košťany, Kralupy nad Vltavou, Krnov, Krupka, Liberec, Lipník nad Bečvou, Litvínov, Lom, Louny, Lutín, Meziboří, Mladá Boleslav, Mohelnice, Most, Nový Jičín, Obrnice, Olomouc, Opava, Osek, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Přestanov, Příbram, Rokycany, Šenov u Nového Jičína, Šlapanice, Sokolov, Srnojedy, Šumperk, Teplice, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Vratimov, Vyškov, Zlín, Znojmo.

Chybí některá menší města, z mého okolí například Žatec či Slaný. Lze očekávat, že jak bude Vodafone postupně upgradovat svou DOCSIS síť, bude se dostupnost postupně zlepšovat a dočkají se i další města a městské části.

To je pro dnešek vše. Ve druhé části recenze, která na Lupě vyjde už tento čtvrtek, se podíváme na konkrétní zkušenosti s dodávaným routerem, jehož fotografie si můžete zatím prohlédnout v galerii, a na reálně dosahované parametry služby.

