 »  Google podlézá Číně a utahuje si z konkurence, Huawei překonal Apple, T-Mobile postaví 5G s Nokií

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Google to v poslední době s vlastní sebeprezentací hodné a skvělé společnosti nemá jednoduché. Nyní se přidává další věc. The Intercept přichází s informací, že Google pod kódovým označením Dragonfly vyvíjí cenzurovanou verzi vyhledávače pro čínský trh. Právě z důvodu cenzury přitom firma v roce 2010 z trhu odešla. The Information k tomu přidal zprávu, že Google také pracuje na cenzurované verzi zpravodajské aplikace. Firma se k tomu prozatím nevyjádřila. Čínský internet (v mnoha ohledech spíše intranet) je obrovský a vedle Googlu by se na něm chtěl prosadit i třeba Facebook. Tomu v Číně nefunguje nic.

Americký T-Mobile oznámil, že svojí 5G síť postaví na technologiích od finské Nokie. Do technologií prozatím investuje 3,5 miliardy dolarů. T-Mobile US je americká trojka na trhu a spojuje se s operátorem Sprint. Pro Nokii jde o důležitý obchod. Firma, stejně jako Ericsson, v poslední době ztrácí vůči čínskému Huawei. Ten má nyní v podstatě do amerických sítí zakázaný vstup. Nokii se podle posledních výsledků propadl provozní zisk o 37 procent.

Bloomberg cituje jednoho z představitelů amerického ministerstva obrany, který říká, že americká vláda má nyní velký seznam dodavatelů, od kterých se nesmí nakupovat software. Jsou to dodavatelé z Číny a Ruska. Důvodem má být, že tyto firmy nesplňují bezpečnostní standardy. Přesná jména zveřejněna nebyla.

Google se v nové reklamě propagující Chromebooky pošklebuje Microsoftu a Applu:

Huawei mezitím hlásí další pěkné finanční výsledky. Tržby v první polovině letošního roku meziročně narostly o 15 procent na 47,8 miliardy dolarů. Provozní marže si polepšila o 14 procent. A nová čísla od IDC ukazují, že Huawei v dodávkách chytrých telefonů do obchodů překonal Apple a stal se světovou dvojkou (meziroční růst 41 procent). První je nadále Samsung. V první pětce výrobců smartphonů má Čína tři zástupce (ještě Xiaomi a Oppo).

Gartner zase přišel s novými čísly kolem cloudů. Oblasti IaaS nadále vévodí Amazon Web Services s podílem téměř 52 procent a meziročním růstem 25 procent. Ovšem druhý Microsoft Azure rostl téměř o 100 procent, stále ale dosahuje podílu 13,3 procenta. Celosvětově třetí je čínský Alibaba Cloud, jeho podíl je 4,6 procenta s růstem 63 procent. Google a IBM hrají minoritní roli, ale také slušně rostou. IaaS trh v roce 2017 celkově vyrostl na 23,5 miliardy dolarů, rok předtím to bylo 18,2 miliardy.

Norská Opera vstoupila na newyorskou burzu NASDAQ. Upisovací hodnota akcií byla 12 dolarů za kus, což je i cena, kolem se hodnota v současné době pohybuje. Společnost má hodnotu přes 1,3 miliardy dolarů. Opera nemá na trhu s webovými prohlížeči velký podíl, ovšem i tak v roce 2017 vygenerovala tržby ve výši 128,9 milionu dolarů se ziskem 6,1 milionu. Produkty Opery používá 182 milionů lidí měsíčně.

Uber končí s vývojem samořiditelných kamionů, které poprvé v provozu otestoval v roce 2016. Soustředit se bude pouze na autonomní osobní vozy. Uber v testováních samořídících automobilů zpomalil poté, co jeho vůz v Arizoně srazil a usmrtil ženu.

Apple otevřel nový stylový Apple Store v Miláně:

Tesla zase pracuje na vlastním AI čipu, doposud spolupracovala zejména s Nvidií. TechCrunch rozebírá, že pomocí vlastního vývoje bude Tesla moci dosáhnout lepší efektivity, propojení a podobně. Jde o podobný přístup, jaký aplikuje Apple.

Nintendo už prodalo téměř 20 milionů kusů konzole Switch, ukazují poslední finanční výsledky. Switch už tak překonal nepříliš úspěšného předchůdce Wii U. Nintendo také zaznamenalo meziroční nárůst zisku o 88 procent. Otázkou je, jak se Switchi bude dařit do budoucna, přísun nových titulů totiž není tak rychlý jako ze začátku.

HTC přichází se zvláštním vysvětlením toho, proč prodeje jeho VR headsetu Vive nejsou nijak přesvědčivé. Firma na blogu tvrdí, že Vive je naopak úspěšný, protože je všude vyprodaný a není tak možné přístrojů prodat více. HTC také uvádí, že VR neumírá a že teprve startuje.



Autor: IDC Dodávky smartphonů v druhém kvartálu 2018

Záhadný Magic Leap už dlouho vyvíjí údajně revoluční brýle pro rozšířenou realitu a od investorů na to vybral už 2,3 miliardy dolarů. K vidění toho zatím reálně moc nebylo. TechCrunch nyní rozepisuje, jak by měl vypadat AR operační systém této technologie.

Na vlastním VR pracuje také Google, který nyní pro platformu Daydream upravil mobilní verzi Chrome. VR verzi prohlížeče má také Firefox, který uvolnil i zdrojové kódy.

Čínský obr Tencent zaznamenal pokles hodnoty na burze o 143 miliard dolarů a kopíruje tak obdobnou situaci u Facebooku nebo Twitteru. Důvodů je více, jde třeba o reakci na obchodní bitvy Spojených států a Číny, pomalejší růst důležité herní divize (ta mimo jiné drží podíly v Blizzardu, Riot Games a Epic Games) a makroekonomickou situace v Číně.



Autor: Gartner Podíl IaaS cloudů v roce 2017

Facebook kupuje startup Redkix. Ten vyvíjí něco, co by se dalo přirovnat ke kombinaci Slacku a e-mailu. Facebook má ambice být různých komunikačním nástrojům co největší konkurencí. Na trhu se v poslední době dějí různé změny. Microsoft Teams jsou k dispozici ve verzi zdarma a Slack zase koupil HipChat.

Siemens za 700 milionů dolarů získává firmu Mendix. Využije její vývojovou platformu (low-code), pro kterou vidí prostor ve své strategii pro cloud a internet věcí. Dojde také ke spojení s MindSphere IoT.

Logitech zase kupuje společnost Blue Microphones, která dělá kvalitní mikrofony i sluchátka. Pro Logitech jde o logické rozšíření nabídky, ve které už má třeba klávesnice a myši, webové kamery nebo reproduktory.

Nakupovalo také HP Inc., které za 444 milionů dolarů získalo Apogee. Nejde o legendární Apogee, které v devadesátých letech formou shareware vydávalo skvělé skákačky, ale o firmu zabývající se tiskem. HP tak rozšíří svůj záběr.

DocuSign zabývající se elektronickými podpisy kupuje firmu SpringCM. Pomocí jejích technologií se chce více zaměřit také na samotnou práci s dokumenty.