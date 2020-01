 »  Další vyzyvatel Netflixu a Disney+ na obzoru. V květnu odstartuje HBO Max

Jako další silný zájemce o trh streamovacích služeb se představuje telekomunikační gigant AT&T. Nedlouho poté, co koupil skupinu TimeWarner, oznámil vývoj nové internetové platformy. Její výhodou mají být rozsáhlé katalogy filmových a televizních studií Warner Bros. a dalších značek, z nichž nejznámější jsou HBO a New Line Cinema.

Pro službu byl vybrán název HBO Max. Kromě vlastního obsahu HBO a tzv. HBO Originals však nabídne i velké množství produkce ostatních značek. Platforma vychází z už existující služby HBO Now (ta je pro české zákazníky nedostupná).

Stejně jako konkurenční služby nabízí vytvoření personalizovaných profilů, navázaných na jeden uživatelský účet. Lze vytvořit profil dospělého nebo dítěte. Každý profil lze potom samostatně upravovat.

U profilu určeného pro dítě lze nastavit omezení sledování pořadů jen do určitého ratingu. HBO Max využívá rating americké filmové asociace a označení přístupnosti od televizních stanic. Přechod do profilu pro dospělé je možné zabezpečit PIN kódem.

Každý z profilů má svou vlastní hlavní stránku se jménem, které si zadavatel zvolí při vytváření profilu. Na rozdíl od jiných služeb lze u HBO Max kombinovat profil dospělého a dětského diváka a díky tomu vytvořit tzv. sloučený profil. Stačí pouze na úvodní stránce označit oba profily a systém je spustí ve sloučeném módu.

Stejně jako u minule představované konkurence Disney+, i tady uvidíte několik hlavních sekcí s přímým přístupem, jež jsou rozdělené podle značky nebo studia. Tvůrci z AT&T je nazývají „Max Hub“. Stránce se vstupy (Max Hubs) vévodí titulní HBO. V dětském profilu s omezeným obsahem HBO chybí.

Hlavní ovládací menu služby při vyvolání překrývá asi z poloviny aktuální obsah a je ukotveno k levému okraji zobrazovače.

Služba nabízí i možnost uživatelsky generovaného seznamu pořadů pro každý z profilů. Pořad do něj zařadíte jednoduchým kliknutím na příkaz „Add to my list“, který po aktivaci zprůhlední a text se změní na „Added to my list“.

Samotné informační karty pořadů mají standardní podobu a obsah, známou i z ostatních služeb.

Obsah, dostupnost a cena

Oficiální start služby HBO Max je podle posledních známých informací od AT&T stanoven na květen 2020. Provozovatel slibuje už při startu 10 000 hodin obsahu. Služba však bude ze začátku dostupná pouze v USA a zájemce za ni zaplatí 14,99 USD měsíčně (což je prakticky jednou tolik co za samotnou nabídku Disney+ a zhruba o 4–5 USD více, než je nabídka konkurenčního Netflixu).