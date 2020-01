 »  Předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák rezignoval kvůli tlaku ministra na aukci 5G kmitočtů

Ačkoli se Havlíčkova zdůvodnění odkladů postupem času měnily (nejprve vadilo vyšetřování Evropské komise o sdílení sítí, poté ministr mluvil o tom, že aukce není dostatečně zajímavá pro hráče z ciziny a nakonec tlačí na zavedení národního roamingu v pásmu 700 MHz i pro hráče, kteří by získali kmitočty v pásmu 3,5 GHz.

To by nejspíš znamenalo, že by atraktivita pásma 700 MHz, na kterém lze postavit celoplošnou síť, mezi tuzemskými zájemci klesla. Nemuseli by stavět nové základnové stanice pro celoplošné pokrytí, ale stačilo by jim získat frekvence v pásmu 3,5 GHz a celoplošnou síť by mohli provozovali v rámci roamingu v sítích stávajících operátorů.

Podle ČTÚ by v takovém případě noví hráči byli závislí na současných operátorech a neměli by dostatečnou sílu, aby mohli tlačit na změnu situace na trhu. ČTÚ se také obává, že by tuto novou podmínku současní hráči napadli u soudů a mohli by být úspěšní.

