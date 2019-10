 »  Hry pro MS-DOS na Internet Archive, Amazon přešel z Oraclu na AWS, Google Pixel 4

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Internet Archive do sbírky přidal 2500 starých her pro MS-DOS. V prohlížeči si už tak lze zahrát třeba Prehistorika, Prince of Persia, Golden Axe, Jazz Jackrabbit, Dooma a řadu dalších.

Google představil telefony Pixel 4 a Pixel 4 XL. Oba mají OLED displej s frekvencí 90 Hz (5,7 a 6,3"), Qualcomm Snapdragon 855, 6 GB RAM a 64 až 128GB úložiště. Baterie jsou k dispozici 2800, respektive 3700 mAh, bezdrátové nabíjení, IP68 a čistý Android 10. Nové Pixely nemají výřez a horní část ukrývá senzory. Například nový Motion Sensor pro ovládání telefonu gesty. Cena Pixelu 4 startuje od 799 dolarech, u modelu XL pak na 899 dolarech. Prodeje začnou 22. října, v Česku ovšem nikoliv.

Druhou novinkou je Google Pixelbook Go. Tento notebook váží 907 gramů, tloušťka těla je 13 milimetrů a baterie má mít výdrž až 12 hodin. Displej má rozměry 13,3" a Full HD, případně 4K rozlišení. Vybrat si lze z více hardwarových variant – od Intel Core m3, 8 GB RAM a 64GB SSD (649 dolarů) až po Intel Core i7, 16 GB RAM a 256GB SSD (1399 dolarů). Stroje běží na systému Chrome OS.

Google taktéž ukázal novou verzi bezdrátových sluchátek Google Pixel Buds s výdrží až pěti hodin hraní a cenovkou 179 dolarů. Představen byl rovněž chytrý reproduktor Nest Mini a router Nest Wifi.

Microsoft 16. prosince vypne obchod s aplikacemi pro Windows Mobile 8.1. Vývojáři už od léta své aplikace nemohou aktualizovat, od loňského roku ani přidávat. Operační systém je také bez podpory. U podporovaných zařízení lze udělat upgrade na Windows Mobile 10, zde ovšem letos rovněž skončí podpora.

Amazon dokončil migraci databází pohánějících jeho koncový byznys z Oraclu na AWS. Přesunuto bylo 75 PB dat ze 7500 databází Oracle do více databázových služeb v cloudu Amazonu. Firma tvrdí, že zredukovala náklady o více než 60 procent a odezvy o 40 procent.

Jaké to je a jak se vyvíjí web pro PornHub? DWB nabízí zajímavý rozhovor s jedním takovým vývojářem.

Investiční skupina Thoma Bravo za 3,9 miliardy dolarů kupuje kyberbezpečnostní firmu Sophos. Thoma Bravo je velmi aktivní nakupující v IT oblasti. Nedávno získal například Barracuda Networks a minoritní podíl v McAfee. Spekuluje se o tom, že tito investoři pohltí McAfee celé, ovšem není jasné, jak do toho promluví odkup Sophosu. Thoma Bravo nový přírůstek stáhne z burzy a jde o jednu z největších britských transakcí tohoto druhu v poslední době. Na oznámení obchodu pozitivně zareagovaly i akcie Avastu, který je kotován na londýnské burze.