 »  Zemřel šéf Oraclu, švédská policie může instalovat spyware, Apple Pay překonal Starbucks

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Ve věku 62 let zemřel výkonný ředitel společnosti Oracle Mark Hurd. Nedlouho předtím si vzal zdravotní volno. Hurd do Oraclu přišel v roce 2014, kdy ho najal zakladatel firmy Larry Ellison. Hurd do té doby působil jako šéf Hewlett-Packard, kde se mu podařilo zvýšit hodnotu akcií, ovšem je kritizován za to, že výrazně škrtal ve výzkumu a vývoji, což podnik negativně ovlivnilo do budoucna (byl také nařčen ze sexuálního obtěžování). Za Hurda vyrostly i akcie Oraclu, ten ovšem i přes řadu akvizic (NetSuite a další) nedokázal plně zachytit nástup cloudového byznysu.

Apple Pay se stal nejvyužívanější službou mezi mobilními platbami ve Spojených státech a překonal tak dosavadního lídra Starbucks, spočítal eMarketer. Apple registruje 30,3 milionu uživatelů, Starbucks 25,2 milionu, Google Pay je na 12,1 milionu a Samsung Pay na 10,8 milionu. Apple těží z toho, že se po Státech rozšiřují NFC terminály, jejichž nasazování je hnané zase zájmem o Apple Pay.

Nedávné vydání updatu Chapter 2 pro Fortnite vytvořilo rekord v datovém toku v CDN síti Akamai, která patří mezi největší na světě. Celkový tok se dostal na 106 Tb/s a poprvé překonal stovku, přičemž Fortnite má stát za zhruba polovinou. Akamai běžně dosahuje na 50 Tb/s.

Je zde další ukázka toho, jaké škody může napáchat ransomware. Německý průmyslový kolos Pilz už má týden výpadek, protože byly napadeny všechny jeho servery a počítače. Systémy byly odpojeny od sítě a byl zablokován přístup do korporátního prostředí. Všech 76 světových poboček bylo odstřihnuto a není možné realizovat objednávky a podobně.

Švédská policie získala novou pravomoc, díky které může podezřelým subjektům do telefonů instalovat spyware a nabourávat se tak do šifrované komunikace či zapínat mikrofony a kamery. Má to pomoci v boji se zločinci, kteří používají WhatsApp a další podobné aplikace.

Některé americké telekomunikační společnosti údajně mají zájem licencovat si 5G technologie od Huawei, píše Reuters. Zástupci čínského podniku uvádí, že s potenciálními partnery probíhají debaty v rané fázi. To, že by Huawei bylo ochotné k takovému kroku přistoupit, už dříve naznačil zakladatel firmy Ren Zhengfei. Huawei by to nejspíše umožnilo své technologie prodávat i přes uvalené embargo ze strany USA. Větší otevření se by obecně mohlo pro Huawei znamenat pojistit se do budoucnosti. Naznačují to i zprávy, že dceřinka HiSilicon, která už léta exkluzivně pro Huawei vyvíjí vlastní čipy, je začíná nabízet na trhu dalším hráčům. Aktuálně jde o IoT moduly a 4G modem Balong 711 a mluví se o rozšíření na další součástky, včetně 5G. Zprávu přinesl South China Morning Post.

Kyberbezpečnostní šéf v Huawei John Suffolk v rozhovoru pro ZDNet uvedl, že i kdyby čínská vláda skutečně po Huawei chtěla zabudovat nějaký backdoor, nebylo by téměř možné něco takového pořádně technicky udělat. Dodal, že mnohem jednodušší cestou, jak získat k síti přístup, by bylo uplatit nějakého člověka od daného operátora.

Huawei také hlásí nový rekord – k prodejcům se jí letos podařilo dodat už 200 milionů chytrých telefonů. Oproti loňskému roku byla tato meta pokořena o 64 dní dříve.