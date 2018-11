 »  Initiative Q: mnoho povyku pro nic. Co by se mohlo pokazit?

Initiative Q v posledních dnech zamotala hlavy poměrně hodně lidem, pravděpodobně možná více, než by se na podobnou snahu slušelo. Funguje zde kombinace negativního vymezování vůči reálným řešením (což je snadné, neboť neexistuje řešení bez chyb) a pokušení v podobě šance na pohádkové zbohatnutí. Člověk přitom zdánlivě nic neriskuje (chybí moment prodeje a ověřený e-mail dáváme leckde), tedy kromě dobré pověsti, neboť za náborový systém by se nemuselo stydět nejedno MLM schéma. Co by se tedy mohlo pokazit?

Pojďme se nejdříve podívat, co nám projekt říká o sobě, a možná už ani více potřebovat nebudeme. Klikneme-li na stránkách projektu na odkaz Co je iniciativa Q, přivítá nás nadpis „Q je platební síť budoucnosti“ a pak nás již čeká jen negativní vymezování. Pro lepší čitelnost rozdělené do bodů.

1. V tom prvním se dozvíme, že dnešní platební systémy (kreditní karty, hotovost a převody) jsou staré a zastaralé, takže s sebou přinášejí zbytečné transakční náklady.

Tento bod je zajímavou směsicí polopravd. Je například pravda, že dnes používané platební systémy za sebou mají hodně dlouhou historii, bankovní převody v podobě, jak je známe dnes, sahají do renesanční Itálie. Platební karty, které většina z nás vnímá stále jako poměrně moderní záležitost, jsou s námi ve skutečnosti už déle než 100 let a již padesát let se objevují hlasy varující před jejich smrtí (samotný počet karetních transakcí navzdory tomu stále roste).

Existují většinou poměrně dobré důvody, proč tyto zdánlivě „předpotopní“ systémy ještě nenahradil nějaký moderní „disruptor“. Ty sahají od takových zdánlivých maličkostí, jako je důvěra daná tradicí a reputační systém, který funguje jako dostatečná bariéra před podvody, až po pohodlí.

Bankovnictví je v dnešní době, která je citlivá na nespravedlnosti, často vytýkána exkluzivita, neboť stále na světě existuje obrovské množství lidí, kteří nemohou mít bankovní účet (daň za důvěryhodnost). Samostatnou kapitolu pak představují regulace, což není nic jiného než nekonečný příběh záplatování systému, aby se alespoň do budoucna eliminovaly některé příležitosti pro podvody. Platební karty, které práci s penězi ještě více abstrahovaly, prokázaly pozoruhodnou schopnost do sebe v průběhu let pohltit kteroukoli smysluplnou inovaci. Rozhodně se tedy nedá říci, že by se na disruptivní technologie zapomnělo kvůli nedostatečnému zájmu uživatelů, prostě jen byly vždycky asimilovány (veškerý odpor je zbytečný).

„Ekonomický model“

Jeden z hlavních důvodů, proč zpravidla alternativní systémy selhávají, je neschopnost eliminovat podvody v transakčním procesu alespoň do té míry, aby to neohrozilo celý systém. Ani tradiční finanční systém v tomto ohledu není dokonalý a například ztráty ze zavádění platebních karet šly prvních padesát let (což rozhodně není krátká doba) do bilionů. Roční mnohamiliardové ztráty karetních společností a bankovního systému jsou jedním z hlavních důvodů těch 20 billionů, které – jak říká další bod – nás stojí současný platební systém.

To, že zatím nikdo pro fungování globální ekonomiky nevymyslel nic lepšího, než je (vůči obyčejným lidem poměrně nespravedlivý) systém elastických (centrálními bankami regulovaných) peněz, je prostě jen další fakt. Nejdále v tomto ohledu zatím došly kryptoměny, přesto ani ony zatím plnohodnotnou alternativu nenabízejí, přestože poměrně efektivně řeší alespoň některé dílčí scénáře.

Q, které balancuje na nejasné hranici platebního systému a měny, všechny tyto komplexní problémy smete ze stolu tvrzením, že: 2. Nové lepší systémy se na trhu nechytají jen kvůli tomu, že lidé (obchodníci a uživatelé) nechtějí používat síť, které chybí dostatečný síťový efekt. Pokud by se ale dostavil, bude to konec 20billionového byznysu. Jasný případ pro novou vyhrazenou globální měnu Q.



Autor: Initiative Q

Ne, takto řešení problémů v komplexních systémech, mezi které patří i moderní finanční systém a transakční sítě, rozhodně nefunguje. I sebemenší zásah do něj zpravidla někde vyústí v sérii nezamýšlených důsledků. Jedinou asi správnou cestou je náprava skrze nekonečnou sérii posupných drobných zásahů a učení se z vlastních chyb.