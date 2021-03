Instagram a dezinformace, Bill Gates proti Bitcoinu a dopady požáru v datovém centru OVH

Bill Gates: Bitcoin používá více elektřiny na transakci než jakákoliv jiná lidstvu známá metoda. Gates v diskuzi na Clubhouse upozornil na to, co se o Bitcoinu ví už déle, ale řešení je v nedohlednu. S ohledem na životní prostředí je značně problematický.

Algoritmus Instagramu tlačí uživatele do dezinformací o covid-19. Mimo to i doporučuje Qanon příspěvky, nesmysly o očkování a antisemitský obsah. Zjistila to studie CCDHate a Facebook oslovili otevřeným dopisem. Facebook na to zareagoval přes tiskové oddělení tvrzením, že jejich výzkum je pět měsíců starý a založený na „příliš malém vzorku“. Uživatelé ale potvrzují, že Instagram stále doporučují nevhodný a nebezpečný obsah.

Microsoft PowerToys V0.33.1 jsou venku ■ Animated Engines je skvělé ■ Nepoužívejte displeje se sedmi segmenty ■ harigami.net ■ Swifty, nový open source a offline správce hesel (Win, Mac, Linux) ■ Dropbox kupuje DocSend (a HelloSign už pár let mají) ■ 1 kB JavaScriptu na hratelné šachy ■ Thoma Bravo koupili Talend za 2,4 miliardy USD ■ Návod pro etické scrapování ■ 97 % mladých žen bylo sexuálně harašeno ■ Cherry je na Apple TV+ ■ Surviving Mars zdarma na Epic Games Stores ■ Metro 2033 zadarmo na Steamu ■ Kenovi je 60 ■ EU schválila Microsoftu koupi Bethesdy za 7,5 miliardy dolarů

WEBDESIGN, INTERNET

Sir Tim Berners-Leevaruje před rozšiřujícím se digitální propastí. Velký vliv na ni má i koronavirus, který ukazuje, jak zásadní je, aby připojení k internetu bylo základním právem. Vyzval vlády, aby univerzální vysokorychlostní internet byl dostupný v roce 2030.

Google se zlobí na Microsoft. Tvrdí, že chce zničit otevřený web, aby poškodil konkurenta. Předmětem sváru je Austrálie a tamní snaha vybírat peníze za zprávy na internetu, kde se Microsoft postavil na stranu tamní vlády. Navíc se spojil s vydavateli v Evropě a chce budovat online platformu podporující uzavírání smluv o placení za obsah. Čtěte postoj Googlu v Our ongoing commitment to supporting journalism. Spor je dost emotivní i v tom, že Google se do Microsoftu trefuje ohledně hacku SolarWinds a děravého Exchange. Postoj Microsoftu najdete v Technology and the Free Press: The Need for Healthy Journalism in a Healthy Democracy (PDF). Jádrem sporu z této strany je to, že Google vydavatelům prakticky odebral možnost vyhnout se jeho platformě a systémům, pokud chtějí příjmy z inzerce.

Netflix se (opět) pokouší bojovat proti sdílení přístupu k účtům. Tentokrát tak, že uživatele nepustí do Netflixu, dokud neověří, že jsou to opravdu oni. E-mailem nebo textovkou. Byť je fér dodat, že je tam ještě možnost Ověřit později. Ukazovat by se to nejspíš mělo uživatelům, u kterých Netflix dojde k názoru, že se nenacházejí „v domácnosti majitele účtu“. Via Netflix comically tries to crack down on account sharing.

Na konci roku 2020 bylo na světě 4,95 miliardy uživatelů internetu. Pět miliard je tedy na dosah, byť pořád skoro 3 miliardy lidí přístup k internetu nemají. Tedy pokud budeme brát v potaz, že na světě může být 7,9 miliardy lidí. Samozřejmě i onen odhad počtu lidí s přístupem k internetu má různé zdroje, které se liší i o stovky milionů.

HARDWARE

Aktualizace chytrých reproduktorů Harman Kardon Invoke odstraní Cortanu a udělá z nich hloupé. V říjnu 2017 byly uvedené na trh za 199 USD. Uživatelé od Microsoftu dostali kompenzaci v podobě 50 USD.

Požár v datovém centru OVH ve Štrasburku připravil o data množství zákazníků. OVH je největší hostingový poskytovatel v Evropě, třetí největší na světě. Požár zničil centrum SBG2, další tři byla odstavena pro odstraňování následků. OVH doporučuje zákazníkům aktivovat plán pro obnovu při katastrofě, ti zjišťují, že žádný nemají a data byla pouze ve zničeném centru. Následkem je i řada nefunkčních webů a služeb. Řada z nich se nebude moci vrátit k provozu, data nemají odkud obnovit. Detaily v OVH data center burns down knocking major sites offline.

SOFTWARE

StrongSync pro Mac umí připojit cloudová úložiště jako disky počítače. Užitečná věc i pro podporu APFS a Spotlight vyhledávání a navíc on-demand, takže není nutné synchronizovat celý cloud do počítače.

Critical Notes je aplikace pro ty, kdo hrají RPG. Slouží k záznamu všech informací o hraní, včetně možnosti týmové spolupráce. Vzhledově povedená a funkčně zajímavá.

Únorová aktualizace Windows 10 může znepřístupnit zálohy přes File History. Ne tedy, že by File History (Historie souborů) vůbec kdy skutečně fungovala. Většinou ji uživatelé zapnou a ona po pár dnech přestane fungovat, aniž by se uživatelé cokoliv dozvěděli.

Microsoft Teams nasazuje přepis mluveného slova do textu. Živě v průběhu komunikace a ke stažení či smazaní po ukončení. Funguje to ovšem pouze v angličtině a samotné Teams musí být také v angličtině. Via Microsoft Teams adds Live Transcription with speaker attribution for meetings.

Na Xbox dorazí Chromium Edge a konečně tak nahradí EdgeHTML prohlížeč (u kterého jeden opravdu musí přemýšlet nad tím, kolik bezpečnostních chyb obsahuje).

Chrome 89 už prý tak nezatěžuje macOS a šetří paměť na Windows. Obě věci byly Chromu dlouhodobě vytýkány. Ve Windows by měla spotřeba paměti klesnout až o 22 procent v prohlížečovém procesu, 8 % ve vykreslovači a o 3 % v GPU. Na macOS se úspory mají týkat hlavně záložek na pozadí.

Znáte Twine, nástroj pro vytváření textových adventur? Začtěte se do How Twine remade gaming a vydejte se na twinery.org. Jde o open source, který vám umožní vytvořit (nejen) hru, aniž byste museli programovat.

Facebook se zamiloval do AI a algoritmů. Ty milují lži a nenávist. Muž, který tohle vše vymyslel, ale neví, jak se toho zbavit. V How Facebook got addicted to spreading misinformation se píše o skandálu s Cambridge Analytica. Opět ale o roce 2018, jako kdyby to bylo tehdy novinka. Skutečnost je ta, že o Cambridge Analytica a Facebooku se vědělo už od roku 2014. Každopádně máme rok 2021 a Facebook je stále stejné zlo. Odmítá se vzdát ovlivňování šíření obsahu, ačkoliv už nespočetněkrát předvedl, že všechny jeho „nápravy“ vedou k ještě horším dopadům.

MARKETING A KOMUNIKACE

Burger King na MDŽ tweetnul „Ženy patří do kuchyně“ a pak už se to rozjelo. Málokdo se totiž podíval na zbytek vlákna, kde Burger King oznámil program, který umožní ženám zaměstnaným v Burger Kingu následovat své kulinářské sny. Součástí byl i další tweet s upozorněním, že pouze 2 procenta kuchařů jsou ženy. Výborně zpracováno, skvělý marketing.

Delší články přinášejí větší návštěvnost i více sdílení. Doposud se přitom tak nějak předpokládalo, že ve výhodě by měly být spíše krátké články. Prostudujte si The Anatomy of Top Performing Articles: Successful vs. Invisible Content – Semrush Study. Například tam říkají, že články delší než 7000 slov (v USA neřeší počty znaků, ale počty slov) mají až čtyřikrát vyšší čtenost než ty průměrné (900 až 1200 slov). Zajímavé je i to, že pokud nebudete používat titulky (H2), přicházíte o hodně. Překvapivě fungují lépe i delší titulky (10–13 slov) než ty kratší (méně než 7 slov). Špatné výsledky mají i texty bez obrázků a bez seznamu (odrážek).

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Dustin Curtis a jeho zablokované Apple ID je další typický příklad toho, jak nepřipravené jsou společnosti jako Apple, Google či Microsoft na řešení běžných problémů. Bohužel v okamžiku, kdy uživatelovo digitální ID je závislé právě na tom, aby problémy byly snadno a rychle řešitelné. Viz též Apple Card disabled my iCloud, App Store, and Apple ID accounts.

Ruští a čínští hackeři mířili na European Medicines Agency (EMA) a dostali se dovnitř. Podařilo se jim získat dokumenty týkající se vakcín a léků na covid-19. Čínští hackeři se do EMA dostali přes hacknuté systémy německé univerzity, ruští měli zneužít chyb v dvoufaktorovém přihlašování a v dalších systémech ochrany. V systémech EMA se přitom pohybovali déle než měsíc.

Děravý Exchange měl být podle všeho znám už 5. ledna a Microsoft s opravu přišel prakticky až po dvou měsících. Podle časové osy v A Basic Timeline of the Exchange Mass-Hack byl tento 0day navíc zneužíván už od samého počátku, jen na konci února došlo k masovému využívání automatickým hledáním napadnutelných systémů.

Ve Velké Británii je stále na 3 tisíce Exchange serverů nezabezpečených proti aktuálnímu útoku (z celkového počtu 7500). Napadení bylo zjištěno u 2300 z nich. Dostatečná ukázka toho, jaký rozměr má měsíce stará bezpečnostní chyba v Microsoft Exchange Serveru, na kterou je oprava dostupná něco přes týden. Chyba, která je zneužívána útočníky na dálku zcela automaticky. Skupiny útočníků ji začaly využívat k nasazení ransomwaru.

Chyba v GitHubu přihlásila uživatele na cizí účty. To je dost zásadní bezpečnostní chyba, která nakonec vedla k resetu přihlášení pro řadu uživatelů. Detaily v GitHub bug caused users to login to other user accounts.

Uber a Lyft sdílí databázi řidičů vyhozených kvůli útokům na zákazníky. Otevřená bude i pro další transportní a dodávkové firmy. Jak dlouho to vydrží, než se do toho vloží právníci, je samozřejmě otázka. Viz Uber and Lyft create a shared database of drivers banned for assault.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Proč FBI unikly přípravy útoku na Capitol? Protiteroristická šéfka FBI Jill Sanborn tvrdila, že je to proto, že FBI nemůže sledovat veřejně dostupné konverzace na sociálních sítích. Skutečnost je ta, že to není pravda. FBI to dělá a vynakládá na to značné prostředky. Vyjádření Jill Sanborn bylo prý jen nedorozumění. Ale proč tedy nedokázali poznat blížící se útok? Čtěte ve Why did the FBI miss the threats about Jan. 6 on social media?

Twitter chce vyřešit problematické výřezy z obrázků. Nebude je ořezávat a zobrazí je tak, jak byly nahrány. Nový způsob testuje. V minulosti se algoritmus vybírající „vhodné“ místo výřezu/ořezu dostal do problémů. Vybíral totiž velmi nevhodně.

Twitter pracuje na firemních účtech. Ty jsou v různé podobě na sociálních sítích běžné, nejenom kvůli tomu, že nabízejí jiné služby a sledování výkonu, ale také proto, že se dá rozeznat firma (která bude platit) od uživatele (který nic platit nebude).

Reels míří z Instagramu na Facebook. Facebook to samozřejmě testuje v Indii, kde má velkou možnost získat uživatele s ohledem na tamní zákaz TikToku.

Na TikToku se problémům s duševním zdravím věnují lidé, kteří tomu nerozumí. Může to vést k tomu, že si uživatelé budou myslet, že tomu rozumět mají. Budou od nich přijímat mylné až nebezpečné informace. Čtěte v On TikTok, mental health creators are confused for therapists. That's a serious problem. Poznáte například, zda toto video pochází od lékaře, nebo od někoho bez odpovídajícího vzdělání a znalostí?

MOBILNÍ APLIKACE

Instagram znovu zpřístupní Instagram Lite, včetně podpory Reels. Odlehčená a méně náročná aplikace byla uvedena v roce 2018, aby byla na jaře 2020 ukončena. Nově se vrátí do 170 zemí. Pouze v Google Play, samozřejmě. A bude poněkud větší. 2 MB místo původních 573 kB. Jak velký je „plný“ Instagram, raději ani nechtějte vědět. Pokud by vás zajímalo proč a proč zrovna Reels, vypadá to, že tahounem by mohla být Indie. Což není vůbec malý trh. A navíc je tam zakázaný TikTok.

Parler chtěl zpět do App Store. Apple ho nechce pustit s tím, že po kontrole neshledali, že by změny v Parleru byly dostatečné, aby aplikace vyhověla pravidlům. „Nenávistný, rasistický, diskriminující obsah nemá místo na App Store.“ Detaily v Parler wanted back into the App Store. Apple said no.

Netflix vytvořil klon TikToku. Můžete v něm donekonečna ujíždět na zábavných klipech. Fast Laughs je prozatím pouze pro iOS, a ještě navíc jenom v některých zemích. Pokud se ptáte proč, tak proto, že TikTok je jedním z velkých konkurentů pro Netflix.

STARTUPY A EKONOMIKA

V USA platí za hudební streaming 75 milionů lidí. Zajímavý je i setrvalý růst (o 15 milionů od roku 2019). Další desítky až stovky milionů využívají hudbu dostupnou zdarma (například ze Spotify). Další data například v US Passes 75 Million Paid Music Streaming Subscriptions.

Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk a další mogulové v pandemii zbohatli na více než 360 miliard dolarů. Včetně šéfů Oraclu či Dellu. V USA to vyvolává otázky. Detaily v Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk, and other moguls reportedly made more than $360 billion during the pandemic.

BuzzFeed ukončuje provoz HuffPost UK. Po 47 nadbytečných novinářích USA jde o dalších 16 až 29 novinářů v Londýně. Propouštění se dotkne i videotýmu. BuzzFeed koupil HuffPost vloni. Via HuffPost UK staff face redundancy as national news operation closes down.

