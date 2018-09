 »  Internet vs. internet

Zpravodajský server Wired News přestal počínaje minulým týdnem psát slovo „Internet“ s velkým počátečním písmenem.

Oznámil to v článku It's Just the „internet“ Now. Zde editor Wired News Tony Long uvedl, že s velkým počátečním písmenem se rovněž nadále nebudou psát výrazy „net“ a „web“.

„Proč? Jednoduchá odpověď zní, že není žádný myslitelný důvod psát nějaké z těchto slov s velkým písmenem. Ve skutečnosti ani nikdy nebyl,“ stojí mj. v textu. „(…) v případě internetu, webu a netu byla změna naší nakladatelské uzance nutná, abychom vyjádřili, co internet skutečně je: další médium pro doručování a přijímání informací.“

Myšlenkový posun Wired News je v mnohém příznačný. Možná dokonce více, než by se na první pohled mohlo zdát.

Slovo „Internet“ je technický termín vzniklý zkrácením anglického výrazu „internetwork“. Jako českou obdobu bychom mohli užít kupříkladu „sousítí“.

Jedná se o libovolnou sestavu vzájemně propojených sítí. Pokud si tedy kupříkladu doma „v obýváku“ propojíte dvě sítě, máte internet. S malým „i“, samozřejmě.

Velké písmeno na začátku slova „Internet“ se tedy začalo používat pro odlišení Internetu jako celosvětové počítačové sítě od ostatních internetů (jako sousítí).

Anglosaská žurnalistika měla v tomto problému vždy jasno. Drtivá většina médií používá píše termín „Internet“ s velkým „I“ na začátku.

V České republice je praxe značně neustálená.

Velká diskuse na toto téma proběhla před nějakými sedmi osmi lety. Dokonce dlouhou dobu existovala zvláštní webová stránka vyhrazená tomuto problému.