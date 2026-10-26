Jak hospodařila ČT v prvním pololetí? Stále přibývají poplatníci

Česká televize vybrala od ledna do června na televizních poplatcích 3,638 miliardy korun. Meziročně je to nárůst o 18 procent. Za šest měsíců tak získala 54 procent z celoročního plánu 6,73 miliardy korun. Podle pololetní zprávy o hospodaření očekává, že plánovaný výběr za celý rok překročí.
„Jsme výrazně nad plánovanými čísly,“ řekl o výnosech televize místopředseda Rady ČT Vlastimil Ježek na zasedání 14. října. K poslednímu červnu televize evidovala 3 551 155 domácností. Od začátku roku jich čistě přibylo 57 308. Proti stavu před loňskou novelou je jich podle zprávy více o 218 tisíc.
Meziroční srovnání ovlivňuje loňská změna pravidel. Mediální novela od loňského května zvýšila měsíční televizní poplatek ze 135 na 150 korun a rozšířila okruh přijímačů také na zařízení umožňující sledovat vysílání přes internet. V letošním pololetí tedy vyšší sazba platila po celou dobu, zatímco ve srovnatelném loňském období jen dva měsíce. Změnil se také výpočet plateb firem.
Za růstem evidence je průběžné přihlašování i cílené oslovování domácností. Za pololetí se nově přihlásilo 115 142 domácností, dalších 57 834 se odhlásilo. Televize současně obeslala 270 tisíc domácností podle údajů od dodavatelů elektřiny. Z těchto oslovených se podle zprávy dosud přihlásilo 65 tisíc.
Televizi pomáhá i změna způsobu placení. Zhruba 85 procent nově přihlášených domácností zvolilo přímou platbu. Dalších 48 005 domácností přešlo ze soustředěného inkasa plateb obyvatelstva (SIPO) na placení přímo na účet České televize. Celkem jí tak přímo platilo 1 256 818 domácností, přes Českou poštu dalších 2 294 337.
Finanční ředitel David Břinčil při zmíněném zasedání Rady ČT vyčíslil praktické dopady. Ještě na konci roku 2022 platilo inkasem přes poštu 80 procent domácností, letos v pololetí zhruba 65 procent. Pokud by zůstal původní poměr, stálo by to Českou televizi ročně asi o 20 milionů více korun za odměnu České poště.
U firem měla televize v evidenci 19 600 subjektů, které nahlásily alespoň 25 zaměstnanců přepočtených na plné úvazky. To odpovídalo přibližně 95 procentům potenciálu odvozeného z údajů České správy sociálního zabezpečení.
Radní Petr Brozda upozornil na rozdíl 46 subjektů v kategorii firem s 500 a více zaměstnanci. Pokud by všech 46 podléhalo měsíční sazbě 15 tisíc korun, představovaly by jejich roční platby 8,28 milionu korun. Břinčil ale vysvětlil, proč nelze všechny rozdíly mezi evidencemi automaticky považovat za neplatiče. Údaje sociální správy se liší od přepočteného počtu zaměstnanců, podle něhož se stanovuje sazba poplatku.
Podmínkou navíc zůstává držení zařízení podléhajícího poplatku. Některé firmy podle finančního ředitele tvrdí, že žádné zařízení podléhající poplatku nemají. „My nemáme oprávnění do té firmy jít a prokázat, že to tak není,“ uvedl. Televize je proto oslovuje přes datové schránky a řeší s nimi registrační povinnost. Ježkovu poznámku, zda jim nezkusit napsat e-mail, Břinčil doplnil: „Pošlou tu informaci datovou schránkou, samozřejmě.“
Celoroční schválený rozpočet České televize počítá s náklady 8,536 miliardy korun. Náklady na mzdy s odvody, výrobu a nákup pořadů a provoz dosáhly za pololetí 3,680 miliardy korun, meziročně o 11 procent více. Odpovídá to 48 procentům celoročního plánu těchto tří kapitol.
Externí náklady na výrobu a nákup pořadů dosáhly 1,330 miliardy korun, meziročně o 21 procent více. Mzdy vlastních zaměstnanců a provoz výrobního zázemí ČT vykazuje v jiných kapitolách. Zpráva růst spojuje zejména se sportovními pořady a velkými sportovními akcemi.
Mzdy včetně zákonného pojištění stály 1,453 miliardy korun, meziročně o pět procent více. Projevilo se loňské zvýšení smluvních mezd i další navýšení o 3,5 procenta od letošního dubna. Provozní a režijní náklady vzrostly o sedm procent na 897 milionů. Vzrostly například výdaje na techniku, teplo a software. Naopak klesly náklady na reprízné, kolektivní správu autorských odměn a inkaso poplatků přes poštu.
Výnosy z obchodní činnosti včetně nepeněžních výměnných obchodů dosáhly 668,9 milionu korun, meziročně o 24 procent více. ČT tím splnila 58 procent ročního plánu. Dařilo se prodeji práv k pořadům, sponzoringu i reklamě, zejména na ČT sport. Část těchto výnosů televize odvádí Státnímu fondu kultury České republiky. Za pololetí šlo o 78 milionů korun.
Na konci června měla ČT v peněžních prostředcích a jejich ekvivalentech včetně státních dluhopisů 2,045 miliardy korun. Od konce prosince přibylo 240,4 milionu. Účetní výnosy a náklady přitom dosáhly shodně 3,887 miliardy korun. Nulový účetní výsledek souvisí s tím, že ČT do výnosů zúčtovává prostředky z fondu televizních poplatků tak, aby pokryla rozdíl mezi náklady a komerčními i dalšími výnosy.
Celkové závazky zároveň klesly proti konci loňského roku o 159 milionů na 1,009 miliardy korun. ČT podle zprávy hradí své závazky podle podmínek dohodnutých s obchodními partnery. Uvádí, že nemá závazky po splatnosti, eviduje pouze případy smluvně dohodnutých pozastávek nebo splátkových kalendářů.
Červnový zůstatek peněz však televize nemůže celý volně utratit. Břinčil upozornil na přibližně 400 milionů korun z dřívějších vratek daně z přidané hodnoty, které by za určitých okolností musela vracet. Červnový stav navíc neříká, kolik peněz televizi zbude na konci roku. K říjnovému jednání už byl podle ředitele nižší. Výdaje se během roku mění podle dokončování investic a pořadů.
U běžných investic měla ČT v pololetí vyfakturováno 138,9 milionu korun, tedy 28 procent celoročního plánu včetně převodů z roku 2025. Smlouvami však zajistila již 79 procent plánovaného objemu. Peníze směřovaly například do reportážních kamer, serverů a zabezpečení digitálních služeb.
Kvůli nejistotě budoucího financování televize zároveň omezila vázání peněz ve státních dluhopisech a více využívá krátkodobé termínované vklady. Podle Břinčila na ně průběžně ukládá většinu volných prostředků na čtrnáct dní nebo měsíc. Za pololetí přijala na úrocích celkem 27,4 milionu korun.
Při říjnovém jednání předseda dozorčí komise Petr Juchelka upozornil také na mírné zaostávání plánované výroby. Odchylku zatím neoznačil za finančně významnou.
Lepší příjmy podle Ježka vytvářejí prostor pro vyšší výdaje na pořady v roce 2027, přinejmenším pro zachování prostředků Déčka a ČT art. Příprava dalšího rozpočtu však zůstává opatrná. „Rozpočet bude koncipován jako lehce přebytkový právě z důvodu nejistoty dalšího financování pro rok 2028,“ sdělil radním Juchelka. Konečný návrh měl být podle jeho říjnového vyjádření představen koncem měsíce.
Rozpočet a jeho čerpání je možné sledovat v interaktivní podobě na internetových stránkách ČT.
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