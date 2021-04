Jak jsem na dark webu sháněl vakcínu proti koronaviru

Nedostatek zboží na oficiálním trhu vždy vede k rozkvětu trhu nelegálního. Nejinak je tomu i u vakcín proti koronaviru, kdy frustrace z pomalu postupujících očkovacích kampaní pod taktovkou států vede řadu lidí k tomu, že hledají „alternativní“ cesty, jak se k vakcínám dostat.

Někteří, jako třeba miliardář a předseda ODA Pavel Sehnal, zkoušejí předběhnout fronty v oficiálních pořadnících, jiní se obracejí na černý trh, který už řadu let funguje i v digitálním prostoru. Na poptávku po vakcínách tak zareagovali i překupníci, kteří obchodují na tzv. dark webu.

Na situaci upozorňují třeba kyberbezpečnostní firmy, které v posledních měsících vydaly několik varování před nákupem očkovacích látek na dark marketech. Ty připomínají běžné e-shopy, ale jsou přístupné jen prostřednictvím šifrovaného prohlížeče Tor, slibují anonymitu jak zákazníků, tak obchodníků, platby probíhají prostřednictvím kryptoměn a zásilky (obvykle drogy, léky na předpis nebo padělané doklady) pak nevědomky přepravují běžné poštovní a kurýrní společnosti.

Mezi prvními vydala svůj report o vakcínách na darkwebových tržištích kyberbezpečnostní firma Check Point. Společnost v lednu upozornila na nárůst reklam na vakcíny o 400 % oproti situaci na konci loňského roku. Výrazný nárůst reklam i nabídek vakcín firma zaregistrovala právě v lednu zřejmě proto, že se očkovací látky začaly ve větším množství dostávat do západních zemí.

Experti z Check Pointu našli vakcíny s mediánovou cenou 250 dolarů, ale někteří překupníci si řekli i o 500 nebo 1000 dolarů. Kromě jednotlivých dávek se v nabídkách objevily dokonce dodávky velkých balení po 10 tisících kusech, což by vystačilo na očkování 5 tisíc osob. Vedle vakcín se na dark marketech objevovaly i „léky proti koronaviru“.



Autor: Printscreen, Lupa.cz „Medicína proti koronaviru“ v nabídce jednoho z dark marketů.

Na konci března pak Check Point vydal další report, dle kterého se na dark webu vedle západních vakcín objevil i ruský Sputnik a čínská SINOPHARM. Počet reklam se za čtvrtletí zvýšil trojnásobně na 1200. Vedle samotných očkovacích látek pak prodejci začali nabízet i certifikáty o negativním testu nebo o provedeném očkování. Vedle lidí frustrovaných pomalým postupem očkovacích kampaní tak vendoři začali cílit i na odpůrce očkování a testování.

V březnu situaci prozkoumala i antivirová firma Kaspersky. Její experti údajně propátrali patnáct marketů a narazili na nabídky vakcín Pfizer/BioNTech, AstraZeneca a Moderna. Ceny očkovacích látek se podle Kaspersky pohybovaly od 250 do 1200 amerických dolarů, platba zpravidla probíhala prostřednictvím Bitcoinu a někteří prodejci podle firmy provedli i stovky úspěšných obchodů. Kaspersky ale upozorňuje, že recenze obchodníků nejsou úplně přesvědčivé a očkovací látky musí být přepravovány za speciálních podmínek, které běžné poštovní služby zřejmě nemohou splnit.

Podobně skepticky situaci hodnotí i analytik malwaru Dimi Vekshin z Avastu. „Pokud jde o samotné vakcíny, nalezli jsme několik kontaktů na síti Telegram, které v rámci skupin nabízely ochranné pomůcky nebo také vakcíny. Kromě toho lze na darknetu najít nabídky falešných očkovacích certifikátů. Objevili jsme také několik marketů, jež nabízejí i očkovací vakcíny prakticky od všech výrobců, jako jsou Pfizer-Biotech, Moderna, Sputnik a další, především z Francie, Velké Británie a Německa. Otázkou samozřejmě je, zda jde o pravé vakcíny, vzhledem k jejich všeobecnému nedostatku, a také zda budou účinné, s ohledem na to, že některé značky vakcín je potřeba skladovat a převážet za poměrně přísných podmínek.“

Ponořil jsem se proto do kalných vod ilegálních online tržišť a zkusil zjistit, zda je opravdu možné nakoupit vakcíny online. Neberte prosím následující text jako inspiraci, nebo dokonce návod, jak získat nedostatkovou vakcínu, na kterou stále čekají miliony Čechů z řad seniorů a ohrožených skupin. Pokouším se jen ověřit závažnost problému, o kterém referovala i velká zahraniční média jako CNN, BBC nebo agentura Reuters. Proto nebudu, stejně jako kyberbezpečnostní firmy, uvádět názvy konkrétních tržišť (ačkoliv vím, že pro průměrného uživatele internetu není problém tržiště s nabídkou vakcín dohledat).

Certifikát bude stačit

Zamířil jsem nejdříve na stránky dark marketů, jejichž adresy se dají běžně vygooglovat. Vedle tradiční nabídky kokainu, hašiše, psychedelických látek a údajů ke kradeným platebním kartám jsem ale na žádné vakcíny nenarazil. Některá tržiště však při vyhledávání klíčového slova „covid“ nabízejí například balíčky léků, které mají ochránit před nákazou či koronavirus přímo vyléčit.

Po konzultaci s několika oslovenými odborníky na kyberbezpečnost a dark web se mi nakonec podařilo objevit několik shopů, které měly vakcíny proti koronaviru v nabídce. Nabízená cena odpovídala tomu, o čem reportoval Check Point nebo Kaspersky, tedy od 250 do zhruba 500 dolarů. Dražší vakcíny byly opravdu výjimkou.

Řada vendorů nabízí doručení po celém světě prostřednictvím firem DHL nebo UPS. Inzeráty ale zpravidla mají jen ilustrační fotografie, minimum recenzí a velice obecné popisky. Ti stejní vendoři, kteří nabízejí očkovací látky, ale přitom zpravidla nabízejí i drogy či jiné nelegální produkty, v jejichž nabídkách už bývají mnohem konkrétnější.

Jde zřejmě o podvodné nabídky, u kterých nemá smysl utrácet vysoké částky za velmi nejistý výsledek. Rozhodli jsme se proto alespoň na zkoušku objednat falešný certifikát o vykonaném očkování proti koronaviru. Obchodník jako zemi původu uváděl Německo, dopravu mělo zajistit DHL a za certifikát si účtoval 23,35 dolaru plus 1,18 dolaru poštovného. Obdobnou sumu pak stál převod kryptoměny bitcoin do peněženky na dark webovém e-shopu.



Autor: Printscreen, Lupa.cz Nabídka certifikátu o očkování proti koronaviru na dark marketu.

Proces objednávky zabral asi minutu. Jen jsem vložil zboží do košíku, vyplnil do poznámky doručovací adresu a zaplatil. Po několika dnech mi ale administrátoři dark marketu bez vysvětlení vrátili peníze a objednávku zrušili.

Po dalších pár dnech mě kontaktoval prodejce s dotazem, zda mám o zboží stále zájem. Znovu jsem tedy provedl transakci a zanedlouho se objednávka v přehledu ukázala jako odeslaná. Za čtyři dny mi následně v poštovní schránce přistála obyčejná listovní obálka bez zpáteční adresy s německou poštovní známkou.



Autor: Ondřej Novák, Lupa.cz Obálka od obchodníka z dark marketu.

Mezi dvěma stránkami prázdného papíru pak v obálce čekal objednaný certifikát v němčině s jedním podpisem lékaře a dvěma nálepkami potvrzujícími, že nositel certifikátu byl očkován látkou Comirnaty (mRNA vakcína od Pfizer/BioNTech) šarže EM0477. Zbytek údajů na kartičce zůstal nevyplněný, abych na něj mohl vypsat vlastní osobní údaje.



Autor: Ondřej Novák, Lupa.cz Certifikát o očkování, který dorazil poštou z Německa.

Je to jenom podvod?

Ačkoliv samotný fake certifikát před nákazou koronavirem pochopitelně neochrání, jeho vlastnictví může před blížící se dovolenkovou sezónou přinést řadu výhod. Evropská komise například plánuje zavedení tzv. zelených pasů, které očkovaným lidem (a dalším skupinám) usnadní cestování nebo vstup do restaurací a podniků. Obrátil jsem se proto na německé ministerstvo zdravotnictví s dotazem, zda můžou potvrdit pravost zmíněného certifikátu, případně jestli tento certifikát může sloužit k budoucímu získání zeleného pasu.

Německé ministerstvo bohužel ani po několika dnech neodpovědělo. Certifikát ale odpovídá vzoru, který lze dohledat například na webových stránkách spolkové republiky Sasko. Bez potvrzení pravosti uvedené šarže ale nelze říct, zda jde o prokazatelně vyočkovanou dávku vakcíny, navíc chybí i informace o místu očkování. Nemluvě o tom, že nalepené štítky lze poměrně snadno falšovat a nicneříkající podpis také. Otázkou tak zůstává, zda certifikát z dark webu projde i registrací do online systému zeleného pasu.

Snažil jsem se uplatnitelnost německého certifikátu o vakcinaci ověřit také u českého ministerstva zdravotnictví. Odpověď na otázku, zda lze německé osvědčení použít i v Česku, ale případné zájemce o fake certifikát nepotěší. „Certifikát je platný pouze v zemi, která jej vydala, platí tedy na tzv. národní úrovni. EU nyní pracuje na společné podobě mezinárodního pasu, který budou vzájemně uznávat všechny členské země,“ řekla Lupě mluvčí ministerstva Jana Schillerová a dodala, že „o podobě jednotného, evropského Green covid pasu zatím vyjednává Evropská unie. Právní předpis by měl být znám do konce května.“

Zda je tedy certifikát z dark webu vůbec k něčemu dobrý, zůstává záhadou. Nicméně, pokud nelze ověřit pravost ani pouhého „osvědčení o očkování“, o to větší pochybnosti vyvolávají všechny inzeráty vakcín na dark marketech. Společnost Check Point například už v lednu zkoušela od vendora objednat dávku čínské vakcíny SINOPHARM. Vendor pár dní po přijetí platby pracovníkům firmy odepsal, že dodávka je na cestě, a za dalších pár dní byl jeho účet zrušen. Objednaná vakcína nedorazila. Navíc, ačkoliv se inzeráty s certifikáty o očkování nebo negativním testu na dark marketech stabilně drží, nabídky vakcín zpravidla po několika dnech mizí.

„Dark markety jsou náhražkou za dealera. Vzniká na nich vztah mezi dodavatelem a odběratelem a ten vztah je zpravidla opakovaný. Bez hledání opakovaného vztahu vzniká prostor pro podvádění, protože se obě strany neznají. Proto drogy tvoří drtivou většinu zboží, které se tam prodává. U vakcíny se dá očekávat, že kupující nakoupí pouze jednou, a prodávající tak nemá motivaci ho nepodvést. Dalším znakem jsou generické fotografie, solidní prodejci vždy fotí svoje zboží například u papíru s napsanou vlastní přezdívkou, pod kterou ho prodávají,“ vysvětluje odborník na dark web a kryptoměny Dominik Stroukal.

Podezřelé jsou podle něj zejména nabídky vakcín Pfizer/BioNTech, protože vyžadují velmi náročné skladování. „Možná by se ještě hypoteticky dalo věřit, i když je to nepravděpodobné, že by nějaká vakcína mohla na dark webu být na prodej, ale určitě ne ta od Pfizeru, která vyžaduje speciální mrazáky k úschově. Zboží se z dark webu zasílá poštou a problematické jsou už větší balíčky, natož kdyby měl přijít mrazák s dostatečnou baterií, aby mrazil několik dnů až týdnů na cestě a nebylo to podezřelé na celnici pod rentgenem,“ řekl Lupě Stroukal.

Čeští celníci navíc potvrzují, že dodnes žádnou takovou zásilku nezachytili. „Celní správa České republiky neodhalila žádný padělek vakcíny na internetu. Nicméně v rámci spolupráce s jinými celními orgány i na úrovni Evropské unie víme, že se padělky vakcín na darknetu objevují. V této souvislosti jsme vydali i varování před nákupem vakcín na internetu,“ říká mluvčí Generálního ředitelství cel Hana Prudičová. Celníci navíc upozorňují, že pokud už zásilka s vakcínou z dark webu dorazí, látka v ampulce pravděpodobně neposkytne uživateli žádnou ochranu před koronavirem, případně může být i zdravotně nebezpečná.

Podobně vidí rizika vakcín z dark webu i Robert Šuman, vedoucí výzkumu v české pobočce antivirové firmy ESET. „V tomto případě bych nedoporučil vakcínu kupovat. Není možné si jakkoli ověřit, že obsah lahvičky je skutečně vakcína. Velmi pravděpodobně se jedná jen o fyziologický roztok, který sice neublíží, ale ani nijak nepomůže. Naopak dodává falešný pocit bezpečí. Jak víme, vakcín je celosvětově nedostatek a je nepravděpodobné, že by se k většímu množství dostali útočníci. Nákupem na takové nelegální stránce by uživatel podpořil financování kybernetického zločinu. Doporučil bych všem, aby se nenechali takto útočníky vydírat a počkali na oficiální distribuci vakcín. U té máte navíc záruku, co je obsahem lahvičky a že lék byl uskladněný za patřičných podmínek.“

Dominik Stroukal ale dodává, že skutečně funkční vakcíny se na dark marketech nejspíš dříve či později skutečně objeví. „Dark web je vedle drog plný léků na předpis a skutečně se zasílají. V současné době ale nabídkám věřit nejde, protože jen využívají zoufalé situace. Oproti jiným lékům či drogám mají vakcíny také problematické složení, protože jsou tekuté. Na rozdíl od tenkých papírků či sypké hmoty lze tekutinu snadno odhalit rentgenem, ostatně všichni to známe z letiště, když si zapomeneme vodu v batohu,“ uzavírá odborník na dark web a kryptoměny.