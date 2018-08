 »  Jak jsme se pomocí strojového učení a cloudu za pár korun učili rozpoznávat spam

Během posledních dvou měsíců jsme v SupportBoxu měli více a více zákazníků, kteří hlásili, že se jim množí různé typy spamu. Zejména pak ty obrázkové, ale i textové. Problém dnešního spamu je ten, že jej SpamAssassin nedokáže dostatečně dobře odhalit, protože mají vše technicky správně nastaveno a jsou tedy velmi podobné klasickým newsletterům.

Druhou věcí, aby se to trošku zkomplikovalo, je, že máme velmi širokou škálu zákazníků. Od jednotlivců, kteří si chtějí sjednotit svých 15 e-mailových adres pod jedno přihlášení, po e-shopy, které mají zastoupení po celé Evropě a desítky zaměstnanců. Také odvětví jsou různá, od sexshopů po hotely. Takže to, co je pro jednoho jasně nepřípustné a spamující, může být pro druhého e-mail od dodavatele. Do toho se nám mixují různé jazyky pro e-shopy, které mají více poboček, a tak dále.

To zní jako velmi zajímavý problém na vyřešení. Takže ideální projekt na odreagování. A také ideální projekt pro strojové učení. Pardon, abych byl dostatečně startupově-buzzwordový, tak musím použít označení AI.



Autor: Mário Roženský Spam, který se podobá klasickému newsletteru

Protože máme většinu infrastruktury na AWS, začal jsem zjišťovat, zda na to nemá Amazon nějakou vhodnou službu. Má a jmenuje se Machine Learning. Umí toho opravdu hodně. Rozpoznávat obraz, video, text, zvuk a mnoho dalšího. Mě zajímal samozřejmě ten text. Tak jsem začal koumat dále. Zjistil jsem, že to celé dokážu zprovoznit a otestovat bez jediného řádku kódu.

Jako první jsem vyexportoval z databáze posledních 1000 zpráv z mé schránky, kterou mám napojenu do SupportBoxu. Stačí na to pět sloupečků: ID zprávy, odesílatel, předmět, text zprávy a příznak, zda se jedná o spam, či nikoliv.

Z těchto dat se vytvoří jednoduché CSV (maximálně 10 000 řádků), které se uloží na S3. Spolu s ním se uloží takzvané schéma, aby ML věděl, co CSV obsahuje a co s ním má udělat. To vypadá následovně:



Autor: Mário Roženský Schéma pro CSV

Jako první krok je potřeba natrénovat ML, takže se mu zadá cesta na S3 k CSV, on si dohledá schéma a už stačí jen stisknout tlačítko Verify.



Autor: Mário Roženský Cesta k CSV

V dalším kroku potom načte z CSV několik řádků na ukázku a ověření, že je vše v pořádku. Já jsem zde hned viděl problém s kódováním, takže jsem musel upravit vstup.



Autor: Mário Roženský Načtení schématu

V dalších dvou krocích se určí ID záznamů a dle kterého sloupečku má vyhodnocovat, zda je to spam, či nikoliv. Tím máme vstupní data zajištěna.

Další krok je natrénování ML modelu. V základním nastavení vezme Amazon 70 procent vstupních dat, na nich model natrénuje a na zbylých 30 procentech potom udělá test, zda vyhodnocuje správně.



Autor: Mário Roženský Trénování ML modelu

Poté, co natrénuje (zhruba pět minut) a udělá evaluaci (ověření, zhruba tři minuty), dostaneme výsledný model, kde můžeme určit práh, kdy se jedná o spam a kdy nikoliv. AWS na to má takovéto krásné „udělátko“:



Autor: Mário Roženský Určení prahu spamu

U spamfiltru je nesmírně důležité, aby měl co nejmenší (ideálně nulový) výskyt takzvaných false positives, tedy výsledků, kdy jsou e-maily chybně označeny jako spam.

Na obrázku je vidět šedé „hejbátko“, kterým lze táhnout doprava a doleva, a tím se mění hodnoty vpravo, do té doby, než najdeme ideální nastavení „prahu“, kdy máme co nejnižší (ideálně nulové) false positives a také co nejnižší chybovost. V případě tohoto modelu je to 0.82.

A máme hotovo. Toto mi zabralo zhruba dvě hodiny, než jsem načetl dokumentaci, získal data pro natrénování modelu, vyladil kódování, natrénoval a nastavil model.

Dalším krokem pro mě bylo ověřit, že takto natrénovaný stroj dokáže spolehlivě spam odhalovat. Na to má ML „udělátko“, které nazývá realtime predictions.



Autor: Mário Roženský Realtime predictions

Po kliknutí se zobrazí velmi jednoduché rozhraní, kam se vloží údaje podobně jako ty, co jsme generovali do CSV, a on nám ukáže náhled na predikci, kterou pro dané vstupní hodnoty má.



Autor: Mário Roženský Predikce pro vstupní hodnoty

Zde je vidět, že se jedná o spam s pravděpodobností 0.826366662979126, protože náš práh je 0.82, tak je to e-mail označen korektně za spam.

Takto jednoduše jsem si ověřil, že to může fungovat. Za pár hodin, bez programátora. Něco, co by před pár lety stálo stovky tisíc korun s nejistým výsledkem.

Dalším krokem bylo nahodit to do testování v rámci SupportBoxu. Amazon má připraveny skvělé knihovny, takže se jen vytvořil bod připojení pro daný ML a v kódu se přidalo pár řádků. ML vrací strukturu podobnou, jako je v obrázku výše, kde stačí pouze vzít predikci z predictedLabel a je hotovo.

Asi týden jsme to takto nechali jet čistě na mé schránky a vše jsme logovali. Výsledky vypadaly luxusně, odchytili jsme odhadem asi třikrát více spamu než předtím. A za celou dobu jsem našel jen jeden e-mail, který spamem neměl být (ale i na první pohled jsem to nepoznal, byla to nějaká podivně stylovaná nabídka).

Následně jsme to nasadili pro všechny zákazníky a ti si to mohou sami zapnout.



Autor: Mário Roženský Funkce pro zákazníky

Poté, co si tento spamfiltr začali zákazníci aktivovat, a má jej aktivní pouze hrstka lidí, týdně zachytíme cca 2,5× více spamu než předtím, který nedorazí k našim zákazníkům. Takže ušetříme našim zákazníkům v součtu desítky hodin (možná i stovky) denně při třídění pošty. Tento čas mohou věnovat užitečnějším činnostem. A to se počítá.

Celkem nám to vymyslet, otestovat, nasadit zabralo pod deset hodin. Cena je také směšná. Za 12 dní v červenci nás to stálo 1,3 dolaru, takže cca 0.10 dolaru za den.

Zajímavé je srovnání, když se ML trénuje na vzorku 1000 vstupních hodnot a 6000 hodnot. Rozdíl v kvalitě predikcí šestkrát většího vzorku dat je pod 15 procent. Což je super zjištění, protože dokážeme natrénovat odděleně ML pro různé jazyky už z malého vzorku dat. Stejně tak dokážeme dělat individuální spamfiltry pro specifické zákazníky, kterým nechodí tolik zpráv.

Díky tomuto experimentu jsem se ponořil do ML a co vše lze díky této technologii docílit. Nápadů máme už teď několik. Postupně je budeme přidávat a dělat tak SupportBox chytřejší. Ale vše má svůj čas. Během prázdnin dokončíme moduly pro live chat a telefony a staneme se tak full-stack řešením zákaznické péče.

Text původně vyšel na blogu autora.