 »  Jak jsou české banky s nástupem PSD2 otevřené svým klientům?

Naše společnost Spendee má licenci Poskytovatele informací o platebním účtu (AISP) v rámci PSD2 už více než rok. Za tu dobu jsme měli možnost se důvěrně seznámit s API jednotlivých (nejen) českých bank a důkladně zanalyzovat, jak si která banka v open bankingu stojí.

Sestavili jsme žebříček nejvíce poptávaných českých bank podle úspěšnosti, se kterou jsou naši uživatelé schopni danou banku do Spendee připojit. Které banky umožňují svým klientům snadné a uživatelsky přívětivé připojení do rozhraní třetích stran? Které jim naopak staví do cesty překážky?

Nejlépe se v tomto žebříčku umístila Air Bank s 80% úspěšností průchodu připojovacím flow, a to i přes drobný problém s responzivitou pro mobilní zařízení na úvodní stránce flow. V závěsu za ní jsou Raiffeisenbank a Moneta Money Bank. Tyto tři banky spojuje jedna věc – jednoduché a uživatelsky přívětivé připojovací flow bez zbytečných překážek.

Česká spořitelna a Equa bank mají velice dobrý potenciál dosáhnout lepších výsledků. Česká spořitelna opomenula popsat políčko, kam uživatel vyplňuje přihlašovací jméno, což dle našeho výzkumu některé uživatele zbytečně mate. Je to příklad drobnosti, která může mít nezanedbatelný dopad. Equa bank od ostatních zatím zmíněných bank odlišuje absence mobilního klíče. Uživatel tak musí připojení potvrdit vyplněním SMS kódu.



Předposlední v našem žebříčku je Komerční banka, která má přihlašovací flow relativně přímé a jednoduché, pokud máte aktivován KB Klíč. Pokud KB Klíč nemáte (tak jako podstatná část uživatelů) a pokusíte se přihlásit stejnými přihlašovacími údaji, které používáte pro mobilní bankovnictví KB, čeká vás překvapení. Je totiž nutné vytvořit si tzv. Bezpečnostní heslo. K tomu ovšem potřebujete certifikát, který máte na počítači, takže v takovém případě nemáte šanci vše vyřídit najednou pouze v mobilu.

Suverénně posledním místem v žebříčku se může pyšnit ČSOB, která své klienty pro využití služeb otevřeného bankovnictví nutí vytvořit si tzv. ČSOB Identitu. Že jste o ní ještě neslyšeli? Nejste sami. Jedná se o úplně nový set přihlašovacích údajů, tedy jména a hesla, v uživatelsky náročném procesu. Nutnost tvorby ČSOB Identity si podstatná část uživatelů přitom ani neuvědomí. Vzhledem k designu přihlašovací obrazovky si uživatelé často myslí, že stačí použít běžné přihlašovací údaje, a poté diví se, že nefungují.

S bankami se snažíme komunikovat

Air Bank, České spořitelně, Komerční bance a ČSOB jsme již v říjnu minulého roku komunikovali návrhy na dílčí úpravy přihlašovacího flow, které mohou mít pozitivní dopad na průchodnost. Ze zmíněných bank nás zatím vyslyšela pouze Air Bank a částečně i Komerční banka. V obou případech lze pozorovat zlepšenou úspěšnost připojení.

S ostatními bankami jsme v kontaktu a nezbývá než doufat, že naše návrhy budou vyslyšeny. Celý smysl PSD2 je především v tom, že data patří klientům, kteří mají právo s daty nakládat, jak uznají za vhodné. Pracovat s vlastními daty by mělo být stejně snadné jako výběr z bankomatu.

Jak otevíráme české banky

Ve Spendee jsme také měli možnost jako první nebankovní instituce zhodnotit kvalitu jednotlivých bankovních PSD2 API v ČR. Spolu s tím jsme se i pustili do tlaku na banky za účelem zlepšení stavu českého trhu otevřeného bankovnictví. Čeho jsme za tu dobu dosáhli? A je už kvalita českých PSD2 API dostatečná?

Zákon o platebním styku bankám ukládá, že rozsah informací o platebním účtu posílaných přes PSD2 API má být stejný jako rozsah informací, které má bankovní klient k dispozici v internetovém bankovnictví: