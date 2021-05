Jak naladit Radiožurnál Sport, jaký chystá program a koho na něm uslyšíte?

Nová rozhlasová stanice Radiožurnál Sport se zaměří na přímé sportovní přenosy, vstupy ze stadionů, magazíny o profesionálním i amatérském sportu, rozhovory, reportáže, zpravodajské relace a hudbu. Vznik stanice odsouhlasila Rada Českého rozhlasu na konci dubna.

Jak naladím Radiožurnál Sport?

Nový program bude vysílat na internetu (www.radiozurnalsport.cz), v aplikaci Můj rozhlas a v digitální rozhlasové síti DAB+. Digitální síť Českého rozhlasu pokrývá 95 procent obyvatel, je tedy pravděpodobné, že už jste v jejím dosahu. Ale na běžném radiopřijímači ji nenaladíte, musíte mít klasické rádio nebo autorádio podporující DAB+. Při nákupu nejlépe hledejte přijímače označené nálepkou „DAB+ ověřeno“. Podrobnosti najdete na webu Českých Radiokomunikací.



Autor: Český telekomunikační úřad Orientační pokrytí signálem DAB+ sítě Českého rozhlasu, v níž bude vysílat stanice Radiožurnál Sport (květen 2021)

Kdy bude stanice vysílat?

Vlastní program bude vyrábět od 6 hodin ráno do půlnoci, ve zbylém čase bude přebírat program Radiožurnálu. Ale například při olympiádě bude vysílání pokračovat i v noci, a naopak Radiožurnál bude také nabízet sportovní program.

Co bude stanice vysílat?

Hlavně přímé přenosy různých sportovních utkání, vstupy ze stadionů anebo přenosy z olympiády. Program doplní magazíny o profesionálním i amatérském sportu a zdravém životním stylu. Za mikrofon usednou různé sportovní osobnosti, které budou mít své autorské pořady a budou si zvát hosty na rozhovory. Součástí vysílání bude také zpravodajství přebírané z Radiožurnálu.

Jaká bude struktura programu?

Vysílání bude rozdělené do čtyř bloků plus jeden rozhovor. Rozhovor bude mezi 10.00 a 11.00. Při proudovém vysílání se předpokládají čtyři příspěvky do hodiny, dvoje zprávy a dva moderované vstupy, podobně jako v odpoledním vysílání Radiožurnálu.

Proč zrovna sport?

Posluchači v průzkumech uvádějí sport jako jeden z důvodů, proč poslouchají Radiožurnál. Nová stanice nabídku rozšiřuje. Navíc kvůli pandemii vznikla mimořádná situace, kdy se nahromadila řada velkých akcí v krátké době. Během dvanácti měsíců budou dvě olympiády. Když byla olympiáda v Pchjongčchangu a Český rozhlas nabídl krátkodobé sportovní rádio, alespoň jednou během čtrnácti dnů si ho naladilo 240 tisíc lidí.

Jaká je cílová skupina posluchačů?

Zjednodušeně všichni sportovní fanoušci. „Budeme vytvářet dvě rádia dohromady. Jedno z nich bude pro běžný den, pro skalní fanoušky. A pak bude druhá skupina lidí, která přijde s každou velkou sportovní akcí,“ řekl Radě Českého rozhlasu šéfredaktor Radiožurnálu Ondřej Suchan. Typičtí posluchači mají být ve věku 30–50 let s přesahem ke staršímu publiku. V průzkumu, který si rozhlas nechal udělat, 39 % respondentů řeklo, že by takovou stanici poslouchali denně nebo skoro denně.

Koho na stanici uslyším?

„Na jedné straně jsme do přípravy stanice zapojili úspěšné sportovce, jako je Martin Procházka, Andrea Sestini Hlaváčková, Vavřinec Hradilek nebo Kateřina Neumannová, kteří budou mít svůj pravidelný pořad. Zároveň jsme chtěli mít ve vysílání pohled, který se často neobjevuje, a to je ten fanouškovský. Zapojili jsme herce, kteří jsou známí svou láskou ke sportu, to je David Novotný, Ladislav Hampl a Pavel Nečas. Ti budou mít svůj pořad ve středu,“ podotkl šéfredaktor Radiožurnálu Ondřej Suchan.

Kdo bude vysílání moderovat?

Kvůli protiepidemickým opatřením vznikají dva týmy moderátorů. „Částečně jsou to kolegové, kteří v minulosti byli ve sportovní redakci a vrací se zpátky. Třeba Honza Říha, který dělal i Zelenou vlnu. Ale ‚nakupovali‘ jsme i jinde, museli jsme přetáhnout některé moderátory. Například Radek Šilhan je z O2TV, Vojtěch Šafář byl v České televizi. Podařilo se i to, o co jsme se velmi snažili, abychom měli moderátorku,“ uvedl Ondřej Suchan. „Až se dostaneme do normální situace, pojedeme v běžném týdenním provozu – jeden čas, jeden hlas. Tedy čtyři pevní moderátoři, o víkendech se budou střídat. Do moderování jsme museli zapojit i další členy sportovní redakce, jako je třeba David Nyč.“

Jaká bude na stanici hudba?

Také k tomu si nechal udělat Český rozhlas průzkum. Většina respondentů se přiklonila k žánru pop rocku. Poměr hudby a slova by měl být stejný jako na Radiožurnálu, kde je půl na půl. „Ale myslím, že bude podíl hudby ve výsledku spíš nižší. Stane se, že bude vstup ze stadionu, zajímavý fotbal nebo hokej, a my se rozhodneme, že vstup prodloužíme třeba na 10 minut. Ale jinak je to obdobné jako na Radiožurnálu, takže by tam mělo být 10 až 11 písniček za hodinu,“ popsal Ondřej Suchan.

Zůstane sport i na klasickém Radiožurnálu?

„Rozhodně to neznamená, že sport mizí z Radiožurnálu. To bychom nebyli vůči posluchačům fér, protože zhruba 45 až 50 procent posluchačů si žádá sport na Radiožurnálu,“ uklidňuje Ondřej Suchan. „Často se bude stávat, že například na sportovní stanici poběží celý přímý přenos a na Radiožurnálu pouze vstupy, jak jsou posluchači zvyklí. To bude nejčastější.“



Autor: Český rozhlas Vizualizace studia stanice Radiožurnál Sport

Jak bude stanice připravována technicky?

Moderátor, který vede vysílání, nebude mít u sebe technika. Stanici odbavuje v tu chvíli sám, a k ruce má editora vysílání. Ti se budou střídat dva na každý den. Studio bude v komplexu zpravodajského newsroomu a poslouží pro proudové vysílání i autorské pořady.

Jaké bude mít stanice znělky a hlasy?

Staniční hlasy budou stejné jako na Radiožurnálu, stejně tak zvuková grafika mu bude velmi blízká.

Jaký bude rozpočet stanice?

Není to úplně jednoduché spočítat, neboť současná sportovní redakce Radiožurnálu bude pracovat i pro Radiožurnál Sport. Proto jsou sumy v rozpočtu uváděné nad rámec současného rozpočtu zpravodajství. Osobní náklady jsou za rok zhruba 4,4 milionu korun, provozní náklady 4,7 milionu korun. Letos budou poměrně kráceny, protože provoz stanice začíná až v květnu.