Jak naučit ChatGPT počítat, pracovat s dokumenty, dát mu zrak nebo přístup k internetu?

V placené verzi ChatGPT od OpenAI je už nějakou dobu přístupná experimentální funkce Pluginy, která umožňuje do chatu přidat až tři rozšíření z knihovny pluginů a přidat tak GPT-4 modelu další funkcionalitu.

Pluginů už existují stovky (aktuálně jich v nabídce ChatGPT najdete 834) a některé posunou možnosti AI velmi výrazně. A jiné nestojí za zmínku. Pojďme se podívat na několik, které se rozhodně vyplatí vyzkoušet.

Experimentální funkce najdete v nastavení účtu pod Beta features, kde je potřeba zapnout položku Plugins. A pak už vzhůru do obchodu s pluginy, který je pod výběrem modelu na hlavní obrazovce.

Autor: screenshot, Martin Jurica

Nejprve obecně

Pluginy jsou vlastně jen volání API služeb mimo ChatGPT a primárně slouží k získání informací, se kterými pak GPT model může dále pracovat. Některé pluginy umožní AI provádět nějaké akce s externí službou, ale těch je výrazně méně, většina primárně rozšiřuje „znalosti“ a schopnosti AI – od získání aktuálních informací z Wikipedie přes vizualizaci myšmap až po interpretaci obrázků.





Pro jeden chat je možné aktivovat současně maximálně tři různé pluginy a většinou i dva jsou až dost – kombinace pluginů je zkrátka ošemetná a platí, že méně je více. Zkombinovat dva pluginy s funkcí vyhledávání informací vyústí spíš v konflikt než výsledek. A jelikož u GPT-4 je limit 50 dotazů každé 3 hodiny, jde o zbytečné plýtvání. A rozhodně doporučuji pročíst dokumentaci každého pluginu, většinu si použije ChatGPT sám, pokud dostane zadání, které pasuje na aktivní plugin, ale některé mají aktivační slovo, či parametr, který je potřeba uvést v zadání.

Samotná rozšíření jsou k dispozici zdarma, zatím jejich velká část zdarma i funguje, připojeným službám jde hlavně o vlastní propagaci, ale to se může kdykoliv změnit. U některých budete při instalaci potřebovat přihlášení k externí službě, jiné do chatu vkládají reklamy (naštěstí jen textové) a několik rovnou dá najevo, že máte pár kreditů na vyzkoušení a pak budete platit. Poslední zmíněné jsem do tohoto přehledu nezařadil, alternativ je mnoho. Zatím.

A teď už pojďme na seznam pluginů, které rozhodně nesmíte minout. Nejde bohužel odkazovat na pluginy přímo, budete si je muset najít v Plugin Store podle názvu.

Wolfram

Tohle je asi nejužitečnější plugin, co zatím existuje. Wolfram Alpha asi není potřeba představovat, jde o „vyhledávač“, který místo odkazů zobrazí odpověď. Exceluje zejména v matematických úlohách, což je něco, v čem ChatGPT opravdu neexceluje, respektive v tom plave jak Venclovský v golfském proudu.

GPT modely neumí počítat, ne, opravdu neumí, není to ani jejich účelem, ony prostě odhadnou, co by mohlo následovat po zadaných slovech. Což je v případě matematických úloh většinou naprosto špatně. A tady vstupuje do hry tento plugin, který získá přesné odpovědi od Wolfram Alpha a ChatGPT s nimi dále pracuje.





S tímhle pluginem můžete řešit goniometrické funkce, zjistit vzdálenost z Berlína do Brna (proboha proč?), vypočítat, kolik pětikorun pokryje Václavské náměstí, a vlastně asi všechno, co vás napadne.

Autor: screenshot, Martin Jurica

Je tu ale drobný háček – pokud je úloha složitější než na jeden dotaz, ChatGPT položí Wolframu jen ten první dotaz, krok, a dále pak většinou zkouší pracovat na vlastní pěst, při čemž, jako obvykle, dost halucinuje. Získáte tak obvykle zcela chybnou odpověď na základě přesných čísel. Tohle chování je zkrátka třeba brát v potaz, kontrolovat každý krok a ideálně složitější problémy rozložit do více dotazů a AI při řešení vést.

Wikipedia

Opět netřeba představovat. Tenhle plugin dá ChatGPT přístup k Wikipedii, ve všech jazycích. Ačkoliv existují univerzálnější pluginy, které dají přístup k celému internetu, a mohlo by se tedy zdát, že plugin omezený jen na Wiki je zbytečný, není tomu tak.

Pokud chceme čerpat znalosti jen z Wiki, je tohle mnohem rychlejší a lepší cesta – omezení jen na jeden web znamená větší kontrolu nad výsledky hledání a nehrozí tolik halucinování jako u výsledků z Google a podobně. S tímto pluginem vám AI nebude tvrdit, že prezidentem ČR je Petr Fiala, jak se mi stalo u TotalQuery Search.

Ve výchozím nastavení hledá plugin na anglické Wiki, ale v promptu lze zadat libovolný jazyk, který použije jako výchozí. Pamatuje si to pak pro celý chat. Takže: Najdi na české wiki XYZ. A dále už bude interakce primárně s českou mutací.

CoderPad

Tohle rozšíření bude podle mého názoru brzy placené, ale zatím není. Umožní vám připojení ke coderpad.io, což je online běhové prostředí pro 45+ jazyků a frameworků. Stručně řečeno – jde v tom spustit prakticky cokoliv.

Autor: screenshot, Martin Jurica

ChatGPT tak může psát kód a testovat jej rovnou v chatu. Ano, samotný ChatGPT má režim Code Interpreter, jenže ten je omezen jen na Python a nemá přístup k internetu.

Rozšíření CoderPad ale můžete zkombinovat s některým pluginem pro přístup k internetu a využít tak nejen aktuální informace, ale i mnoho dalších jazyků. Tenhle plugin je zkrátka game changer a pro mě asi jediný důvod platit OpenAI za přístup k GPT-4.

Prompt Perfect

Nenápadný plugin, který umí udělat hodně radosti. Pokud prompt (tedy dotaz na GPT) začnete klíčovým slovem „perfect“, odešle jej k vylepšení a vrátí prompt očesaný o zbytné věci a případně i rozšířený o věci nezbytné. A teprve upravený prompt předá ChatGPT.

Autor: screenshot, Martin Jurica

Těžko se to popisuje, zkrátka vaše zadání vylepší tak, aby bylo účinnější. A nejen pro ChatGPT, za klíčové slovo jde přidat specifikaci AI (např. Midjourney), ale na to už je lepší přejít rovnou na web PromptPerfect.

Výsledky jsou často opravdu o hodně lepší, zejména pokud si rádi hrajete na Jiráska a tvoříte prompty na několik řádků. Výchozí jazyk promptu bude většinou angličtina, takže pro použití v tuzemštině jej zakončete pokynem „V češtině.“.

SceneXplain

Tenhle plugin poskytne ChatGPT oči. Jakýkoliv odkaz na obrázek v chatu pošle službě pro strojový popis obrázku a umožní tak ChatGPT na něj reagovat. Návratová hodnota je anglický popis poskytnutého obrázku. Nicméně na popis běžných fotek to moc není, tahle AI docela dost halucinuje a vylepšuje popis tak, že může být originálu na hony vzdálen.

Když jsem zkoušel nechat popsat fotku tlustého chlapa v ženských šatech, vrátilo mi to idylický popis nádherné ženy na pódiu, obklopené květinami a oslavující ženskost ve všech aspektech.

K čemu to je, nevím. Ale pokud tento plugin nakrmíme daty, která nejde dezinterpretovat, získáme velmi užitečného pomocníka. Kupříkladu wireframe webové stránky, nebo koncept UI, nebo podobný technický nákres. Služba jej popíše velmi podrobně (umí i OCR rukou psaného textu) a vrátí ChatGPT k dalšímu zpracování. Chce to pár pokusů, ale stojí to za to. Následně pak v kombinaci s CoderPad (nebo podobnými pluginy) můžete z wireframes získat kompletní HTML kód webu, nebo cokoliv dalšího. Vyzkoušejte.

ChatWithGit

Tohle je relativně nový plugin a dělá přesně to, co jeho název slibuje. Místo Google či Wiki hledá odpověď ve veřejných repozitářích na Gitu. A hledá velmi dobře. Najde řešení, zobrazí kód a následně jej i upraví (doporučuji v kombinaci s CoderPad). Pokud se ChatGPT pustí do psaní kódu na vlastní pěst, jde jej nasměrovat k použití rozšíření prostým „na Git najdi“. No, asi nemá smysl se dále rozepisovat. Zkrátka to funguje.

Zapier

Automatizační nástroj Zapier taky asi nemusím představovat, integruje stovky služeb a dokáže automatizovat prakticky cokoliv. Jen napsat ty pipelines, tedy postup kroků úlohy, je pro normálního smrtelníka celkem výzva. Nu a co si to nechat napsat od AI? A právě k tomu je tenhle plugin. Popíšete, co to má dělat, a GPT model to sestaví do workflow v Zapier a následně i od Zapier uloží a aktivuje. A umí to i hodně komplexní flow s mnoha aktivačními triggery a klidně i desítkami akcí. Zkrátka to, co bych naklikával půl hodiny a pak hodinu testoval, to napíše na první dobrou za minutu. Práci nechme strojům, že.

BrowserOp

Tohle je asi nejhodnotnější doporučení z tohoto přehledu. Tenhle plugin dá ChatGPT přístup k internetu, stejně jako mnoho dalších rozšíření. Akorát tohle funguje. Téměř vždy. Můžete i definovat v dotazu, kde má hledat (Wiki, Google, konkrétní web…) a ono to podle těch pokynů bude hledat.

Na rozdíl od mnoha jiných rozšíření má BrowserOp značnou míru „inteligence“, takže i bez specifikování zdroje zvolí většinou ten nejvhodnější zdroj sám (Wiki, Google, GitHub atd.). Ze všech obdobných pluginů se mi osvědčil nejlépe. Samozřejmě to není stoprocentní a je potřeba ověřovat, jako u všeho, co děláme s ChatGPT, ale tady je chybovost opravdu nejnižší ze všech, co jsem zkoušel.

TotalQuery Search

Tohle je další plugin, co dá přístup k internetu, a měl by být daleko univerzálnější než předešlý. A opravdu je velmi schopný, pokud funguje. Na úplně identický prompt jeden den vrátí perfektní výsledky a druhý den naprosto nepoužitelné, nebo rovnou spadne.

Autor: screenshot, Martin Jurica

Nepodařilo se mi zjistit, podle jakého klíče to funguje a nefunguje. A to jsem se opravdu snažil. Nezbývá tak než tenhle plugin doporučit jen v případě, že máte hodně trpělivosti. Pokud se zadaří, je opravdu velmi schopný, umí pokračovat v zadaném hledání, upřesňovat, v kombinaci s PromptPerfect najde i to, co je ukryto v hlubinách internetu, ale zkrátka někdy blbne.

WebPilot a Web Requests

Tyhle dva pluginy dělají to samé, tak si je představíme najednou. ChatGPT získá možnost přistupovat na konkrétní zadanou URL a pracovat s informacemi z toho webu. BrowserOp sice umí to samé, ale má tendenci do toho míchat vyhledávání, i když jej explicitně zakážeme.

Tyhle pluginy se poslušně drží jen zadané URL. A proč mít dva na to samé? Inu – každý používá jiný způsob přístupu k zadanému webu a některé weby jeden nebo druhý blokují. Když to nejde jedním, půjde to druhým. Osobně preferuji WebPilot, ale třeba na webu MF ČR narazil a musel jsem použít Web Requests, který prošel.

Autor: screenshot, Martin Jurica

Show me Diagrams

Rozšíření pro grafické znázornění informací je mnoho, velmi doporučovaný je Daigr.am, ale ten se mi neosvědčil, místo něj používám Show me Diagrams a funguje spolehlivě, byť jeho výstupy opravdu neohromí fancy grafikou. Ale funguje. Rozhodovací stromy, myšmapy, rodokmeny, flows všeho druhu, to vše umí a přidá odkaz na vlastní web, kde je lze dále upravovat. Co dodat?

ScholarAI

Další vyhledávač, ale úzce zaměřený. Tenhle plugin nehledá na Googlu, ale ve vědeckých, ověřených, článcích a publikacích. Takže sice nenajde recept na bublaninu, ale informace o Acrobates pygmaeus najde a ozdrojuje perfektně. Databáze zdrojů je sice značně omezená, ale na druhou stranu nehrozí halucinování a informace jsou přesné, včetně odkazů na vědecké studie. Pro různé rešerše a odborné práce naprosto ideální. (Pokud ale tohle čte někdo, komu právě dělám oponenta závěrečné práce (Honzo!), tak na to zapomeňte, já to poznám!)

Autor: screenshot, Martin Jurica

Access PDF & Docs

I tohle se hodí, byť výše uvedený BrowserOp tohle umí taky. Tohle rozšíření umožní ChatGPT načíst kompletní obsah PDF/DOCX (a pár dalších formátů) ze zadané URL. Na rozdíl od CodeInterpreter (o kterém si povíme příště) Access PDF & Docs dokáže částečně obejít omezení kontextu ChatGPT a pracovat s dokumenty prakticky libovolné délky.

Jen mu musíte specifikovat, kterou část dokumentu chcete zpracovat (načti třetí až pátou kapitolu, najdi části zabývající se sdílenou ekonomikou, najdi jen povídky o trpaslících apod.). Následně můžete chatovat o obsahu poskytnutého dokumentu. Má to sice různá omezení – neumí OCR, nevidí obrázky, české kódování načte jen v UTF-8 (a to ještě jen někdy), ale z dostupných rozšíření je imho nejlepší.

No a to by pro dnešek stačilo. Na další rozšíření, už ne tak univerzální, ale o to zajímavější, se podíváme zase příště. A na CodeInterpreter. A, pokud jej zase OpenAI povolí, tak i na Browse with Bing.

Máte nějaký oblíbený plugin, co tu není zmíněn? Pište do komentářů, rád se na něj podívám.