Jak vzniká budoucnost a přidaná hodnota českého průmyslu. HP nasadila testovací roboty z Brna

Brněnské společnosti Y Soft se podařil další milník ve vývoji robotického systému pro automatické testování dalších strojů. Americký výrobce tiskáren a počítačů HP (dříve Hewlett-Packard) si z Brna pořídil padesát robotů schopných odbavovat rutinní testy tiskáren. Jde o ukázku toho, jak se český průmysl a IT sektor můžou posouvat směrem k vysoké přidané hodnotě. Y Soft navíc v Brně vedle R&D řeší i výrobu. V ní poskytuje prostor také dalším českým firmám, do kterých investoval, jde třeba o VRgineers nebo Sewio.

O projektu, který dnes má oficiální název AIVA, jsme poprvé na Lupě psali v roce 2018, kdy už byl nějakou dobu ve fázi výzkumu a vývoje. AIVA dokáže snímat displeje různých zařízení, číst jejich obsah a dění, ovládat je pomocí robotické dotykové části a díky tomu provádět testy vyžadující velké množství opakujících se úkonů. Třeba mnoho dní neustále otevírat a zavírat aplikaci a zjišťovat její stabilitu.

Y Soft se dlouhodobě specializuje na technologie pro správu tisku, jako je například zabezpečený přístup více uživatelů. Firma k tomu dodává jak hardwarovou „krabičku“ s displejem, tak kolem ní postavený software a služby. Technologii odebírají největší výrobci tiskáren na světě, jako jsou Konica Minolta nebo Xerox.

„Najednou jsme se takto ocitli třeba v Boeingu. Minutový výpadek v jeho továrně stojí milion dolarů. Proces výroby je tam založený na dokumentech a tisku. Výroba letadla je striktní a hlídaná, vše se pečlivě dokumentuje a kontroluje a je třeba i tištěná část. Rychle jsme se naučili, že vše musí fungovat dlouhodobě a všem stejně. To vytvořilo tlak, abychom byli schopní automatického testování zařízení,“ popsal Lupě Ondřej Krajíček, technický ředitel Y Softu.





Autonomní stav

AIVA tedy vzešla z interní potřeby. Testovat funkčnost na displeji vyžadovalo velké množství otravné rutinní lidské práce. Testeři museli stále dokola procházet stejné scénáře. Některá zařízení je nutné testovat klidně měsíc v kuse, provede se i deset tisíc testů na jeden stroj.

Některé věci lze samozřejmě odhalit softwarovými testy. Jsou ale záležitosti, které takto podchytit nelze. Příklad: Y Soft odhalil chybu zaseknutých tiskáren, když se dvoutisíckrát použila přístupová karta na čtečce. Byla to chyba ve firmwaru tiskárny, kam Y Soft nevidí, protože jeho systém s tiskárnou pouze komunikuje. Podobných příkladů je mnohem více. Navíc robot dokáže podobné testy nejenom vykonávat, ale také měřit.

Jak vypadá robot AIVA od Y Softu:

Byť brněnský podnik začal svůj systém vyvíjet na testování tiskáren, dnes má ambice mnohem větší a chce zavést koncept zvaný test automation. Výsledkem by mělo být dlouhodobé a přesné testování a měření různých hardwarových zařízení.

Firmu, která ročně udělá tržby něco přes miliardu, by to mohlo vystřelit mimo její tradiční obor. Y Soft běžně systém AIVA ukazuje v kombinaci s malým robotickým ramenem, které dokáže ovládat dotykový displej. Připojit lze ale i jiné prvky – například plotter jezdící nad televizí či jiným velkým displejem.





„Chceme se dostat do stavu autonomie, ne pouze automatizace. Robot ve výrobě má například precizně naprogramované funkce, ale neporadí si s nečekaným stavem. Naším cílem je, aby si robot s takovým stavem poradil. Blížíme se do bodu, kdy robotovi dáme produkt a on ho sám otestuje,“ řekl Jakub Pavlák, který má v Y Softu projekt AIVA na starost.

Na Moravě jsou teď v části své cesty. Aktuálně se dokončuje funkce, kdy robot na displeji rozpozná dotykovou klávesnici a dokáže na ní psát. Stroj má také poznat tlačítka v aplikacích a pochopit, k čemu slouží. „Směřujeme k tomu, kdy robotovi dáme objekt pro testování, aniž by bylo nutné robota trénovat, psát testy a instruovat ho,“ navázal Pavlák.

Dlouhodobý projekt

Y Soft začal s komercionalizací systému AIVA zhruba dva roky nazpět, kdy byznys nakopla omezení kolem covidu. Aktivita stále není zisková a ještě nějakou dobu nebude, i když generuje první peníze. Y Soft nad tím přemýšlí jako nad dlouhodobým projektem pro budoucnost společnosti.

Y Soft už má projekty v Německu, Česku a na Dálném východě. Zmiňovaná společnost HP si pořídila padesát robotů do laboratoře v americkém státě Idaho. HP má v oběhu dvanáct produktových rodin tiskáren a v ekosystému má kolem dvou stovek partnerů, kteří pro tyto tiskárny vyvíjí aplikace. Ty je nutné testovat a právě zde přichází do hry AIVA.

HP nabízí padesátku českých robotů pro vzdálený přístup. Partneři HP se mohou na dálku připojit do laboratoře HP v Idahu a nechat si aplikaci otestovat českým robotem. Není nutné si tiskárnu pořizovat. Robot zvládá remote control a má k dispozici bookovací systém.

HP loni české firmě udělila ocenění Agility Award. „Je to za vývoj první robotické laboratoře na světě, které dokáže vzdáleně interagovat s tiskárnami HP přes video v reálném čase a automatizovat tak testy,“ shrnul Benjamin Köhler, šéf softwarových služeb v HP. Doplnil, že jde o cenově efektivní systém schopný operovat čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu.

Y Soft svým zákazníkům roboty pronajímá. Jeden na měsíc vyjde na tisíc dolarů, případně deset tisíc dolarů ročně. Lidští testeři by stáli mnohonásobně více. Pravděpodobně by šlo použít i průmyslové roboty typu Kuka, ty by ale bylo nutné specificky naprogramovat.

Kamery s českou stopou

AIVA je vlastně taková technologie pro rozšířenou realitu. Na displej míří 4K kamera snímající obraz. Algoritmy v rámci připojeného edge zařízení jsou optimalizovány tak, že obraz lze částečně zpracovávat v reálném čase přímo na zařízení. Pracuje se na tom, aby celý model a logika šly nahrát přímo do stroje. Na pozadí se používají prvky umělé inteligence, trénování probíhá na serveru (ML.NET, Python a PyTorch).

Kamera je postavena na platformě Luxonis, kde lze pozorovat další silnou českou stopu v podobě vývoje i kapitálu. Luxonis vyvíjí kamerky pro počítačové vidění konkurující třeba RealSense od Intelu. Na Lupě jsme se Luxonisu před časem věnovali. Y Soft si do kamer píše vlastní software s tím, že některé operace běží přímo na nich. Je to i kvůli bezpečnosti, protože se často testují neveřejná zařízení.

Y Soft k systému AIVA připojuje svůj dlouhá léta vyvíjený hardware OMNI Bridge používaný pro správu tisku. Jde o univerzální platformu postavenou na Linuxu schopnou spouštět různé aplikace. K bridgi se pak připojuje řídicí jednotka, kam lze připojit samotného robota a další periferie, jako třeba senzor papíru. V Brně zároveň dělají na novém OMNI Bridge, který bude obsahovat hardwarový akcelerátor postavený na ARMu.

Y Soft k robotickému systému dodává vlastní no-code platformu pro programování. Ve webové aplikaci s grafickým rozhraním lze vytvořit potřebnou logiku. Z IDE lze úkolovat třeba to, aby robotická ruka scrollovala po obrazovce. Používají se také slovníky podobných znaků, díky čemuž lze korigovat nepřesnosti v OCR. Na dálkové ovládání se nasazuje WebRTC stream.