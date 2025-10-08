Lupa.cz  »  Jan Kolouch (CESNET): Chat Control by děti ochránil. Problém je, za jakou by to bylo cenu

Jan Kolouch (CESNET): Chat Control by děti ochránil. Problém je, za jakou by to bylo cenu

David Slížek
Dnes
Doba čtení: 33 minut
4 nové názory

Jan Kolouch - CESNET
Autor: David Slížek, Internet Info
Bezpečnost dětí na internetu nejvíce ohrožuje nevědomost rodičů. Zásadním okamžikem je, když dítě dostane první mobil a rodič přestane mít kontrolu nad tím, kdy a jak se jeho ratolest připojuje online.

Místo probourávání šifrované komunikace a zásahů do soukromí ve stylu Velkého Bratra bychom měli spíše zrychlit mezinárodní spolupráci při vyšetřování šiřitelů dětské pornografie, říká metodik kybernetické bezpečnosti ze sdružení CESNET Jan Kolouch

„Útočník útočí teď a za dvě sekundy útočí někam jinam. Policii nechybí prostředky a nástroje, ale nastavený proces je v mnoha případech velmi zdlouhavý. Než je i u nás vydán příkaz soudu, trvá to v dobrém případě řády minut, hodin, v některých případech řády dní. Dáváme útočníkovi náskok,“ říká Kolouch.

V podcastu mluvíme nejen o návrhu tzv. Chat Control, ale i o tom, že před nástrahami internetu musí děti primárně chránit jejich rodiče. Příliš se spoléháme na to, že se o ochranu dětí online postará někdo jiný. Máme falešný pocit, že když je dítě doma a tráví čas na mobilu, je v bezpečí, dodává Kolouch. 

Rozhovor s expertem na kybernetickou bezpečnost si můžete poslechnout ve formě podcastu na svých oblíbených podcastových službách nebo přímo zde:

Níže vám nabízíme přepis části podcastového rozhovoru do textu. Podporovatelé Lupa.cz zde mají k dispozici kompletní strojový přepis (využíváme k němu AI služby Whisper a Claude, text je poté redakčně upraven).

Často se říká, že děti tráví online příliš moc času, že si je tam rodiče odkládají, že děti potom nejsou venku s kamarády ve fyzickém světě a že to narušuje jejich vývoj. Je to pravda? Jsou to podle vás největší rizika toho, že děti dnes přirozeně tíhnou k tomu, aby trávily hodně času hraním her, chatováním s kamarády nebo na sociálních sítích?

Podle mě je to skutečně jedno z velkých rizik. Generace, které vyrůstaly bez připojení k internetu a měly černobílou nebo barevnou televizi, čekaly na pořady, které pro ně byly určeny – nedělní Studio Kamarád a podobné věci. Současné generace mají přístup k internetu a k neomezenému obsahu. Sociální sítě fungují tak, že vám neomezený obsah neustále doručují – to, co se vám líbí, to, co je sledováno.

Rychlejší komunikace přes komunikátory typu WhatsApp nebo Messenger je zároveň v tomto prostředí udržuje. My jsme nechtěli být doma sami, hrát si sami, chtěli jsme jít za partou. Dnes děti partu mají v podobě mobilu, v podobě chatové komunikace, kde pomocí CapCutu stříhají videa, pomocí Robloxu se potkají ve světě, kde si zakládají farmičku a dělají spoustu dalších věcí. 

Paradoxně jsou v „bezpečnějším prostředí domova“, protože my, starší rodiče, to vnímáme tak, že doma je bezpečí – nejsou venku, nemohou si zlomit nohu. Jenže jsou v online prostředí, které je vtahuje a nabízí jim neuvěřitelné možnosti. A my rodiče velmi často nevíme, co se tam děje – od mikrotransakcí, po to, že je může kdokoli kontaktovat. Kdokoli si může založit jakýkoliv alias a chtít si s dítětem hrát. To může být naprosto regulérní, ale zároveň po něm dotyčný může chtít spoustu jiných věcí, třeba za Robuxy nebo za jakékoliv jiné výhody.

Ano, děti dnes tráví víc času v online prostředí. Je to vývoj. Já si z mládí pamatuju, že nám říkali: „Nekoukejte na tu televizi, zblbnete z toho, běžte radši ven.“ Televize byla velký strašák. Není přesun do onlinu přirozeným technologickým vývojem?

Nerozporuji technologický vývoj. Sám jsem velkým obdivovatelem všeho možného v oblasti IT techniky. Ale rozdíl je diametrální. Sice jsme byli připoutáni u televize, ale obsahu nebylo tolik. Museli jsme na další obsah čekat, museli jsme se naučit čekat. V prostředí sociálních sítí, zejména těch velmi agresivních, které vám dávají obsah, který chcete – a vy ho chcete neustále, to čekání mizí. Algoritmus se přizpůsobuje uživateli bez ohledu na to, jestli je mladý nebo starý. Nehledí na to, zda má uživatel mentální brzdu, která mu řekne, že dvě hodiny koukání do mobilu už je fakt hodně a jde dělat něco jiného.

Algoritmus tu brzdu nedokáže nastavit. Respektive – bylo by to zřejmě možné, například Čína to dělá ve vztahu k mladým uživatelům TikToku, kterým nastavuje limity. Ale tam se zase dostáváme k social scoringu, k brutální kontrole státu nad tím, co jednotliví uživatelé dělají. 

V extrému jde zákazem obsahu donutit uživatele, aby šli dělat něco jiného. Ale jsem šťastný, že žijeme tam, kde žijeme. Měli bychom se začít zaměřovat na nás rodiče, na vnímání toho, co děti dělají online, jaký obsah konzumují a jak dlouho ho konzumují. Nejde o to, že by neměli být online nebo na sociálních sítích, ale měli bychom dávat přirozené limity, jako byly přirozené limity u televize, kde nás po hodině nebo dvou rodiče vyháněli: „Běžte si ven hrát.“

Dá se nějak říct, která prostředí na internetu jsou pro děti nejvíc riziková, protože tam mohou potkat někoho, kdo na nich chce něco vylákat? Jsou to sociální sítě, herní platformy typu Roblox, nebo by si rodič měl dávat pozor prostě na celé online prostředí?

Rodič by obecně měl vědět, co jeho dítě dělá, v jakých sítích funguje, do jakých služeb vstupuje. Měl by znát komplexně prostředí, kde se dítě online pohybuje. Z hlediska rizikovosti jsou nicméně nejhorší skutečně sociální sítě – ať už Snapchat, Instagram nebo jakékoliv jiné – kde typicky probíhá první kontakt s dítětem. Potom bývá vylákáno třeba do herní platformy, kde může komunikace probíhat delší dobu. Někdo pak může kontakt s dítětem nebo nezletilým přenést třeba do soukromých chatovacích platforem – ať už je to Threema, Signal nebo WhatsApp. V ten okamžik ztrácím kontrolu. Komunikace probíhá po soukromé linii, někdo s dítětem komunikuje napřímo a může ho o něco žádat, nebo se ho snažit někam vylákat.

Jsou v Česku statistiky, které by ukazovaly, jestli počet takových případů stoupá? Před pár lety vzbudil bouři dokument V síti, kde bylo ukázáno na příkladech hereček, které měly vzhled náctiletých holčiček. Na internetu s nimi navazovaly kontakt osoby, které pak po nich vyžadovaly dost ošklivé věci. Povědomí o rizicích díky filmu vzrostlo. Jak to vypadá v Česku teď? Je těch případů hodně nebo málo?

Domnívám se, že těch případů je dost. Ne všechny jsou hlášeny, ne všechny se dostanou do stavu, že jsou vyšetřovány jako trestné činy. Sdružení CZ.NIC v rámci projektu STOPonline sbírá statistiky. Kolegyně Kateřina Vokrouhlíková, která tam pracuje, uvádí, že se velmi snižuje věk dětí, které na něčí žádost samy aktivně vytvářejí závadový materiál, třeba za úplatu nebo za jiné výhody. Dětští uživatelé, tím, jak žijí v online prostředí a mají různé vzory, mnohdy úplně nevnímají to, co dělají, jako něco špatného. Stává se z toho v mnoha případech norma – „jsem normálně požádán o nějaké fotky, tak jsem je poslala, na sociálních sítích se přece fotky posílají.“

Nerozlišují, co je ještě dobré posílat a co ne.

Protože jim to třeba nikdo nevysvětlil. Když to vezmu z pohledu rodiče, tak velmi často fotíme děti u moře v plavkách. S velkými jazykovými modely dnes přitom není nejmenší problém využít generativní AI k odstranění plavek a vytvoření materiálu, který má povahu „dětské pornografie“ a de facto zneužívání dítěte.

Změnilo se povědomí o tomhle problému po premiéře filmu V síti? Vnímáte u rodičů nějaký posun? 

Po filmu V síti byla skutečně vlna paniky, zděšení, ale odeznělo to. Mám pocit, že i po těchto úderech, které dospělí dostali kladivem do hlavy, mají pocit, že když je dítě doma na mobilu, tak je v pohodě.

Mnohdy si neuvědomujeme třeba toto riziko: dítě má WhatsApp, protože se chce bavit s kamarády, protože si vytvořili skupinu a mluví spolu ve škole. Ale když mám WhatsApp, můžu se dostat do spousty jiných skupin, protože se někde objeví moje číslo a někdo mi napíše „přidej se do téhle skupiny“. 

Byly případy, kdy se tam ukazovaly věci, které měly povahu radikalizace, násilí, docházelo tam k šikaně, hejtům. Dítě se tam dostalo jen tak, že ho někdo přidal a ono si myslelo, že tam má kamarády. Platformu, kterou dospělí považují jen za komunikátor, děti využívají úplně jiným způsobem – třeba právě zakládáním a přidáváním se do různých skupin, kde se může dít cokoliv.

Jedním z opatření, které má zabránit šíření fotek souvisejících se sexuálním zneužíváním dětí a dětské pornografie, je neslavná věc nazývaná Chat Control. Jde o návrh nařízení, který mimo jiné obsahuje novou povinnost pro provozovatele komunikačních služeb, ale i dalších webů, které umožňují ukládání uživatelského obsahu. Když dostanou takzvaný příkaz k odhalení (detection order), mají mít povinnost sledovat komunikaci uživatelů a skenovat ji na přítomnost fotek, videí nebo odkazů, které souvisejí s nevhodnými materiály. V polovině října o tom má hlasovat Rada Evropské unie a není stále jasné, jestli návrh projde. Myslíte, že by tohle opatření mohlo pomoci omezit šíření takových materiálů?

Jednoduchá odpověď, kterou představitelé Evropské unie rádi uslyší: ano, pomohlo by to. Ale v ten okamžik mluvíme o tom, že otevřeme celý internet a všechna data, která na něj vkládáme. Naše kompletní komunikace bude otevřená a kdokoliv ji bude moci poslouchat. Respektive ne kdokoliv, ale soukromý subjekt, poskytovatel připojení (ISP), přes kterého komunikančí služby používám, mě může celou dobu poslouchat. A s tím mám problém.

Jen upřesním, že audiohovory jsou z detekce podle návrhu vyňaty.

Vím. Tohle byla paralela k tomu, že to může pomoct, ale otevírá to možnost, že cokoliv může být zaznamenáno. Vážím si toho, že žiji, kde žiji. Že můžu být odposloucháván, ale je tady nějaký proces – policejní orgán musí dát návrh státnímu zástupci, ten nezávislému soudu, který posoudí, zda lze v těchto případech ten odposlech nebo vstoupení do digitálního prostoru povolit a data důležitá pro vyšetřování trestné činnosti zajistit. Máme systém sběru dat pouze na základě příkazu soudce a pouze za stanovených okolností.

To, že je z návrh Chat Control vyloučen audiohovor, povede k jediné věci. Místo posílání fotek si lidé budou pouštět živý videostream, ať už přes WhatsApp nebo přes FaceTime od Applu. My jako uživatelé řekneme: „Tenhle segment je z toho vyňatý, tak ho začnu využívat.“ A další opatření už nebude jen Chat Control, ale Overall Control.

Má-li opatření sloužit k detekci fotek nebo komunikace, narážíme na několik věcí. Když je fotka poslaná, je šifrovaný její přenos z bodu A do bodu B. V okamžiku, kdy je doručena, ukládá se kopie typicky do cloudové služby. A ta kopie tam existuje nezašifrovaná. 

Jestli nad tím poběží algoritmus, který detekuje, že se objevil obrázek malého nahého dítěte, a pak se bude řešit, jestli to třeba neposlala matka, která koupala dítě a poslal fotku své doktorce, protože zjistila, že dítě má opruzeniny… OK, pokud bude detection ratio natolik skvělé, že dokáže tyto false positive případy vyloučit, může to být přínosné. 

Ale pořád platí, že pak má soukromý subjekt plnou kontrolu nad tím, jaké fotky a texty vkládám. A s tím mám zásadní problém – nevidím jediný důvod, proč by soukromý subjekt, se kterým jsem uzavřel smlouvu, měl permanentně kontrolovat můj obsah.

Jednou z námitek je, že služby, které používají koncové šifrování, by musely to šifrování obcházet. Obsah by se měl podle návrhů Evropské komise skenovat ještě před tím, než se v zařízení zašifruje. Kritici říkají, že to šifrování pak nedává smysl. Takže by to pomohlo, ale měli bychom tady Velkého Bratra?

Měli bychom tady několik Velkých Bratrů, ve finále bychom se mohli dostat do stavu jako v Číně a do social scoringu. Jestli je to cesta, kterou chceme jít, tak to asi není prostor, ve kterém chci žít.

O návrhu se jedná už několik let, nadcházející říjnové hlasování má být už druhé, a jsem zvědavý, jak by rozhodl případný trialog, protože pozice Komise, europarlamentu a Rady EU jsou zatím dost odlišné. 

Důvod, kterým se návrh zdůvodňuje, je odhalování zneužívání dětí online. Tahle problematika mě přivedla k oboru kybernetické kriminality a k tomu, co dělám. Za mě jde o jeden z nejzávažnějších problémů, který se online děje, protože se týká osob, které si nejsou schopné uvědomit důsledky, jsou vtaženy někam, kde by být neměly, a ty fotky a materiály budou kolovat celý jejich život. A nemusí jít ani o posílání nahých fotek, ale o komunikaci, která někoho bude uspokojovat, ale pro děti bude závadová.  

Místo toho, abychom řešili zrušení koncového šifrování, kontrolu fotek soukromými subjekty a neustálé předávání informací státu, nám zásadně chybí zrychlení spolupráce orgánů činných v trestním řízení napříč Evropskou unií, ale zejména se Spojenými státy americkými, kde většina velkých technologických gigantů sídlí. Problém je, že v reálném světě stavíme bariéry – USA musí čekat na příkazy vydávané z České republiky, posuzovat jejich validitu a tak dále. Proces získání přístupu k informacím o případném útočníkovi trvá tak dlouho, že útočník mezitím změní IP adresy, telefony, všechno.

Místo probourávání šifrované komunikace a zásahů do soukromí ve stylu Velkého Bratra by cesta mohla spočívat ve významnějším posílení mezinárodní spolupráce a urychlení procesů. Útočník útočí teď a za dvě sekundy útočí někam jinam. Policii nechybí prostředky a nástroje, ale nastavený proces je v mnoha případech velmi zdlouhavý. Než je i u nás vydán příkaz soudu, trvá to v dobrém případě řády minut, hodin, v některých případech řády dní. Dáváme útočníkovi náskok. Zrychlení tohoto procesu, zrychlení spolupráce podle mě může být mnohem efektivnější cestou v potírání této trestné činnosti. A pak samozřejmě jde o osvětu a prevenci, o které se asi budeme bavit později.

Té rychlosti rozumím, ale zase to pak možná koliduje s rozumným požadavkem na to, aby takové zásahy schvaloval soud. Musí to někdo přečíst a posoudit, jestli jsou případy skutečně závažné…

Naprosto souhlasím, ale žijeme v digitální éře, a přitom se pořád zabýváme posíláním papírů. To je jedna věc. Pak jde o překlady dokumentů, doručování protistraně – ten proces opravdu drhne na místech, kde by drhnout nemusel. Digitalizace i v téhle oblasti může pomoct jak na naší, tak na protější straně.

Není potřeba zásahy rozšiřovat na všechny trestné činy, ale zaměřit se jenom na to, k čemu Chat Control směřuje – na ochranu dětí. Drtivá většina zemí na světě nemá problém vydefinovat, co je materiál zobrazující zneužívání dítěte, co je takzvaná dětská pornografie. Pojďme si celosvětově říct: tohle je něco, kde spolupráci dokážeme zrychlit natolik, že když přijde příkaz v elektronické podobě, věřím protistraně, že byl vydán legitimně, a doručím tomu, kdo data drží, žádost nebo příkaz, že potřebuji tahle data vydat, protože je zneužíváno dítě. Nerozšiřujme to na všechno, zužme to na tyto zločiny, mohlo by to fungovat.

Jak dlouho dnes ten proces trvá při nějaké žádosti do zahraničí, třeba k firmě Meta?

Nelze generalizovat. Jsou případy nouze, kdy je odpověď Mety velmi rychlá, v řádech minut. Nicméně tyto emergency případy jsou jasně stanovené – dítě v ohrožení života, zdraví a tak dále. Ale já mluvím o případech, kdy nemusí jít o přímé ohrožení, ale jde o děti, které jsou ohroženy zneužíváním, protože už došlo k distribuci nějakého materiálu. Kdybychom u nich zkrátili komunikaci na řády minut nebo aspoň hodin, bylo by to výrazné zrychlení oproti běžnému procesu.

Další aktuální téma je ověřování věku při přihlašování k nějaké online službě. Primárně se mluví o pornoslužbách, ale vypadá to, že ověřování věku by se mělo týkat i dalších služeb – třeba e-shopů, které prodávají zboží pro dospělé. Předpokládám, že když se to jednou zavede, bude to mít tendenci šířit se i na další služby. Dnes je praxe taková, že když přijdete na takovou stránku, odkliknete „ano, je mi 18 let, jsem dospělý“ a můžu dělat, co chci.

Skoro. Pornhub vás teď žádá, ať se přihlásíte svým Google účtem, což je velmi zábavné. A i řada dalších stránek vám nutí Google – „pojď, přihlaš se svým účtem.“

Ale povinné to není.

Ne, povinné to není, ale směřuje to k tomu. Když u Googlu zakládám účet, prohlašuju, že je mi víc než 13 let a dávám k tomu své telefonní číslo. A k téhle kontrole věku směřujeme. Začalo se to objevovat posledních pár měsíců. Když přednáším a ukazuju provázanost některých věcí mezi bankou, stránkou, kterou navštěvujete, a těmihle stránkami, tak říkám, že výzva „Přihlaš se svým účtem, bude to jednodušší“ v pozadí skrývá: „My už zkusíme zjistit, jestli jsi oprávněný sem jít.“

A Google na druhou stranu dostává informace, na jaké weby chodím, ne?

Jasně. Tyhle informace používá. Marketing je založen na tom, že s těmi daty obchoduje. Když pak přijdu a chci si koupit pomůcky, na které jsem se hodně dlouho díval na porno stránce, dostanu rovnou nabídku nejlepších portálů.

Mluvit o kontrole věku uživatelů je zajímavé. Narazíme ale na spoustu háčků. Zakázané ovoce chutná nejlépe. Všichni to známe a všichni se snažíme obejít pravidla, která nás omezují. Paradoxní je, že dítě se typicky setká s Pornhubem ve chvíli, kdy dostane svůj první mobil s připojením k internetu, protože se přes hry a další věci setká s nějakou reklamou a odkazovanou stránku si otevře. Regulace toho, kdy se dítě s takovým materiálem poprvé setká, by byla na místě. Přináší to však několik ale.

V momentě, kdy dítě pustím do světa digitálních technologií, obvykle mu zakládáme online identitu, která prokazatelně říká „tohle je moje dítě, je mu osm, devět let a takhle vypadá“ (i když za půl roku může vypadat úplně jinak, protože si třeba ostříhá vlasy, nebo prostě jen vyroste a změní se). A také „tady jsou rodiče, kteří jsou za dítě zodpovědní“. Protože kromě identity dítěte to po mě chce nějakou „parent verification“ dospělého, který může pomoci s nastavením přístupů dítěte. A dostáváme se zpátky k základní otázce, kterou jsme tady už řešili: jak moc se my, rodiče, o děti zajímáme.

WT100 early temata

Spousta rodičů řekne „OK, odkliknu ti to, abych se o tebe nemusel starat, a abys mohl jít na sociální sítě“. A pak už dál nic nekontrolují. Spoléháme se na to, že rodičovskou kontrolu bude za nás vykonávat někdo jiný. Může to fungovat, bojím se ale, že na to úplně nejsme připraveni.

Aktivita EU Digital Wallet je fajn, ale od jakého věku začneme „digitální občanku“ vydávat? V patnácti letech, jako vydáváme našim občanům občanky? To je strašně pozdě.

David Slížek

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

Podcast

