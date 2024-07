Jaromír Glisník a Skylink: Od akvizice společností Canal+ po současnost

Na konci května 2019 se zpravodajské weby a sociální sítě zaplnily zprávou, že skupina Canal+ koupila Skylink, respektive jeho mateřskou společnost M7 Group. Francouzský gigant byl prezentován v superlativech, což vedlo k vysokým očekáváním i na českém trhu.

Canal+ podle vlastních údajů investuje každoročně přes tři miliardy eur do obsahu a díky vlastnictví produkce StudioCanal patří mezi významné hráče ve výrobě evropských filmů a seriálů. Svou filmovou knihovnu s více než šesti tisíci mezinárodních titulů označuje za jednu z největších na světě.

V té době tržní podíl značek Skylink a FreeSat klesal. Bylo nutné tento trend zastavit. Jaromír Glisník přislíbil, že přijdou nové exkluzivní programy a technologické inovace. Skylink tehdy byl běžným poskytovatelem satelitní televize, který nabízel částečně hybridní příjem přes internetovou aplikaci Skylink Live TV. Od února 2019 provozoval svou stanici Skylink 7, ta však sloužila k propagaci pořadů ze smluvních prémiových kanálů (nahradila původní předvolbu Ochutnávka).

Diskusní fóra a sociální sítě byly plné spekulací o příchodu Canal+ a cenách jeho balíčků. K lednu 2020 však Skylink zůstal stále stejný. Koncem ledna byla navíc oznámena změna ceníku od března 2020, která zahrnovala zvýšení servisního poplatku v ČR a zavedení nového balíku služeb na Slovensku. Tato zpráva se nesetkala s nadšením, protože to bylo už sedmé zvýšení poplatku v řadě.





Pandemie covidu-19, která dorazila do Česka v březnu 2020, však odvedla pozornost veřejnosti jinam. Nouzový stav byl vyhlášen 12. března 2020, což změnilo priority občanů i médií. Pandemie ovlivnila všechny oblasti života, včetně televizního vysílání.

Sportovní kanály jako opora placených nabídek byly významně zasaženy rušením sportovních akcí, ty největší nevyjímaje. Diváci satelitních operátorů měli menší možnosti náhradního sledování oproti internetovým službám, které nabízely zpětné sledování z archivu.

Protiepidemická opatření způsobila, že lidé trávili čas doma, takže se mimo jiné prudce zvýšil zájem o obsah streamovacích služeb typu Netflixu i celková doba strávená před obrazovkami.

Vývoj zastoupení různých způsobů příjmu televizního signálu v českých domácnostech na základě dat z dlouhodobého výzkumu Asociace televizních organizací. Domácnosti mohou kombinovat více typů příjmu. Výrazně roste zájem o IPTV. Autor: Repro České Radiokomunikace

U Skylinku se však nabídka spíš ztenčovala. Na konci května 2020 vypršela tříletá distribuční smlouva na programy skupiny Discovery, včetně Eurosportu. Jaromír Glisník uvedl, že nedošlo k dohodě na přijatelných komerčních podmínkách. „Požadovaná cena nebyla úměrná atraktivitě programů měřené sledovaností. Obsah programů Discovery jsme v uplynulém období již nahradili. Odlivu zákazníků se nebojíme,“ prohlásil sebevědomě.

Od června 2020 zmizelo celé portfolio Discovery z nabídky Skylinku a dalších operátorů skupiny M7. Pouze klienti FreeSatu je mohli sledovat až do konce roku 2020 kvůli smlouvě uzavřené ještě předchozím majitelem operátora.

Později se Jaromír Glisník vyjádřil ke sporům se skupinou Discovery. Kromě opakované argumentace, že cena za programy byla údajně neúměrná jejich kvalitě, přišel s tvrzením, že navíc obsahovaly intenzivní propagaci vlastních přímo prodávaných služeb. „Za kanály plné reklamy na konkurenční služby si nechávají od operátorů platit vysoké sumy. To je dlouhodobě neúnosné,“ postěžoval si v rozhovoru pro slovenský web Živé.sk.

Na jaře příštího roku pro stejný server vyčíslil, že se část zákazníků sice rozhodla zrušit službu kvůli absenci stanic Discovery, byly jich ale jednotky tisíc. „U vyšších balíčků určitě konec programů Discovery vliv na odchod měl. Mnoho zákazníků Skylinku si ovšem předplácí balíčky na rok dopředu. Odliv byl zřejmý při obnovách předplatného v prvních měsících. Nyní, po pár měsících, je při obnovách předplatného prakticky neměřitelný,“ tvrdil v březnu 2021.

Vedení Skylinku ujistilo klienty, že značka zůstane a nezmění se na nadnárodní Canal+. To platí dodnes, po právní stránce je poskytovatelem služeb Canal+ Luxembourg S. à r.l. a Skylink je jeho obchodní značka pro český a slovenský trh.

V prosinci 2020 představil Skylink svůj první exkluzivní program z produkce Canal+. Kanál Canal+ Domo, zaměřený na kutily, přebíral z polského Canal+ a vysílal ho v lokalizované verzi. Tento kanál se stal prakticky stálou součástí měsíční bezplatné promo nabídky. Na trhu vydržel do ledna 2023, kdy ho Skylink ukončil. Po celou dobu existence byl jen v portfoliu Skylinku a FreeSatu.

Zázemí francouzského giganta otevřelo české satelitní značce cestu k soutěžím o vysílací práva na prémiová sportovní utkání. V červenci 2021 získala mateřská skupina Canal+ exkluzivní vysílací práva na anglickou Premier League pro Francii, Českou republiku a Slovensko. Smlouva byla uzavřena na tři sezóny, počínaje ročníkem 2022/2023.

Díky tomu z pražského studia zahájil v srpnu 2022 vysílání nový sportovní kanál Canal+ Sport s vlastní redakcí a původními pořady. Skylink se tehdy dohodl na zařazení tohoto kanálu ještě s T-Mobile Czech Republic, Slovak Telekom, Digi Slovakia a Orange. Kanál se stal součástí nové nabídky Kombi+ a bylo jej možné objednat i samostatně.

Francouzské peníze se projevily i jinde. V lednu 2022 ohlásil Skylink natáčení seriálu Planeta Single: Osm příběhů, v koprodukci s Canal+ Polska a pod vedením osmi polských režisérů. „Díky vstupu do skupiny Canal+ Group jsme získali přístup k exkluzivnímu prémiovému obsahu od produkčních společností StudioCanal, Canal+ nebo Kino Świat. Dalším naším logickým krokem je se na produkci také přímo podílet a nabídnout tak našim divákům mimo akvizice i originální produkci a koprodukční projekty vznikající pod hlavičkou skupiny Canal+ Group,“ říkal tehdy Jaromír Glisník.

V listopadu 2022 Skylink opět zvýšil ceny balíčků satelitní televize, zatímco ceny balíčků internetové televize zůstaly nezměněny. Operátor uvedl, že důvodem byly skokově rostoucí provozní náklady.

Ukončený kanál Canal+ Domo nahradil od února 2023 program Canal+ Action, zaměřený na akční filmy a seriály. První měsíc byl dostupný všem divákům zdarma. Současně se spuštěním kanálu Canal+ Action oznámil Skylink navýšení cen internetové televize Skylink Live TV, platné od dubna 2023. Ceny tarifů Mini a Multi se zvýšily o 20 %, tarif Smart podražil o 25 %.

V dubnu 2023 spustila skupina Canal+ na českém trhu novou streamovací službu, která nabídla obsah Premier League a přístup k živému vysílání Canal+ Sport a Canal+ Action. Nabídka VOD filmů a seriálů však byla na počátku slabá a služba byla pro zákazníky mimo Skylink nezajímavá. Klienti Skylinku s tarifem Kombi dostávali přístup automaticky.

Na podzim 2023 operátor rozšířil dostupnost kanálu Canal+ Action a videotéky Canal+, když je přidal do nižších balíčků (od letošního července pak bude videotéka i v nejnižším balíčku). V prosinci oznámil významné změny v tarifní nabídce a přidání obsahu z Apple TV+ s účinností od února 2024. Tím se Canal+ stala skutečně plnohodnotnou streamovací službou, ne jen platformou pro sledování sportovních přenosů.





V prosinci 2023 začala vznikat první původní minisérie společnosti Canal+ natáčená v České republice – Dcera národa. „Nekonvenční, ale velmi zábavné zpracování příběhu z českých dějin“ má šest dílů a premiéru si odbude letos na podzim.

Mezitím spěly do finále přípravy druhého programu z rodiny Canal+ Sport, neboť skupina získala exkluzivní licenci na vysílání ženského tenisového okruhu WTA. Program Canal+ Sport 2 vysílá v České republice a na Slovensku od letošního ledna.

V květnu 2024 se M7 Group kvůli vysokým finančním požadavkům SES Astra nedohodla na dalším pronájmu kapacity a opustila tak dva celé transpondéry na pozici 23,5°E. Následkem toho musela provést „optimalizaci kapacity“ na zbylých pronajatých transpondérech. To zahrnovalo převod některých kanálů do SD a další byly úplně staženy ze satelitní distribuce. Nadále budou dostupné pouze ve službě Skylink Live TV. Změny jsou rozplánované až do srpna.

A tím se dostáváme do současnosti a zároveň k závěru letního miniseriálu. S posledním červnovým dnem roku 2024 skončilo funkční období předsedy představenstva M7 Group Jaromíra Glisníka. Glisník skupinu opustil a měl se nadále věnovat poradenství prostřednictvím své vlastní konzultační společnosti.