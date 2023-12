Jak to bude od ledna s vysíláním tenisu? Podívejte se, kde naladíte nové stanice

Vysílání prestižních tenisových turnajů se od roku 2024 rozdělí mezi několik placených programů. Stanice Eurosport 1 a Eurosport 2 budou nadále vysílat Australian Open, French Open, Wimbledon a US Open. Ženský tenis WTA se přesouvá na Canal+ Sport 2, mužské soutěže ATP Tour budou na Premier Sport 3.

Placené programy, které budou tenis vysílat, provozuje několik různých firem. Podle toho se liší dostupnost stanic v nabídkách operátorů, kteří si navzájem konkurují a usilují o peníze od sportovních fanoušků.

Ženský tenisový okruh WTA

V úterý 2. ledna 2024 začne v České republice a na Slovensku vysílat nový televizní program Canal+ Sport 2, zaměřený na ženský tenisový okruh WTA. Diváci se mohou těšit na přímé přenosy z turnajů WTA 1000, WTA 500 a WTA 250 a k tomu na zápasová studia Match Point, autorský magazín Come On!, rozhovorový formát Advantage a další pořady.

První zápasy turnaje WTA 500 v australském Brisbane začnou na programu Canal+ Sport 2 hned v brzkých ranních hodinách 2. ledna 2024. Úplně první přenos je v plánu od 3:30 hod. ráno. Turnaj potrvá do 7. ledna 2024. Plán vysílání přenosů WTA je dostupný na internetové stránce Canal+ Sport.





Role komentátorů se ujmou známé hlasy Radek Barkman, Ivan Petr a Dominik Križ. Po obsahové stránce bude na projekt dohlížet Karel Knap, jeden ze služebně nejstarších tenisových novinářů v regionu, který se mediálnímu pokrývání špičkového tenisu věnuje už bezmála tři dekády.

V týmu expertek bude Barbora Strýcová, Lucie Šafářová, Klára Koukalová, Lucie Hradecká, Andrea Sestini Hlaváčková nebo Kristýna Plíšková. Mediální tváří vysílání se stala současná 8. hráčka v pořadí WTA Karolína Muchová. Objeví se nejen jako tvář kampaně, ale pro vysílání a sociální sítě poskytne také vlastní obsah, v němž divákům nabídne pohled do zákulisí velkých světových turnajů.

WTA bude vysíláno primárně na kanálu Canal+ Sport 2, souběžně hrané zápasy na Canal+ Sport 3. Tenisová stanice bude šířena jen přes satelitní a internetovou televizi od Skylinku, dále v nabídce FreeSatu a prostřednictvím streamovací služby Canal+. Čeští zákazníci satelitního Skylinku najdou Canal+ Sport 2 na pozici bývalého programu Skylink 7. Slovenští uvidí pozici označenou jako Canal+ Sport 2 (SK). Jediná odlišnost obou programů bude v reklamních blocích.

Předplatné streamovací služby Canal+ stojí 189 Kč měsíčně, od února 2024 se cena zvýší na 239 Kč měsíčně. Zákazníci Skylinku musí mít předplacený alespoň tarif Kombi+, anebo si svůj základní tarif rozšířit o příplatkový balíček Canal+. Totéž platí pro FreeSat.

Na základě dohody o postoupení části práv budou některé turnaje WTA 250 vysílány na sportovních programech Sport1 a Sport2. V roce 2024 se jedná o 15 turnajů a prvním z nich bude turnaj v tasmánském Hobartu v druhém týdnu v lednu. Tyto stanice jsou také v nabídce Skylinku, respektive FreeSatu.





Společnost Canal+ je držitelem vysílacích práv na WTA pro nejméně pět následujících sezon, tedy do roku 2028. „O vysílací práva na okruh WTA jsme velmi stáli, a to z několika důvodů. Jedním je popularita tenisu v České republice a na Slovensku obecně a dalším až neskutečná úspěšnost českých hráček v posledních letech. Turnaje se navíc hrají prakticky po celý rok a v televizi je sleduje vysoké procento diváků, mezi nimiž je ve srovnání s většinou ostatních sportů mnohem vyšší podíl žen. Věříme, že tímto krokem dále zvýšíme atraktivitu sportovní nabídky Canal+ a výrazně rozšíříme její záběr také mimo okruh fotbalových fajnšmekrů,“ uvedl Ladislav Řeháček ze společnosti Canal+ Luxembourg, kde zodpovídá za nabídku pro Českou republiku a Slovensko.

Mužský tenisový okruh ATP Tour

Největší hvězdy světového tenisu jako Novak Djokovič, Carlos Alcaraz nebo české naděje Jiří Lehečka s Tomášem Macháčem se od nového roku „stěhují“ na nový kanál Premier Sport 3. Přenosy budou s českým komentářem.

Tuto stanici uvidí klienti operátora Telly a zákazníci O2 TV. Další operátoři o zařazení Premier Sport 3 do své nabídky jednají. Držitelem vysílacích práv na ATP Tour je pro Českou republiku a Slovensko společnost Lama Energy Group, vlastník Telly. Výrobcem programu je společnost O2.

V případě Telly musí být zákazník předplatitelem tarifů Střední (standardně 450 Kč měsíčně) nebo Velký (standardně 650 Kč měsíčně). Další možností je příplatkový balíček Sport za 300 Kč měsíčně, ve kterém jsou i další sportovní programy.





V případě O2 TV nahradí Premier Sport 3 v nabídce stanici O2 TV Tenis. Nový kanál bude dostupný v tarifech O2 TV Stříbrná (standardně 499 Kč měsíčně), O2 TV Zlatá (standardně 799 Kč měsíčně), O2 TV Business a v předplacených tarifech. Diváci ho najdou od 1. ledna 2024 na programových pozicích 22 a 71. Podrobný přehled dostupnosti ATP Tour v O2 TV je v tabulce na stránkách operátora.

Stanice odvysílá přímé přenosy z kompletní sezony ATP Tour. Fanoušci se dočkají světového mužského tenisu z více než 60 turnajů. Premier Sport 3 může odvysílat až devět turnajů ATP Masters 1000, 13 turnajů ATP 500 a 36 turnajů ATP 250, v závěru sezony nebude chybět také Nitto ATP Finals a Next Gen.

„Kompletní výroba stanice Premier Sport 3 bude realizována v naší redakci O2 TV Sport. Na fanoušky čekají od roku 2024 stovky hodin přímých přenosů a doprovodných pořadů s českým komentářem. Máme k dispozici zkušený tým komentátorů a komentátorek, kteří svým hlasem doprovodí maximální počet turnajů z ATP World Tour. Chystáme i další novinky, které představíme v lednu se startem nové sezony,“ řekl Marek Kindernay, výkonný ředitel stanice O2 TV Sport.

V prvním týdnu sezony 2024 se ATP Tour vrátí do Hongkongu, kde se na stadionu Victoria Park uskuteční Bank of China Hong Kong Tennis Open. Probíhat bude od 1. ledna do 7. ledna 2024. Turnaj má bohatou historii. Mezi bývalé šampiony patří Pete Sampras, Andre Agassi, Michael Chang, Rod Laver, Ken Rosewall, Jimmy Connors, Ivan Lendl, Jim Courier a Juan Carlos Ferrero.