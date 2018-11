 »  Jsme teprve na začátku a do Intelu nejdu, budoucnost je v softwaru, říká šéf VMwaru

Výkonný ředitel společnosti VMware Pat Gelsinger strávil řadu let na technických pozicích v Intelu, kde působil také jako vůbec první technologický šéf. Když letos v létě ředitel Intelu Brian Krzanich oznámil, že z funkce kvůli skandálu se sexuálním obtěžováním (a nejspíše i problémům s 10nm procesem) odstupuje, začalo se v kuloárech spekulovat, že by se oblíbený Gelsinger do Intelu vrátil a uvolněné křeslo převzal.

To se zřejmě nestane. „Rád pracuji jako šéf VMwaru a nikam neodcházím. Budoucností je software,“ oznámil Gelsinger krátce poté.

VMware si, i když byl dlouho ve vlastnictví hardwarového EMC a nyní spadá pod rovněž hardwarový Dell, na tomto přístupu dlouhodobě zakládá. Gelsinger na letošním ročníku konference VMworld Europe v Barceloně zopakoval, že se VMwaru podařilo pomocí virtualizace změnit svět serverů a že se to nyní díky SDN stává také se sítěmi a ukládáním dat.

Je to začátek

„Jsme teprve na začátku,“ říká Gelsinger o potenciálu VMwaru, jehož tržby by se v letošním fiskálním roce měly přiblížit k deseti miliardám dolarů. V debatách se rovněž často zmiňuje to, že důvodem, proč Dell za obří peníze koupil EMC, bylo především to, že EMC držela ve VMwaru majoritní podíl.



Autor: Jan Sedlák Pat Gelsinger, VMware

S tímto obchodem se rovněž objevily obavy, zda Dell nechá nadále VMware fungovat nezávisle a zda ho nebude chtít více připoutat ke svému hardwaru. To se podle všeho neděje. „Naopak, Michael Dell nemá příliš velké zkušenosti se softwarovým byznysem a Pat Gelsinger je pro něj v tomto ohledu velice ceněným rádcem, ve kterého má při vedení VMwaru velkou důvěru,“ popisují lidé, kteří mají k oběma pánům blízko.

Není to tak, že by Dell ve svém hardwarovém byznysu z blízké pozice k VMwaru přímo netěžil. Společně fungují některé inženýrské týmy a software od VMwaru je také například součástí produktů VxRail. To je takzvaná hyperkonvergovaná infrastruktura obsahující potřebné hardwarové prvky s předinstalovaným softwarem. Pro Dell jde v současné době o rychle rostoucí byznys.

VMware zároveň pracuje s dalšími hardwarovými partnery. Společně s Dellem je například součástí týmu v Intelu, který pracuje na persistentní paměti Intel Optane DC, která se jeví, že by brzy mohla vstoupit do běžné výroby.

Na všech cloudech

Samotný VMware byl dlouho považován především za dodavatele svého hypervisoru pro virtualizaci serverů, který se stále na finančních výsledcích projevuje velkým podílem. Tento tradiční byznys ovšem spíše stagnuje. „Projevuje se to také na českém trhu,“ říká Vratislav Břenek, který má v Česku na starosti partnerskou síť VMwaru.



Autor: Jan Sedlák Ray O'Farrell, VMware

Na stále slušném dvouciferném růstu se začínají projevovat právě technologie pro virtualizaci sítí a storage. A obecně věci, které VMware řadí do cloudového byznysu. V něm se firma nejdříve snažila uspět jako jedna z konkurencí pro Amazon Web Services nebo Azure. Z dalšího rozšiřování sítě vlastních datových center ale nakonec sešlo, protože AWS a spol. v jejich rozloze nejde příliš konkurovat. VMware raději přešel na takzvanou „multi-cloud“ strategii.

Společnost má nyní ve své síti podle oficiálních čísel kolem 4200 partnerů (v Evropě jde třeba o OVH, Telefónica nebo Tieto), kteří software od VMware na provozování cloudů používají. V Česku jich jsou řádově desítky, třeba Casablanca a další. K této nabídce ale postupně přibývají spolupráce s velkými hráči, jako je právě AWS. VMware chce být zjednodušeně řečeno dostupný „všude“.