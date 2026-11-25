V konferenčních prostorách jednoho z pražských hotelů se to v půlce listopadu hemžilo mladými vysokoškoláky. Hltali každé slovo zdejší akce: o tom, jak využívat LinkedIn, co do něj psát a jak si profilový obrázek ozdobit oznámením o tom, že hledají práci. O tom, jak se na sítích chovat, jak odepisovat na nabídky práce, jak přizpůsobovat svůj životopis a jak rozhazovat dotazy mezi známými. Název akce shrnoval aktuální téma číslo jedna v oboru: Kam se posouvá role juniora pod vlivem AI.
Jedním z návštěvníků byl Dmytro Khursenko, který vystudoval Fakultu elektrotechnickou na ČVUT. Hledá práci o rok později, než jeho spolužáci z prvního ročníku. Strávil totiž část studií ve Spojených státech a ve Švédsku, kariéra se mu tak posunula a ve chvíli, kdy se setkáváme, svoji první pozici na plný úvazek hledá teprve pár dní. Raduje se, že už se mu někteří možní zaměstnavatelé ozvali. Jestli si ale práci tak rychle sežene, to netuší.
Oproti některým má hned několik výhod. Kromě zahraničních zkušeností se může pochlubit hlavně víc než 3,5 lety praxe při studiu, kterou si našel u společnosti Valeo.cz. Nejdřív pracoval jako vývojář v Pythonu, přes dva roky už ale působí jako AI výzkumník. Jenže je to práce na částečný úvazek, a on studium ukončil.
Vysvětluje, že ještě před půl rokem bylo běžné, že na pohovoru předváděl kódování. Dnes jen ukazuje, jak umí promptovat. „Je ovšem potřeba umělou inteligenci kontrolovat,“ říká. Uvádí to i s tím, že svoji diplomku už psal právě s AI, co se týče textu, odvedla za něj značnou část práce. Otevřeně to do dokumentu napsal. Ale považuje to jen za malý kousek toho, co musel k závěru studia předvést. „Byly to dva roky výzkumu, který AI za týden sepsala,“ ujasňuje.
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Khursenko na akci přišel proto, aby potkal nové lidi a možná i nové příležitosti. Nepovažuje se přímo za juniora a předpokládá, že vzhledem k tomu, že dostatečně ovládá umělou inteligenci, uplatnění najde. Podle něj se ostatně tak ostré rozdíly v označení toho, co vývojáři umějí, dost stírají. „Myslím, že pojem junior už brzy vůbec nebude dávat smysl. Pokud člověk s nějakou znalostní základnou a schopnostmi někam nastoupí, za půl roku se vše naučí,“ očekává.
Na umělou inteligenci spoléhají i další studenti. Věří, že pokud začínají problémy s uplatněním obecněji v technologiích, specializace na AI to napraví. „Kodér je v podstatě dělnická profese, která prostě mizí. Už není potřeba,“ vysvětloval jim přitom na akci Antonín Král z Fakult informačních technologií ČVUT.
Alexander Bruna, který se AI dlouhodobě zabývá a je mimo jiné spoluautorem knihy o práci s umělou inteligencí Hypernormal, přítomným rovnou sdělil, že jejich konkurencí jsou AI agenti. „To je to, proti čemu stojíte,“ uvedl.
Mají prý lepší kandidáty
Problémy pro juniory a mnohé další buď právě začínají, nebo už měsíce rovnou jedou naplno. Alespoň to ukazují nejnovější data a také řada dalších příběhů.
Jeden z nich vypráví pracovnice v oblasti frontend developer/junior fullstack, která si nepřeje být jmenována. Práci hledá od konce července. Odpovědi na inzeráty nechce posílat bezhlavě. „Jsem toho názoru, že rozesílat přes automatizace 400 žádostí o práci akorát vytváří začarovaný kruh mezi rekrutéry a uchazeči,“ vysvětluje. I tak jich odeslala celkem 59
Na začátku se soustředila na práci odpovídající své předešlé, později okruh rozšířila na příbuzné role, pak na další, se kterými měla zkušenostmi. A i když šlo i o pozice, které odpovídaly její praxi mimo IT, jako je například community manažer, doteď nepochodila. Kde to jde, odpovědi doprovází firmě na míru psanými motivačními dopisy a přidává ještě doporučení bývalých šéfů a kolegů.
„Většina firem mě odmítla hned na základě CV, většinou obecnou formulací, že mají lepší nebo zkušenější kandidáty,“ říká. Přitom říká, že nevyžaduje práci plně z domova. „Do kanceláře chodím ráda,“ vysvětluje. Celkem 17 firem dodnes neodpovědělo vůbec. „Několik mi přestalo odpovídat po prvním nebo druhém kole řízení, v jednom případě i po pohovoru s CTO,“ rozvádí. Vypočítává, že pohovory se jí podařilo získat asi u 14 % firem, do kterých se hlásila.
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„Obecně se zdá, že pokud se firma neozve do týdne, maximálně dvou, nemají o vás zájem a jen vyčkávají s tvrdým odmítnutím. Některé posílají hromadné odmítnutí až po 2 nebo 3 měsících. Interní doporučení už příliš nefungují,“ vypráví.
Přitom říká, že třeba na LinkedIn se jí občas někdo ozve s rolí, která přesahuje její senioritu. O juniory zájem nemají a pokud se na to zeptá, někdy náboráři odpoví jednoduše mlčením. Přívětivější výjimky jsou. Ve firmách ale narazila také naopak na horší zkušenosti: například negativní reakce na to, když si chtěla před podpisem poctivě pročíst podobu dohody, nebo když slibované podmínky neodpovídaly skutečnosti ve firmě.
„Ze své zkušenosti i od okolí slýchám, že firmy mají hiring freeze na juniory, že kandidáty hodnotí na základě zkušeností s AI (přestože ve výběrových řízeních vyžadují ruční psaní kódu) či že mají různá agentem sepsaná bizarní kritéria pro výběr (například konkrétní fráze mohou na pohovoru člověka ihned vyřadit, pokud například řekne, že plní úkoly, které mu zadal někdo jiný, místo aby si úkoly sám vymýšlel),“ vyjmenovává.
Zahloubá-li se člověk do internetových diskusí, najde na toto téma mnoho příběhů. Tak například kandidát na práci, který se popisuje jako medior, říká, že má čtyři roky zkušeností jako backendový vývojář. O práci přišel v souvislosti se zeštíhlováním ve firmě a novou si hledá čtyři měsíce. Myslí si, že nabídek je minimum. „A když mám dojem, že by moje zkušenosti byly odpovídající, vyberou nakonec někoho s osmi nebo deseti roky praxe,“ říká.
Na rady se ptá mezi jinými i Slovák s praxí jako Java Junior z brigád během studia. Podle svých slov snaží od července posílat alespoň 20 životopisů týdně, ale na pohovor se dostal třikrát.
Na sítích si hlavně vývojáři a testeři v začátcích i s delší praxí vyměňují podobné zážitky. Jeden z nich popisoval před třemi měsíci statistiku svého hledání. Pustil se do něj na začátku letoška, se zkušenostmi softwarového testera od roku 2018. Poslal celkem 65 životopisů, z toho ho 41krát odmítli v prvním nebo druhém kole, 15krát se nikdo ani neozval a zbytek ještě neměl v danou chvíli dořešený, ale podle své dosavadní statistiky očekával zamítnutí.
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Dopodrobna svou cestu popisoval s dotazem, jestli tedy neopustit obor a nezačít jinde. Odpovědí od komunity pro tyto případy je obvykle spíš přidat v intenzitě hledání v oboru.
„Taky jsem v IT a mám obavy, ale trochu mě hřeje, že jsem prvně vystudoval učňák elektrikáře silnoproudaře, takže až/když se to zkazí úplně, vrátím se k tomu, no. Jen zas hezky od začátku, byť praxi nějakou mám z dob studia na vejšče bokem,“ řeší jeden z uživatelů sítě v další diskusi.
Není moc důvodů brát juniory
Nová čísla k tématu získala Lupa od projektu StartupJobs. Ten se soustředí na pracovní pozice v technologických společnostech a spočítal podíl inzerátů otevřených juniorům podle oboru. Zatímco ve vývoji to v roce 2021 bylo 63 %, o tři roky později 24 % a letos 25 %. To tedy zjednodušeně řečeno znamená, že šest z deseti inzerátů, které byly v roce 2021 otevřené juniorům, se pro ně letos už neobjevilo.
„Mimo IT vidíme stejný vzorec s pár lety zpoždění. V marketingu byla v roce 2024 juniorům otevřená zhruba polovina inzerátů, letos je to něco přes třetinu. Podobně klesají produktové pozice a inzerátů na copywritery a content specialisty je za dva roky zhruba o třetinu méně. Nejlépe se drží obchod a administrativa,“ říká Filip Mikschik, zakladatel a CEO StartupJobs.
Podíl inzerátů otevřených juniorům podle oboru
|Obor
|2021
|2024
|2026
|Vývoj
|63 %
|24 %
|25 %
|Marketing
|69 %
|49 %
|36 %
|Obchod
|70 %
|58 %
|51 %
|Administrativa
|83 %
|78 %
|69 %
|HR
|71 %
|42 %
|43 %
|Technologické pozice (analytika, data, support)
|–
|48 %
|35 %
|Product
|–
|26 %
|17 %
Data z inzerátů na StartupJobs, rok 2026 k 19.11.
V HR je to sešup ze 71 % na 43 % a v případě technologických pozic, do nichž StartupJopbs počítá například analytiky či dataře, mezi měřenými daty 2024 a 2026 klesl ze 48 na 35 %.
Firmy prý říkají, že nemají moc důvodů juniory nabírat. „Rutinu, na které se junior dřív učil, zvládne senior s nástrojem sám. Pro juniory to tak dlouhodobě není příznivý trh. Zájem z jejich strany přitom nechybí,“ říká Mikschik. Zatímco na jeden juniorní IT inzerát se před pěti lety hlásilo 17 lidí, dnes je to 54. Stoupl ale i počet lidí, kteří reagují na seniorní inzeráty, a to ve stejném období z 6 na 29.
Konkrétně na jednu vývojářskou pozici určenou pro nezkušené pracovníky se na tomto portále hlásí 1,9krát tolik juniorů než se hlásí seniorů na pozici pro zkušenější. Nejvyšší nepoměr je u technologických pozic, kde je přetlak na juniorní pozice oproti těm seniorním víc než dvojnásobný.
Celkově prý byly na začátku roku 2021 na StartupJobs juniorům otevřené zhruba dvě třetiny IT pozic a dnes je to o něco více než čtvrtina. Podle Mikschika přišel zlom v roce 2022. „Po letech přehřátého náboru přišlo vystřízlivění v podobě konce levných peněz, propadu akcií technologických firem a první vlny propouštění. Firmy tehdy přešly na model menšího, seniornějšího týmu. A teď do toho přišla AI, která tlačí k tomu, aby ten seniorní tým byl ještě menší,“ myslí si.
Umělou inteligenci tu zmiňovala do roku 2023 zhruba desetina nabídek. Dnes je to víc než polovina. Obecně přibývá pozic s AI v názvu a rolí na pomezí techniky a zákazníka, jako je solutions engineer nebo implementační specialista.
Průměrný počet reakcí na inzerát v roce 2026
|Obor
|Juniorní inzerát
|Inzerát pro zkušenější
|Poměr
|Vývoj
|62
|33
|1,9×
|Technologické pozice
|41
|17
|2,4×
|Marketing
|42
|25
|1,7×
|Administrativa
|41
|25
|1,6×
|Obchod
|35
|21
|1,7×
Data z inzerátů na StartupJobs, rok 2026 k 19.11.
Změny jsou i u seniorů
„Vnímáme, že se požadavky na začínající odborníky v IT mění a rozvoj umělé inteligence v tom hraje zásadní roli,” popisuje také Vítězslav Beran, proděkan pro marketing a vnější vztahy Fakulty informačních technologií VUT.
„Nástroje AI dnes dokážou převzít část rutinních programátorských činností, které dříve byly typickou náplní práce juniorních vývojářů. Pro absolventy, kteří disponují pouze základní znalostí programování, je dnes vstup na pracovní trh obtížnější,“ vnímá.
Podle něj to ale neznamená, že by potřeba kvalifikovaných IT odborníků mizela. Jen se mění očekávání zaměstnavatelů. Chtějí porozumění technologiím v širších souvislostech a samostatnost při řešení komplexních problémů. „A, což je zvlášť důležité, kriticky vyhodnocovat výstupy AI a navrhovat bezpečná a spolehlivá řešení,“ říká. Podle něj tak roste význam kvalitního univerzitního vzdělání. Upozorňuje, že na FIT VUT značná část studentů částečně pracuje při studiu a zájem na trhu o ně je.
Trh se ale zatím mění i ve světě seniorů. Zdeněk Koutský je zakladatel společnosti SiVe, která se zaměřuje na propojování firem se seniorními IT specialisty a AI architekty. Podle něj aktuálně trh nemilosrdně dohání inflaci titulů z let 2021 a 2022. “Tehdy se nálepka Senior rozdávala v podstatě komukoliv, kdo uměl po paměti napsat komponentu a rychle odbavoval tickety z Jiry (s trochou nadsázky samozřejmě). Firmy prostě potřebovaly ruce na psaní kódu a peníze nebyly problém,” komentuje na LinkedIn.
To měla umělá inteligence změnit. „Bouchat kód podle přesně sepsaného zadání teď není seniorní skill, ale spíš komodita. Pokud je dnes vaše hlavní přidaná hodnota v tom, že vezmete detailní lístek z Jiry a rychle ho přetavíte do syntaxe, nekonkurujete na trhu dalším vývojářům. Konkurujete Copilotu nebo Claudu. A ti jsou levnější a rychlejší,“ uvádí.
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Seniorní sazba, kterou firmy lidem platí, podle něj směřuje zaměstnancům za byznysový kontext a zodpovědnost, ale ne za kód samotný. Od takových lidí se prý očekává přemýšlení o zadání produktových manažerů, formě stavby projektů i řízení architektonického dluhu.
Z jiného pohledu vnímá IT svět Mikschik, který ale shrnuje, že najít si dnes práci v IT je mnohem těžší než před pár lety. Říká, že na sítích často naráží na příběhy lidí, kteří byli ještě nedávno žádaní vývojáři, a najednou o ně není velký zájem. Pozic je méně a podle Mikschika se to začíná projevovat i na mzdách.
„Ekonomicky bych to přirovnal k nabídkovému šoku. Když potřebuju kód, mám najednou k dispozici mnohem levnější řešení v podobě AI. Tím zlevňuje i lidská práce v IT, a proto je dnes mnohem těžší najít v oboru dobře placenou práci,“ vysvětluje.
Příležitost pro juniory vidí v roli takzvaného „AI native vývojáře“. „Firmy to v náboru zatím neumí dobře pojmenovat. AI zmiňuje 43 % juniorních IT inzerátů, ale jako požadovanou dovednost ji uvádí jen 7 %. Kdo dokáže ukázat, že s AI umí doručit hotovou věc, je dnes v davu vidět,“ myslí si.
Práce v IT? Raději instalatérem
Vývojářka z úvodu článku popisuje, že před pár lety si kandidáti mohli vybírat firmy. Dnes je to obráceně. “Někdo tvrdí, že je to dobře, že trh byl přesycený. Je to možná částečně pravda, nicméně dopady rychlého ‚plivání‘ kódu přes agenty jistě budou mít v mnoha firmách následky, které se tvrdě projeví až po několika měsících,” myslí si.
Za sebe nedokáže odhadnout, jestli se situace okolo umělé inteligence uklidní a bublina praskne, nebo opravdu nastane situace, kdy vývojáři nebudou potřeba. “Sama bych ráda v oboru zůstala, ale sázet na jedinou specializaci je poměrně rizikové. Můj plán je proto působit na pozici, kde se budu moct vyvíjet nejen jako vývojář, případně si bokem doplnit další specializaci,” očekává.
Změny na pracovním trhu některé ale už dotlačily do kompletní změny profesí. „Když jsme sami nedávno hledali obchodníka, přihlásilo se nám pár vývojářů s tím, že ve vývoji teď práci nemohou sehnat a chtěli by zkusit obchod,“ nastiňuje Mikschik.
Podle něj to není překvapivé, změna oboru se vyplatí ve chvíli, kdy se člověk novou prací dokáže uživit a bude ho bavit. V extrémnějších případech se pak objevují i tací, kteří místo kancelářské pozice volí výraznější kariérní obrat a rekvalifukují se na truhláře nebo třeba elektrikáře.
Jedním z nich je Klára, která sice není vývojářka, ale dosud s vývojáři pracovala. Pohybuje se v náboru, roky hledala mimo jiné vývojáře nebo IT konzultanty, ale v personalistice nastavovala také procesy včetně jejich automatizace i pomocí umělé inteligence. Na LinkedInu popisuje, že po víkendu začala studovat. Na instalatérku.
“S manželem jsme nad tím přemýšleli už dva roky. A říkali si, že za pár let se pustíme do tohoto oboru a vykašlem se na IT. No a když se stalo, že jsem na konci léta skončila v mé oblíbené firmě, tak bylo jasno,” uvádí.
Jako žena je mezi instalatéry výjimkou, ale to prý v IT prostředí byla také. “Ovšem, když už, tak na ženy v instalaterství slyším jen chválu, což je oproti IT pozitivní změna,” říká.
Podobný úkrok ke stejnému řemeslu udělal Martin Vtípil. Pracoval mimo jiné jako UX Copywriter pro Národní agenturu pro komunikační a informační technologie. Pozici mu zrušili a nejdřív myslel, že práci sežene rychle, ani po měsících hledání ale neuspěl. Tak se rozhodl, že využije toho, že se shodou okolností před dvěma roky vyučil instalatérem. Potenciální zaměstnavatelé se mu začali ozývat okamžitě poté, co v oboru začal hledat práci.
Podle Mikschika nejde o velký fenomén a týká se spíš těch, kteří měli k práci ve fyzickém světě vztah už dřív a jsou v něčem zruční.
„A ve fyzické práci je dnes spousta možností, jak si vydělat. Myslím, že se lidé přizpůsobí,“ odhaduje Mikschik.
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