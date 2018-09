 »  Kam kráčí moderní mobilní web? Dozvíte se na Mobile Internet Foru

Jak do mobilních aplikací proniká rozšířená realita a jaké je její možné marketingové využití? Jaký software a jaké technologie můžeme očekávat na trhu v následujících několika letech? Jak je to s bezpečností mobilních zařízení a mobilních plateb? To je jen zlomek otázek, na které odpoví 11. ročník konference Mobile Internet Forum.

Akci zahájí výkonná ředitelka Sdružení pro internetový rozvoj v České republice Kateřina Hrubešová . Na mobilní internet se podívá pod lupou NetMonitoru.

Specifikům implementačního procesu nových mobilních aplikací na trh se bude věnovat Pavel Mikulenka z Reinto. Na příkladu ukáže vhodné distribuční kanály ke konečnému zákazníkovi.

Nezávislý specialista na optimalizaci rychlosti načítání webů a CSS Martin Michálek vystoupí s přednáškou:" Web rychlý jako blesk" s důrazem na technologii AMP od Google. Michálek je autorem blogu a odborného podcastu Vzhurudolu.cz. Ukáže nám několik častých chyb při vývoji responzivního webu i jak je možné webařské týmy kontrolovat.

Prezentace Petra Steinera z Avatar Media se zaměří na možnosti rozšířené a virtuální reality za použití mobilních technologií. Jaké je její využití pro marketing? Podíváme se na rozvoj wearables (hodinky, brýle) ve spojení s cloudovým řešením.

Mobilní aplikace ve světě bankovnictví a plateb

Jak Google Pay změní platby a checkout v e-commerce? Petr Šmíd , marketingový ředitel společnosti Google pro střední a východní Evropu, představí nástroj pro obchodníky, který zásadně zjednoduší svět online plateb pro koncové zákazníky. Ti se totiž často nechali právě kvůli problémům a složitosti od online placení odradit.

Naváže zástupce MONETA Money bank Jan Hruška, aby nám kromě statistik placení chytrým telefonem pomocí Google Pay ukázal pohodlné bezkontaktní platby přes chytré hodinky Garmin a Fitbit.

V panelové diskuzi se zeptáme zástupců tuzemských bank, jak mobilní platby změní praxi obchodníků a návyky spotřebitelů. Je na čase hodit peněženky a platební karty do koše? Nahradí je v blízké budoucnosti mobilní telefony?

Digitalizaci inventury se bude věnovat Vojtěch Dušek ze společnosti eMan na případové studii z pojišťovny UNIQA.

Bezpečnost

V dnešní době nabízí v podstatě každá finanční instituce bankovnictví v telefonu. Jak je to ale s bezpečností? Varovat nás před sociálním inženýrstvím útočníků bude Václav Zubr z ESET software.

Bezpečnost současných mobilních zařízení a matematicko-fyzikální technologie ochrany platebních aplikací bude řešit kryptolog Tomáš Rosa z Raiffeisenbank.

Od mobilních aplikací ke Smart autům

Automobilka ŠKODA AUTO vytvořila ve spolupráci se společností eMan dvě mobilní aplikace, které představují první krok na cestě k chytrým autům. ŠKODA OneApp slouží jako infotainment vozu do kapsy a aplikace ŠKODA Connect funguje jako dálkové ovládání vozu. Podívejte se s námi, jakým způsobem reflektují moderní trendy a co nás čeká v budoucnosti.

Své aplikace má i státní sektor. Jan Kalina z Ministerstva vnitra ČR nám představí přihlašování do datových schránek přes mobilní aplikaci Ministerstva vnitra ČR.

Celý program a kompletní sestavu řečníků konference naleznete na našich webových stránkách, kde se můžete i pohodlně zaregistrovat. Zavítejte s námi 31. října do Konferenčního centra City na Praze 4, Na Strži 1702/65.

Organizátory konference jsou TUESDAY Business Network a Lupa.cz. Partnery akce jsou eMan, ESET software a KPMG Česká republika, s. r. o.. Produkčně akci zajišťuje vydavatelství Internet Info a mediálně ji odporují Dotekomanie.cz, Ja­blíčkář.cz, Letem světem Applem, mobilenet.cz, SMARTmania.cz a Ty­internety.cz.