 »  Jak to vypadá v T-Mobile DC7, jednom z největších datacenter v Česku

T-Mobile nedávno oficiálně otevřel své sedmé datové centrum v Praze, které nazval DC7. Je primárně určené pro kolokaci a operátor by tak v byznysu s datacentry chtěl posílit své současné postavení. Firma má tržní podíl kolem 30 % a spravuje prostory na 10 tisících metrech čtverečních. Vedle Prahy má také sály v Brně a Ostravě.

I proto se T-Mobile snaží DC7 profilovat jako nezávislé datacentrum, které není nutně spojené se samotným operátorem. Budovu a služby kolem provozuje dceřiná společnost CE Colo, která už jedno datacentrum v Praze má. DC7 je optickými trasami přímo propojené s datacentry Nagano a CE Colo a zároveň umožňuje vstup dalším providerům. V brzké době by jich mělo být kolem deseti. Probíhají rovněž jednání o tom, že se do DC7 umístí pasivní bod NIX.CZ.

T-Mobile výši investice do DC7 neupřesňuje. Uvádí nicméně, že by se návratnost měla pohybovat ve standardním období šesti až deseti let, přičemž by ji firma ráda tlačila spíše k té spodní hranici.

Jeden sál z osmi

Operátor na projektu nejnovějšího datacentra pracoval několik let. Už v roce 2014 začal hledat vhodné prostory. DC7 nakonec stojí na okraji průmyslové zóny v Malešicích, kousek od datacentra ServerPark od VSHostingu.

Podívejte se, jak datové centrum DC7 vypadá:

K podpisu smlouvy s developerem došlo v dubnu roku 2016, koncem roku bylo připravené územní rozhodnutí, o čtyři měsíce později stavební povolení a samotná stavba se rozjela v květnu loňského roku. Komerční provoz odstartoval přesně o rok později.

DC7 se buduje postupně s tím, jak přicházejí zákazníci. V současné době je připraveno administrační centrum a první budova s datovými sály a non-IT technikou. V této části je na čtyři datové sály připraveno 1400 metrů čtverečních. Vedle budovy už je připravená plocha na případné dostavění dalších prostor, kde mají být k dispozici dalších čtyři sály o stejné rozloze.

Celkově má tedy DC7 ve výsledku mít na IT vybavení k dispozici 2800 metrů čtverečních a celkovou plochu 5200 metrů čtverečních.

Z předpřipravených sálů je aktuálně v provozu jeden. V něm si jako jeden z prvních prostorů zaplatila Raiffeisenbank a další postupně přibývají. „Obchodně to funguje dobře, máme prodáno 45 procent kapacity prvního sálu,“ říkají zástupci T-Mobilu pro Lupu. „O kolokační byznys nebude nouze, poptávka je konstantní.“ Byznys táhnou především větší hráči ze zahraničí.

TIER 4 nikdo nezaplatí

Nejmenší prostor, který T-Mobile v rámci DC7 pronajímá, je třetina racku. Zákazníci si často vozí kompletně osazené racky, proto je pro ně připravená nákladová rampa a dostatečně dimenzované dveře ve všech částech datacentra.