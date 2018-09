 »  Přechod na DVB-T2 se dostává do další fáze. Co zatím přinesl divákům?

Přechod na DVB-T2 by měl být dokončen koncem června 2020, kdy budou vypnuty všechny dokrývače, které využívají čtyři současné celoplošné DVB-T multiplexy. Od července 2020 tak dojde k uvolnění pásma nad 700 MHz, které bude určeno pro 5G mobilní sítě.

K Joj Family postupně přibyla ve stejné síti ještě Prima Comedy Central a postupně se ve vybraných lokalitách přidaly ještě regionální stanice. Na severní Moravě je to stanice Polar TV a ve východních Čechách vysílá v HD regionální program V1.

O způsobu aukce takto uvolněných kmitočtů aktuálně vede Český telekomunikační úřad veřejnou konzultaci a výsledkem jejich prodeje by měl být vznik čtvrtého operátora. O tuto pozici zatím usiluje ostravská PODA a společnost Nordic Telecom.

Termíny vypínání vysílačů velkého výkonu veřejnoprávního DVB-T multiplexu 1.

Jako první přijdou na řadu pražské vysílače Žižkov a Cukrák, ze kterých utichne vysílání veřejnoprávní sítě 1 už v listopadu příštího roku. Oba komerční multiplexy pak své DVB-T vysílání z uvedených lokalit ukončí v lednu 2020, kdy se k nim přidá i zbývající multiplex 4 z pražských vysílačů Ládví, Novodvorská a Olšanská.

Termíny vypínání vysílačů velkého výkonu komerčního DVB-T multiplexu 2.

Vypínání jednotlivých sítí bude průběžně pokračovat až do června 2020, kdy bude ukončeno také vysílání všech dokrývačů jednotlivých čtyř sítí. Nejvíce lokalit, celkem 24 vysílačů všech čtyř sítí, bude vypnuto v květnu 2020.

Termíny vypínání vysílačů velkého výkonu komerčního DVB-T multiplexu 3.

Technický plán přechodu počítá i s variantou, že by mohlo dojít k technickým problémům a překážkám během vypínání dokrývačů DVB-T mimo pásmo 700 MHz. Na základě zmíněného vládního nařízení by je pak operátoři mohli využívat až do 1. února 2021. Jedná se ale pouze o dokrývače, a ne o páteřní vysílače, uváděné v přiložených tabulkách.

Termíny vypínání vysílačů velkého výkonu komerčního DVB-T multiplexu 4.

Nejpozdějším možným termínem přechodu na DVB-T2 je podle loni schválené novely zákona o elektronických komunikacích datum 1. únor 2021. Jak je ale uvedeno výše, jedná se pouze o dokrývače, u nichž došlo k nepředpokládaným technickým potížím.

Schválený přechodový plán také umožňuje regionálním stanicím nevyužívat pouze přechodové DVB-T2 sítě 13, ale také přechodové sítě 12. Ta už aktuálně šíří několik stanic přicházejících z regionální DVB-T sítě 8.

Konkrétní data zatím známa nejsou

Jednou z připomínek k technickému plánu přechodu ze strany Asociace komerčních televizí byly nekonkrétní údaje pro vypínání jednotlivých lokalit. Neznáme přesný termín přepnutí přechodových sítí na finální a zda k němu dojde ‚střihem‘. Rozmezí měsíce je poměrně široké, uvedla pro DigiZone tajemnice asociace Marie Fianová.

V technickém plánu přechodu totiž nejsou stanoveny přesné dny ukončení vysílání DVB-T vysílačů z jednotlivých stanovišť. Tabulka, která je součástí TPP, obsahuje pouze měsíc a rok, kdy by k vypnutí mělo dojít. Konkrétní termín pak záleží na rozhodnutí operátora.

Termíny vypnutí by pak měly být komunikoványnejen ve formě infolišty ve vysílání dotčených programů, jako je tomu v současnosti u HD programů České televize v DVB-T multiplexu 1a, ale také v rámci infokampaně, kterou by mělo financovat ministerstvo průmyslu a obchodu z výtěžků plánované aukce uvolněných kmitočtů.