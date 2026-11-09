Každému jiný program i reklamu. Česká firma chystá interaktivní televizní kanál

Česká společnost Tivio Studio připravuje s jedním z televizních vysílatelů kanál, který má jeho vlastní tvorbu propojit s nabídkou dalších pořadů. Divák si z něj bude moci vybírat i jiný obsah než ten, který právě běží podle programu. Přes kanál mu vysílatel může nabídnout také placené video, přiblížil v rozhovoru pro Lupu Karel Švára, nový generální ředitel Tivio Studio.
Švára do čela firmy v říjnu postoupil z pozice provozního ředitele. Vystřídal spoluzakladatele Ladislava Navrátila, který se má soustředit na technologie. Tivio vzniklo v roce 2021 a v Česku podle svých údajů zajišťuje provoz deseti kanálů. Jeho technologii využívají DVTV Extra, filmový KVIFF.TV Channel, fotbalový Ballcasterz nebo sportovní organizace Oktagon. Firma dodává také aplikace pod značkami klientů a řešení pro živé přenosy.
Kanály tohoto typu se obvykle označují jako FAST (z anglického Free Ad-Supported Streaming Television, tedy bezplatné internetové televizní vysílání financované reklamou). „My neprovozujeme úplně FASTy, my provozujeme interaktivní kanály,“ kloní se Švára k přesnějšímu označení. Stanice na platformě Tivio Studio totiž diváci sledují v placených službách operátorů, například Vodafone TV či Magenta TV. Příslušný televizní tarif tedy potřebují i při sledování kanálů s reklamou, bez něj se k nim nedostanou.
„Náš interaktivní kanál je unikátní stream pro každého diváka,“ vysvětluje ředitel. Samostatný přenos dovoluje měnit nejen reklamní spoty, ale také nabídku pořadů. Na hypotetickém příkladu popisuje, že když divák sleduje třeba Matrix, může mu aplikace po skončení filmu nabídnout další díl série z nabídky placené VOD služby, i když má podle programu následovat jiný snímek. Při další návštěvě může systém navázat na předchozí sledování. Součástí řešení je mobilní ovládání, kterým divák vybírá z videotéky a spouští obsah na televizním kanálu.
„Kdo vlastní diváky? Televizní stanice už to nejsou, jsou to operátoři,“ shrnuje Švára současné rozdělení rolí. Interaktivní kanál má podle něj vysílateli umožnit navázat přímější vztah s publikem, které přivedla distribuční platforma, a nabídnout mu další pořady.
Podobný směr už veřejně popsala Prima. Její tehdejší šéf Marek Singer v srpnu 2025 naznačoval, že by mohl vzniknout sezónní FAST kanál na základě oblíbené televizní soutěže Zrádci. Zdůrazňoval přitom potřebu automatizace provozu kvůli nízké ziskovosti těchto stanic. A letos v srpnu zmínil jeho nástupce Lukáš Kubát FAST kanály u placených operátorů jako možnou cestu dalšího rozšiřování nabídky.
Spolupráce obou firem už přitom má konkrétní podobu. Na Lupě jsme loni popisovali využití technologie Tivio Studio pro reality show StarHouse. Předplatitelé Prima+ a klienti Vodafone TV mohli nepřetržitě sledovat dění ve vile, přepínat kamery nebo hlasovat, a to všechno v povědomém uživatelském prostředí.
U filmových kanálů Vodafonu, vytvořených se Starmax Media a Tivio Studio, se zase reklama přehraje po přepnutí na stanici a samotný film už nepřerušuje. Podle Šváry tento model vychází z licenčních podmínek. U DVTV Extra se spoty objevují před pořadem i během něj.
Reklamní poptávka však zatím dostupnou kapacitu nenaplňuje. Firma říká, že loni vytvořila reklamní prostor v hodnotě 150 milionů korun. To je ale vyjádření možných reklamních zobrazení při dosažené sledovanosti. Nejde o skutečné tržby. „Dejme tomu, že jsme zvládli udělat nějakých dvacet procent z těch sto padesáti milionů,“ odhaduje Švára skutečně prodanou část. To by znamenalo, že se v reklamě na interaktivních kanálech protočilo přibližně 30 milionů korun.
Diváci různých kanálů loni utratili prostřednictvím platformy Tivio Studio více než 300 milionů korun. „Je to opravdu částka, kterou koncoví klienti zaplatili na našich platformách za obsah,“ podotýká ředitel. Významnou část podle něj tvoří nákupy přenosů Oktagonu, který využívá vlastní videoslužbu, nikoli televizní kanál. Vlastní obrat firma za rok 2025 uvádí ve výši 50 milionů korun.
Tivio Studio měří jednotlivá přehrání reklamních kampaní podobně jako jiné internetové reklamní systémy. Firma uvádí, že měsíčně obslouží šest milionů lidí, uživatelé se však mohou překrývat, protože nejde rozlišit stejného diváka na webu a v televizní aplikaci. Takové propojení dat by podle Šváry vyžadovalo spolupráci operátorů a předávání společného identifikátoru.
Někteří tvůrci podle Šváry dosahují na DVTV Extra dvou- až desetinásobné sledovanosti oproti svému kanálu na YouTube. „Pokud jim YouTube neklesá, tak předpokládáme, že jde o jiného uživatele, než toho, který obsah viděl v televizi,“ podotýká ředitel. Výsledek ale ovlivňuje také pozice kanálu v nabídce operátora.
Tvůrci se podle Šváry liší i v tom, kolik do výroby investují. Někteří točí pořady pro placené videoslužby nákladně, s větším štábem a více kamerami, jiní to zvládají mnohem levněji. U podcastových formátů podle něj drahé zázemí potřeba není. Profesionální zpracování sice může pořad odlišit, tvůrci ale musí spočítat, jestli jim neukusuje příliš velký podíl z příjmů.
Rozvoj interaktivních kanálů ale Švára nechce stavět na pouhém rozšiřování nabídky. „My vůbec nejsme fanoušci toho, že by se měly tvořit desítky FASTových kanálů,“ říká. Místo toho chce získávat zavedené vysílatele s vlastní tvorbou, kteří mají důvod využít jiný způsob prodeje reklamy a obsahu.
Platící diváci jsou ale poměrně přelétaví. „Spousta lidí dnes funguje tak, že si zaplatí obsah, zkoukne ho, odhlásí, pak ho za tři měsíce znovu zkoukne, a zase odhlásí,“ popisuje Švára chování uživatelů, o kterém mluvil také Václav Moravec na konferenci Czech Internet Forum. Z dat o používání aplikací na chytrých televizorech je ale možné vyčíst, že uživatelé s obsahem tráví více času, protože průměrná doba sledování je vyšší než jinde.
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