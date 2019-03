 »  Každý má právo vše vyřídit přes internet. Zákon má přinést revoluci v e-governmentu

Poslanci z devíti poslaneckých klubů připravili návrh zákona, který má ambici změnit podobu e-governmentu v Česku. Jde o právo občanů na digitální služby, které podle autorů „naprosto mění vztah mezi občanem a veřejnou správou. Každý, kdo bude chtít komunikovat se státem elektronicky, bude mít právo své věci vyřídit přes internet,“ říká tzv. digitální ústava.

„Zákon v dohledné budoucnosti zbaví občany nutnosti nosit u sebe všechny možné průkazy a doklady a prokazovat svá práva a povinnosti veřejnými listinami. Podle zákona by do pěti let mělo stačit prokázání totožnosti elektronickou občankou nebo třeba identitními prostředky bank. Všechny ostatní skutečnosti, stav či událost si budou občané moci nechat zaznamenat do Registru práv a povinností a již je nebudou muset prokazovat veřejnými listinami, doklady či průkazy,“ popisují dopady chystané normy.

Připravený návrh zákona nyní míří do Rady vlády pro informační společnost (RVIS), kde se k němu začnou vyjadřovat jednotlivá ministerstva. Dá se očekávat, že vyjednávání budou složitá. V současné době ovšem návrhu vyjadřují podporu poslanecké kluby Pirátů, ANO, ODS, ČSSD, TOP 09, SPD, STAN i KSČM.

Přípravu zákona rozjela ICT Unie, což už dříve v rozhovoru pro Lupu rozebíral její prezident Zdeněk Zajíček. Připojily se také další organizace jako Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy, Česká bankovní asociace, Asociace provozovatelů mobilních sítí, SPIR nebo CZ.NIC. Angažuje se rovněž vládní zmocněnec pro ICT Vladimír Dzurilla a na přípravě zákona se podílel člen legislativní rady vlády František Korbel.

Podoba návrhu zákona vychází z pracovních tezí, které jsme na Lupě už také dříve publikovali. Přesnou podobu výsledného návrhu si můžete prostudovat zde (PDF) nebo níže pod textem.

Zjednodušení pro občany návrh obsahuje celou řadu. Úřady by například měly mezi sebou začít sdílet údaje, které dnes různé orgány po občanech vyžadují odděleně: „Uživatel služby má právo, aby po něm orgány veřejné moci nevyžadovaly údaje, které jsou jim dostupné v informačním systému veřejné správy na základě zákona nebo souhlasu subjektu údajů.“

Stejně tak mají mít občané možnost získat přístup k informacím online: „Uživatel služby má právo prostřednictvím digitální služby přistupovat k informacím, které o něm vede orgán veřejné moci v informačním systému veřejné správy. Orgán veřejné moci zajistí přístup uživatele služby k informacím prostřednictvím Portálu veřejné správy.“

Uživatelé podle návrhu také mají mít možnost jednat se státem pomocí kontaktního místa veřejné správy, datové schránky, dokumentu opatřeného elektronickým podpisem nebo informačního systému veřejné správy pro ověření totožnosti s využitím elektronické identifikace, přičemž „právní úkony orgánů veřejné moci a právní jednání uživatelů služby činěné prostřednictvím digitální služby jsou z hlediska právních účinků rovnocenné právním úkonům a právním jednáním činěným v jiné podobě.“

Návrh zákona rovněž obsahuje sekci o otevřených datech: „Dostupná a zveřejnitelná data spravovaná orgány veřejné moci jsou neprodleně a bezplatně zveřejňována jako otevřená data. Zejména jsou takto zveřejňovány informace obsažené v registrech, evidencích, seznamech nebo rejstřících, které jsou na základě zákona každému přístupné a které lze využít při podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, ke studijním nebo vědeckým účelům anebo při veřejné kontrole orgánů veřejné moci.“

Norma počítá také s technologickou neutralitou: „Přístup k digitálním službám nesmí být závislý na konkrétní platformě či technologii. Výjimky jsou přípustné pouze v případech, kdy by takové řešení bylo nepřiměřeně ekonomicky náročné, nesplňovalo požadavky na bezpečnost informačního systému nebo mu bránil právem chráněný veřejný zájem.“