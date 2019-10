 »  Kmitočty Jaromíra Nováka: Kdy se v Česku dočkáme internetu od SpaceX a další kmitočtové příběhy

Jednou za čtyři roky se cca na čtyři týdny setkají experti na kmitočty a pod hlavičkou Mezinárodní telekomunikační unie – Světové radiokomunikační konference – jednají o dalším využívání kmitočtů. Kmitočtově je svět totiž rozdělen do tří regionů a je potřeba, pokud má všechno fungovat, aby se státy mezi sebou domluvily. Jaký kmitočet bude jaká služba nebo aplikace používat, jak zajistit, že se nebudou vzájemně rušit, jak umožnit jejich další rozvoj.

I když je to kolikrát hodně napínavé, vždy existuje na konci kompromisní závěr, který se vtělí do Radiokomunikačního řádu. ITU tak stanoví regulační/deregulační pravidla pro různé typy služeb a tam, kde je to potřeba, zadá práci studijním skupinám na další období, které předloží výsledky své práce na dalším jednání Světové radiokomunikační konference.

I když jednání světové mezinárodní organizace, kde na jednom místě je cca 3500 lidí, má svá tradiční specifika, za zdánlivě nudným projednáváním regulačních dokumentů plných čísel a megahertzů a gigahertzů se skrývají neúprosné boje, které mají dopady na byznys, národní i mezinárodní bezpečnost i lidské osudy.

Jakým způsobem bude uspokojen apetit mobilních operátorů na další pásma pro IMT? Nebo tentokrát budou úspěšnější satelitní operátoři, kteří (nebo aspoň někteří) minimalizují své investiční náklady na vynášení družic a celý byznys case s poskytováním rychlého internetu dělají reálnější?

SpaceX vypouští jednu družici za druhou (doslova 60 najednou) a plánuje nabízet své služby v USA od poloviny příštího roku. Není nezajímavé, že Česká republika díky své pozici v Evropě patří do pásu zemí, které budou technicky pokryty v první vlně. Uvidíme, kdy dojde k poskytování služby. Využívání spektra pro vojenské účely, bezpilotní prostředky (drony, a ne, nemyslím teď „hračky“ od DJI) a ochrana stávajících služeb jsou další body, které často mohou zkomplikovat výsledky jednání.

Kdyby vás kmitočty a jejich využívání v České republice zajímaly více, zkuste se podívat (kromě webu Světové radiokomunikační konference) na náš web spektrum.ctu.cz, kde naleznete jednoduchou formou informace a přehled podmínek stanovených pro jednotlivá kmitočtová pásma, radiokomunikační služby a aplikace a pomocí hypertextových odkazů se můžete přímo dostat k příslušným regulačním národním i mezinárodním dokumentům.

A druhý zdroj informací o využívání spektra v České republice, který čtenáři Lupy znají, je portál qos.ctu.cz, který se v brzké době dočká rozšíření o další informace a malého faceliftu. Takže se můžete těšit na informace o televizním a rozhlasovém vysílání, přehlednější ovládání a další vylepšení. Jako malý teaser screenshoty zde:



Autor: ČTÚ



Autor: ČTÚ



Autor: ČTÚ

A protože opakování je matka moudrosti – a štěstí přeje připraveným – zopakujme si aktuální veřejné konzultace, které nyní probíhají a které mají za ambici zrychlit připojení v Česku, tedy: