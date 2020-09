Komu nadržuje Facebook, děravý Bluetooth a vrcholící jednání o prodeji TikToku

The Guardian zveřejnil článek napsaný AI softwarem GPT-3. Problém je, že tomu tak není. GPT-3 vygeneroval osm textů, které poté editor opravil a pospojoval dohromady. Jak vypadaly původní známo není a výsledný text není čistě dílem dílem AI. Článek má zavádějící manipulativní titulek A robot wrote this entire article. Are you scared yet, human? a skutečnost vzniku je vysvětlena až na konci článku. Via The Guardian’s GPT-3-generated article is everything wrong with AI media hype.

Apple oznámil, že znemožní přihlašovat se do her od Epic Games přes „Přihlášení účtem Apple“. Bezprecedentní krok ukazuje, jak zásadně nevhodné je se k jakékoliv službě či aplikaci přihlašovat přes někoho třetího, jedno zda Apple, Facebook, Google či Twitter. Via Apple will not allow users to sign into Epic Games accounts using “Sign In with Apple”. Nakonec firma od zákazu používat „Přihlášení účtem Apple“ pro uživatele her od Epic Games ustoupila. Na obrat k lepšímu se ale moc nespoléhejte, pokud se do některé z her od Epic Games přihlašujete přes Apple ID, je čas to změnit na přihlášení přes e-mail a heslo. Via Apple capitulates, will allow users to sign into Epic Games accounts using ‘Sign In with Apple’ “indefinitely”.

TELEgraficky

Doom na těhotenském testu. Tak trochu ■ Inskcape 1.0.1 ■ Digital Point unikly data ■ První trailer na Dunu ■ Mimestream, nový e-mailový klient pro Mac ■ Zoom konečně umí dvoufaktor ■ KeePass 2.46 je venku ■ Sid Meier v Time ■ Děravý InSesig, Framemaker a Experince Manager ■ Eterbase hacknuta ■ Prodej Arm Holdings finišuje ■

WEBDESIGN, INTERNET

Bing spustil novou pomůcku na testování robots.txt . Oznámení v Bing Webmaster Tools makes it easy to edit and verify your robots.txt a samotnou pomůcku najdete na v Bing Webmaster Tools přes www.bing.com/webmasters/ro­botstxttester. Testovat můžete samozřejmě pouze vlastní weby, po přidání do Bing Webmaster Tools. Ne zcela jim to ale funguje.

Facebook „omylem“ posílal inzerci na weby, které nejsou v jeho inzertní síti. Reklama v podobě agresivního interstitialu se tam objevila z důvodu „chyby v kódu“. Via Facebook says ‘technical issue’ caused its ads to appear on publisher websites without their permission.

Čína blokuje přístup na Scratch, web, který co učí děti programování. Vypadá to, že se na webu někdo zmínil o Hong-Kongu. Via China blocks access to website hosting code-for-kids tool Scratch and its forums.

Před třiceti lety vznikl Archie, první vyhledávací stroj. Čtěte v Archie, the very first search engine, was released 30 years ago today.

HARDWARE

Desítky vlastních produktů Amazonu jsou nebezpečné a přitom stále v prodeji. Nejčastějšími a nejzásadnějšími problémy bývají požáry či exploze. Nejde přitom o něco, co Amazon pouze přeprodává, ale o jeho vlastní značkové zboží. Via Dozens of Amazon's own products have been reported as dangerous – melting, exploding or even bursting into flames. Many are still on the market.