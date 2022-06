Končí podpora Internet Exploreru, OVH zpoplatní IPv4, webový Photoshop bude zdarma

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Microsoft 15. června ukončil podporu Internet Exploreru 11. Týká se to koncových edicí Windows 10 a verze IoT 20H2 a výše. Edge bude nadále podporovat aplikace napsané pro IE. Google zase definitivně vypnul Google Talk, který fungoval na protokolu XMPP a v poslední době jej šlo používat pouze přes aplikace třetích stran.

OVH zpoplatní adresy IPv4. Pro nové zákazníky to bude dělat 1,49 eur měsíčně, stávajícím poplatek poroste postupně a na stejnou částku se dostane do tří let. OVH radí používat IPv6, které je dostupné zdarma.





Webová verze Photoshopu bude zdarma. Adobe prozatím neohlásilo termíny. Pro firmu ale půjde o odlehčenou verzi, jejíž cílem bude nalákat uživatele na plnohodnotnou aplikaci. Uživatelé mohou v prohlížeči používat český nástroj Photopea.

E-mailový klient Thunderbird bude mít mobilní aplikaci. Konkrétně dojde k přejmenování open source appky K-9 Mail.

Google vytvořil nový rekord ve výpočtu π, jde o sto bilionů cifer. Emma Haruka Iwao použila Google Cloud se 128 vCPU, 864 GB RAM, 663 TB (využitých bylo 515 TB). Použit byl algoritmus Chudnovsky, výpočet zabral 158 dní.

První evropský exascale superpočítač poběží v Jülichu v Německu. Půjde o stroj minimálně s výkonem jeden exaflop, zhruba by tedy dorovnal současnou jedničku Frontier v USA. Název dostane Jupiter. V Evropě byl tento týden spuštěn superpočítač LUMI, který dosáhne na 552 petaflops. Přispělo na něj i Česko. Další nové stroje v rámci EuroHPC budou stát v Řecku, Maďarsku, Irsku a Polsku.

Antutu má nový žebříček nejvýkonnějších mobilních čipů. První je Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 a třetí Samsung Exynos 2200. Na druhé místo ovšem pronikl MediaTek Dimensity 9000. MediaTek se tak postupně zbavuje nálepky low-costu. Na pátém místě má ještě Dimensity 8100.

TrendForce má zase novou tabulku největších fabless producentů čipů. Vládne Qualcomm následovaný Nvidií, Broadcomem, AMD, MediaTekem a Marvellem. AMD se meziročně podařilo vyrůst o 71 procent, Qualcomm a Nvidia si připsaly přes 50 procent. Tržby fabless firem za kvartál činily 39,4 miliardy dolarů.

Google začne nabízet privátní 5G. Postavené bude na Google Distributed Cloud Edge. Jde o další konkurenci pro AWS, Cisco a další. Partnery Googlu jsou Betacom, Boingo, Celona, Crown Castle a Kajeet. Google prozatím zmiňuje země USA, Velká Británie, Německo, Japonsko nebo Jižní Korea.

Proč USA prohraje v polovodičích. Tak zní nadpis analýzy SemiAnalysis, která zmiňuje několik nedostatků a varovných signálů včetně byrokracie nebo investic. Článek to mimo jiné porovnává s Čínou, Jižní Koreou a Tchaj-wanem.

GlobalFoundries a STMicroelectronics mají plány na stavbu nové čipové továrny ve Francii, zjistil Bloomberg. Do projektu chtějí zapojit státní pobídky, a to díky plánu Evropské komise do oblasti poslat 43 miliard eur (Chips Act) a dostat podíl starého kontinentu ve výrobě na dvacet procent. Nyní je pod deseti a klesá. GlobalFoundries má továrnu v Drážďanech, STMicro ve více zemích a vývoj má i v Praze.

Intel dostane od Německa dotaci 6,8 miliardy eur na stavbu továrny na čipy. Ta vznikne ve východním Německu a vyjde na 17 miliard eur. Obří pobídka je jedním z hlavních důvodů, proč se Intel rozhodl pro tuto lokalitu. Dalším důvodem je fakt, že Drážďany a spol. jsou evropským výrobním hubem. Intel chce v Evropě investovat celkem 33 miliard eur.

Lenovo rozjelo výrobu počítačů v Maďarsku. Zaměstná tam tisíc lidí. Část prostředků poskytl maďarský stát. Čínské společnosti Maďarsko vybírají často, mimo jiné kvůli přívětivému politickému prostředí. O Lenovu v naší reportáži z Číny.

Vodafone se chystá vyčlenit byznys s internetem věcí do samostatné firmy, píše Light Reading. Britský Vodafone se označuje za největšího provozovatele IoT sítí na světě, loni mu tento byznys udělal tržby 900 milionů eur. Operátor je v této oblasti aktivní také v Česku. Tuzemská pobočka uvádí, že nad rámec této zprávy nemá více informací. Vodafone už dříve vyčlenil pasivní infrastrukturu do Vantage Towers.

Hry z Xboxu lze hrát skrze aplikaci na televizích Samsung. Jde o streamování spojené s předplatným Xbox Game Pass. Služba startuje 30. června. K TV je třeba připojit ovladač. Lze předpokládat, že Microsoft podobné aplikace bude chtít vydat i jinde. Mimo jiné to ukazuje na to, že Microsoftu nejde o prodej konzole, ale předplatného skrze všemožné platformy.

AMD vydalo záplatu na sekající se procesory v AM4. Chyba se objevovala zejména se zapnutým fTPM, tedy věcí nutnou pro Windows 11. Oprava je součástí AGESA 1207.

Tržby Oraclu v roce 2022 dosáhly na 42,4 miliardy dolarů, meziročně o pět procent více. Provozní zisk činil 10,9 miliardy dolarů. Tržby z cloudu ve čtvrtém kvartálu meziročně přidaly 19 procent, což je nad očekávání. Oracle Cloud je nicméně stále oproti AWS nebo Azure trpaslík.

Představenstvo společnosti Atos navrhlo rozdělení firmy. Sekce Big Data, Digital a Security by se měly stát značkou Evidian. Zbytek zahrnující datacentra a podobně se má jmenovat Tech Foundation.

NÚKIB a Česká národní banka podepsaly memorandum o spolupráci. „Spolupráce bude i nadále spočívat ve vzájemné součinnosti při provádění kontrol na místě, dále při určování prvků kritické informační infrastruktury, určování provozovatelů základní služby a informačních systémů základní služby v oblasti bankovnictví.“

Alibaba Cloud má vlastní SmartNIC, konkurenci pro Nitro od AWS. Údajně dokáže redukovat síťovou odezvu na pět milisekund.

Microsoft kupuje kyberbezpečnostní firmu Miburo. Pro Redmond je to další z mnoha aktivit v posilování kyberbezpečnostního byznysu. Miburo se specializuje na procházení informací, detekci zahraničních kampaní, dezinformací a tak dále.

Qualcomm získává podnik Cellwize, cena je kolem 300 milionů dolarů. Izraelská firma se soustředí na automatizaci a orchestraci 5G RAN sítí. Umí například spojovat RAN, vRAN a Open RAN.

DataStax získává investici 115 milionů dolarů, firma byla ohodnocena na 1,6 miliardy dolarů. Společnost nasazuje databázi Cassandra jako službu, Netflix tím například nahradil Oracle.