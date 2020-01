 »  Konec podpory Windows 7, vychází Edge s jádrem Chromium, odchází šéf českého Dellu

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Tento týden dle očekávání skončila podpora Windows 7. To znamená, že již nebudou vycházet aktualizace a k dispozici nebude ani podpora. Zákazníci, kteří jsou součástí Extended Security Updates, s podporou ještě mohou počítat. Microsoft logicky doporučuje přechod na Windows 10, rozšířenou podporu zároveň mají Windows 8.1, a to do roku 2023. Podle různých statistik mají sedmičky stále asi třetinový podíl na trhu.

Skončila rovněž oficiální podpora Windows Server 2008 R2, za další support je třeba si zaplatit. Redmond také připravil nabídku, kdy je možné migrovat do cloudu Azure a tam bezpečnostní aktualizace získávat ještě tři roky.

Microsoft začal vypouštět ostrou verzi webového prohlížeče Edge postaveného na jádru Chromium. K dispozici je pro Windows a macOS, přičemž na Windows dojde k nahrazení staré verze Edge. Aktualizace pro iOS a Android lze pak řešit normálně přes obchody s aplikacemi.

Šéf české pobočky Dellu Jiří Kysela ve funkci končí a 1. září letošního roku odejde do důchodu. Do té doby bude zastoupení nadále řídit a předávat agendu. Dell hledá na jeho pozici nástupce, zaměřuje se na interní i externí kandidáty. Kysela zdejší Dell vedl deset let. Firma u nás navýšila roční tržby na 4,9 miliardy korun.

Intel se v roce 2019 vrátil na pozici světové jedničky v polovodičovém byznysu, spočítal Gartner. S meziročním propadem prodejů o 0,7 procenta překonal Samsung, který spadl o 29,1 procenta. Trh jako celek se propadl o 11,9 procenta, když se tržby dostaly na 418,3 miliardy dolarů. Může za to zejména trh s paměťmi. Pozici trojky si drží SK Hynix následovaný firmami Micron, Broadcom a Qualcomm.



Autor: Gartner Polovodičový byznys v roce 2019

Potvrzují se dřívější informace a Huawei začíná prodávat své mobilní čipy dalším hráčům. EE Times píší, že se rozjely první dodávky 4G čipů. Pro Huawei tyto technologie vyvíjí dceřiná společnost HiSilicon, která pro prodej externím subjektům založila podnik Shanghai HiSilicon. Huawei staví na základech ARMu. Ten se prezentuje jako britský a vyhnul se tak sankcím USA.

Huawei také uvedlo, že v roce 2019 expedovalo 6,9 milionu zařízení podporujících 5G sítě. Jde o 5G modely Mate 20 X, Mate 30, Mate 30 Pro a Mate X a rovněž Honor V30 a V30 Pro. Samsung už dříve ohlásil expedování 6,7 milionu 5G přístrojů. Huawei většinu dodávek realizovala na domácím čínském trhu (o spuštění tamních 5G sítí jsme psali), Samsung celosvětově.

Oracle vydává nástroj Internet Routing 3D Visualisation pro vizualizaci routování ve třetím rozměru. Jde o součást aktivity Oraclu v oblasti bezpečného internetu. Firma detaily nové aplikace rozebírá na blogu.

CentOS vychází ve verzi 8, která vychází z Red Hat Enterprise Linuxu 8.1. Poznámky k vydání jsou k dispozici zde.