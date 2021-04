Konspirace by bez Facebooku nefungovaly tak dobře, Louvre je online a médiím chybí Trump

Údaje o více než 500 milionech uživatelů Facebooku jsou dostupné v hackerském fóru. Jde přitom o data strojově stažená z Facebooku v letech 2018 až 2019, než Facebook způsob, jak získávat telefonní čísla, jména a příjmení, lokaci, e-mail a některé další informace znemožnil. Business Insider tomu říká „únik“, ale data, která byla veřejně dostupná, těžko za únik označovat. Viz 533 million Facebook users' phone numbers and personal data have been leaked online.

Už jste do vyhledávání v Googlu zadali ever given?

Hackeři ze Severní Koreje mířící na bezpečnostní výzkumníky si zprovoznili „firmu“ včetně webu a profilů na sociálních sítích. SecuriElite se tváří jako společnost věnující se bezpečnosti a sídlící v Turecku. Studujte v Update on campaign targeting security researchers.

Přejmenování Volkswagen na Voltswagen bylo, jak jinak, pokusem o apríl. A jak se píše ve Volkswagen’s April Fools’ Stunt Misses The Mark—And An Opportunity To Earn Back Trust, nepovedl se.

Facebook vytvořil perfektní platformu pro šíření konspirací o koronavirových vakcínách. Velmi užitečné čtení ve Facebook Built the Perfect Platform for Covid Vaccine Conspiracies ukazuje vlastně takový typický příběh proměny zklamaného člověka v konspirátora a roli, kterou v tom Facebook hraje. Zásadní, protože jak víme, právě konspirace se na Facebook šíří nejlépe. Až po takové extrémy jako plánované masové šíření toho, že vakcína od Pfizeru slouží ke sterilizaci žen.

TELEgraficky

Fascinující příběh o FreeBSD 13 ■ istheshipstillstuck.com ■ Substack získal 65 M$ Series B ■ Tušíte, co to je BitClout? ■ Google Stack ■ MessageBird koupil 24Sessiobs a Hull ■ Epic koupili Mediatonic ■ Ever Give v CSS ■ V roce 1996 se objevilo Microsoft Coffee ■ Bitwarden nebo KeePass? ■ Microsoft 365 nebo Google Workspace ■ Lineage OS 18.1 je venku ■

WEBDESIGN, INTERNET

Chcete se podívat do Louvre? Můžete online, k dispozici je 480 tisíc děl.

Co návštěvníci webů chtějí vs. co si marketéři myslí, že by weby měly mít, je místy dost tristní pohled na to, jak se „odbornici“ dokáží dramaticky lišit od toho, co uživatel chce a potřebuje. Studujte What Do Website Visitors Want? It’s Not What B2B Brands Are Giving Them [New Research]. Týká se to B2B webů, kde jsou uživatelé poněkud náročnější a situace samotná poněkud komplikovanější.

Pinboard prosí uživatele s doživotní licencí, aby dobrovolně začali platit. Provozovatel nemá peníze na další rozvoj a provoz. Otázka je, zda někdy vůbec mít bude. Doba bookmarkovacích služeb je nenávratně pryč.

HARDWARE

Apple se chystá rekalibrovat baterie v iPhonu 11 poté, co dojde k aktualizaci na iOS 14.5. Má to vyřešit problémy s vybíjením a výkonem a nejzajímavější je, že bude trvat několik týdnů, než se podaří zjistit, jakou kapacitu že vlastně baterie v telefonu má. V případě neúspěchu Apple poskytne výměnu baterie zdarma. Oznámení viz About recalibration of battery health reporting in iOS 14.5.

SOFTWARE

Pozor při stahování FileZilla pro Windows z oficiálního webu, přibalují tam adware. Sice to uvádějí, ale málokdo si toho všimne, a instalaci adwaru tak nechtěně povolí. Pokud chcete FileZillu bez adwaru, stahujte odtud místo přímo z filezilla-project.org. Windows 10 vám ostatně FileZillu s adwarem ani neumožní stáhnout.

Mod pro Microsoft Flight Simulator přidá nákladní loď zaseklou v Suezském kanále. Via This Microsoft Flight Simulator mod features the cargo ship stuck in the Suez Canal.

GPT-3 od OpenAI generuje denně 4,5 miliardy slov. To vše ve více než 300 aplikacích vytvořených desítkami tisíc vývojářů.

Vyvinout a prodávat mobilní hru? Není to tak jednoduché. How I wasted $4k+ and half a year of my life to develop a game that earned only $30 je příběh jedné takové. Poučný. Třeba i v tom, že ne každá hloupost se chytí.

No Man's Sky má aktualizaci „Expeditions“. Doplňuje události, kde hráči začnou na jedné planetě a společně mohou postupovat podle určitého vytyčeného scénáře.

MARKETING A KOMUNIKACE

Médiím chybí Donald Trump, a tak hledají náhradu. Nutně ji potřebují ke zvýšení sledovanosti. Odchod Trumpa řadě z nich snížil ratingy, dařilo se jim totiž výrazně žít z afér a věcí, které Trump produkoval. Čtěte ve With Ratings Down, the Networks Hunt For a Trump Replacement.

Nepoučitelní: záplava falešných dělníků Amazonu obhajuje firmu na Twitteru. Jejich příspěvky jsou navíc tradičně tak hloupé, jak už astroturfing bývá. Souvisí to velmi pravděpodobně s aktuálním možným založením odborů v Alabamě, méně pravděpodobně s aférou okolo „neexistujícího“ nuceného močení do lahví. Twitter účty postupně blokuje, většina z nich byla založena před několika dny. Není to navíc poprvé, stejné aktivity byly použity i v minulosti. Zda to organizuje přímo Amazon, nebo někdo na jeho objednávku, jasné není. Jako ve všech podobných případech to může být i záměrná provokace. Čtěte ve ‚Fake‘ Amazon workers defend company on Twitter a rok 2018 ve What is this weird Twitter army of Amazon drones cheerfully defending warehouse work?

Armáda účtů, které na Twitteru obhajují a podporují Amazon, je budována od roku 2018. Amazon na to má dokonce kódové označení – projekt Veritas. Ukazují to uniklé dokumenty. Čtěte v AMAZON’S TWITTER ARMY WAS HANDPICKED FOR “GREAT SENSE OF HUMOR,” LEAKED DOCUMENT REVEALS a rovnou si přidejte do všech učebnic a kurzů toho, jak vždy podobné aktivity nakonec způsobí přesný opak, než bylo zamýšleno.

Amazon se omluvil za lhaní o (ne)močení do lahví. Je to dost neobvyklé, omluvy firmě nikdy moc nešly. Nakonec i ta omluva je taková (ne)omluva. Zaznívá v ní, že „nebyli přesní“, a směřována je jenom poslanci Marku Pocanovi, kterému Amazon lhal. Navíc v ní poukazují na to, že i jiné společnosti byly přistiženy s totožným problémem. Via Amazon apologizes for lying about pee — and attempts to shift the blame a Amazon offers rare apology, says it will look for solutions to drivers peeing in bottles, kde (ne)omluvu naštěstí schovali. Z webu Amazonu se totiž mezitím ztratila (nebo alespoň hází chybu 400).

Google testuje novou technologii cílení reklamy v milionech prohlížečů. EFF ji označuje za kontroverzní. Důvodem je blížící se konec cookies třetích stran, které má „nahradit“ technologie FLoC. Oznámení od Googlu viz Privacy, sustainability and the importance of “and”.

Xiaomi má nové logo. Jak už to tak chodí, má ho perfektně a detailně zdůvodněné, ačkoliv je to vlastně úplně jedno. Navíc prý má „vnitřního ducha“. Součástí redesignu je i nový font a celková změna značky.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Od pátku 27. března je k dispozici iOS/iPadOS 14.4.2 a watchOS 7.3.3 s opravou vážné 0day bezpečnostní chyby. Ta je opravená i ve starších aktualizacích pro stroje, které nemohou mít iOS 14. Chyba je ve WebKitu, tedy komponentně pro zobrazování webových stránek/obsahu, a jde o cross site scripting. Chyba je aktivně využívána útočníky.

Špičkový bezpečnostní tým zlikvidoval protiteroristickou operaci spojenců USA. Operaci, která trvala devět měsíců a u které si Google nevšiml, že to nejsou hackeři. Detaily v Google’s top security teams unilaterally shut down a counterterrorism operation a In-the-Wild Series: October 2020 0-day discovery spolu s Introducing the In-the-Wild Series, kde Google navíc zveřejnil řadu detailů.

Které sociální sítě a aplikace sdílí nejvíce informací o vás s třetími stranami? Na první pozici je Instagram, 79 % informací o uživatelích sdílí dál. Následuje Facebook s 57 %. Celé to má samozřejmě jeden velký háček: vychází to z toho, co o sobě aplikace uvedly v App Store. A zrovna Facebook tam u svých aplikací prostě zaškrtnul prakticky všechno, co se zaškrtnout dá, a nevypadá to, že by to něco reálně znamenalo. Navíc ti, co zaškrtli málo, mohou sdílet, aniž byste se o tom vůbec dozvěděli. Původní zdroj viz The most invasive apps: which apps are sharing your personal data, kde mezi ty nejbezpečnější aplikace zahrnul i Clubhouse či Zoom, u kterého moc dobře víme, že bezpečný není. Tolik asi ke kvalitě a vypovídací schopnosti.

Čínská policie zlikvidovala světově největší aktivitu prodávající cheaty do her. Fascinující je i to, že si tím prodejci vydělali zhruba 76 milionů dolarů a zadržen byl majetek v hodnotě 46 milionů dolarů, včetně luxusních aut. Chicken Drumstick prodávali cheaty ve stovkách zemí a regionů formou předplatného za 10 dolarů na den a až 200 dolarů měsíčně. Podrobnosti v Police bust ‚world's biggest‘ video-game-cheat operation.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Firmy, které vydělávají na „link in bio“, jsou v kurzu. Jde o to, že Instagram neumožňuje odkazy – až na právě ten v popisku účtu. Podle Popular ‘link-in-bio’ company now has $45m ash-in-bank jsou v tom velké peníze. Do startupu Linktree například právě zamířila investice 45 milionů dolarů série B, a to jen pět měsíců po předchozím kole s 10,7 miliony dolarů. Nejzajímavější na tom všem asi je, že nic takového ve skutečnosti nepotřebujete.

Jak je to na Instagramu s příspěvky lákajícími na „odkaz v bio“ (link in bio)? Experiment v Does Saying “Link in Bio” Affect Your Instagram Post Performance? (Experiment) ukazuje, že absence možnosti odkazovat v příspěvcích na Instagramu řešená přes „link in bio“ částečně funguje. Nic velkého od toho ale nemůžete čekat. Na druhou stranu, nevypadá to, že by Instagram příspěvky s textem „link in bio“ penalizoval, byť jde o činnost v rozporu s jeho pravidly.

Mají Instagram Reels pozitivní vliv na zapojení na Instagramu? Analýza od Hootsuite v Experiment: Do Reels Improve Your Overall Instagram Engagement? ukazuje, že Reels mohou pomoci k novým sledujícím a zvýšení zapojení, ale ne nijak výrazně. Na dosah vliv nemají. Také zjistili, že přidávání hashtagů do Reels má malý dopad na dosah. Reels se vyplatí přesdílet do příběhů.

Algoritmy TikToku uživatele zaplavují krajně pravicovým extremismem. Dalo se to čekat, protože stejným problémem trpí algoritmy Facebooku i Instagramu. Prosazuje účty šířící Qanon, Patriot Party, Oath Keeper a Three Percents. Analýza v TikTok is prompting users to follow far-right extremist accounts.

Na twitterovém účtu amerického strategického velení se objevily podivné kódy. Ty později zmizely a objevila se omluva, ta ale posléze opět zmizela. Vše vyvolalo dohady o možném hacknutí účtu. Až požadavek podložený zákonem přiměl USSC k vysvětlení. K počítači, kde byl přihlášený předmětný účet, se dostalo malé dítě. Naštěstí šlo jenom o účet na Twitteru…

Cena reklamy za tisíc zobrazení na Facebooku se od loňského léta do listopadu 2020 z 1 USD zvedla až na pět dolarů.

Donald Trump si půjčil stránku na Facebooku od své snachy Lary. Facebook ji zablokoval. Dotyčná na stránku umístila rozhovor s Trumpem, Facebook ho smazal a varoval, že další vkládání povede k postihu. Vedlo. Via Facebook bans Trump again after he borrows daughter-in-law’s page.

Periscope definitivně skončil k poslednímu březnu. Šest let po spuštění a poté, co byl koupen Twitterem v roce 2015. Posloužil mu k doplnění živého vysílání videa a v samostatné podobě už dlouho neměl smysl.

LinkedIn pracuje také na konkurenci pro Clubhouse. Půjde-li to ale tradičně, tak něco takového možná spustí tak za tři až pět let. Nechybí ani ujišťování o tom, jak rostou Příběhy.

MOBILNÍ APLIKACE

Google změní navigaci v Mapách Google. Povede vás „nejčistší“ cestou. Prostě tou, která je ekologicky nejlepší z pohled stavu silnic, topografie, dopravy a zácp. V Česku ale asi prozatím ne.

Apple byl v Rusku zákonem přinucen nabízet na iPhonu místní lokální aplikace – Yandex (prohlížeč), Mail.ru (pošta), OK Live (live v ideo streaming) a samozřejmě i VKontakte (sociální síť). Vlastníkům jsou nabídnuty při zprovoznění telefonu.

Apple začal blokovat aplikace, které se pokoušejí využít fingerprinting pro sledování uživatelů. Pro některé tvůrce aplikací to bylo překvapení, protože jejich aplikace byla zablokovaná kvůli zahrnutí některé z knihoven, které toto dělají. Viz Apple Rejecting Apps With Fingerprinting Enabled As iOS 14 Privacy Enforcement Starts.

Snap se pokoušel vymyslet, jak obejít novou ochranu soukromí od Applu. Teoreticky by to mohlo vyvolat reakci Applu, něco takového je totiž v pravidlech pro App Store zakázáno. Snap doufal, že když bude shromažďovat data od dalších společností (včetně například IP adres) a porovnávat je s vlastními daty, bude se mu dařit uživatele identifikovat. Zkoušel to několik měsíců. Nyní tvrdí, že to ale nikdy neměl v plánu spustit.

Nová pravidla pro Google Play Store aplikacím zakazují zkoumat, jaké aplikace máte v mobilu. V minulosti šlo o oblíbenou aktivitu Facebooku (a nejenom Facebooku). Viz New Play Store rules block most apps from scanning your entire app list.

STARTUPY A EKONOMIKA

Netflix chce v roce 2022 dosáhnout „čistou nulu“ emisí skleníkových plynů. V roce 2030 chce dojít ještě dál. Plán je to ambiciózní a užitečný, jen to ve finále budou kazit hlavně diváci. Aktuálně Netflix generuje zhruba 1,1 milionu tun CO 2 (v loňském roce), tedy zhruba tolik co 240 000 osobních aut. Není tam ale započítána internetová infrastruktura ani samotní diváci.

Uživatelé iPhonů v USA v roce 2020 utratili v aplikacích v průměru 138 dolarů. V roce 2021 to má stoupnout na 180 dolarů. Nejvíce utrácejí za hry. Detaily v US iPhone users spent an average of $138 on apps in 2020, will grow to $180 in 2021.

LG končí s výrobou chytrých telefonů. Předmětnou divizi se navíc nepodařilo prodat. Via LG appears to pull out of money-losing smartphone business. V pondělí to oficiálně potvrdilo i vedení firmy.

