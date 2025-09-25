Krátké vlny: Digitální budoucnost ve volebních slibech 2025

Volební programy jsou často vnímány jako přehlídka obecných frází a nesplnitelných slibů, které nemají s realitou nic společného. Kdo by se probíral stovkami stran textu, když se nakonec vše smrskne na pár hesel o prosperitě a bezpečí?
V letošních volbách kandiduje 26 stran a politických hnutí, některé k přípravě volebního programu přistoupily zodpovědně, u jiných nelze dohledat. Pojďme se podívat v krátkosti, co nám kandidující slibují a na co se můžeme těšit (nebo „těšit“) v digitální oblasti.
Pro úplnost dodávám, že autorovi článku se nepodařilo najít konkrétnější digitalizační plány u Moravského zemského hnutí, Švýcarské demokracie, Urza.cz…, Volte Pravý Blok www.cibulka.net, Jasného Signálu Nezávislých a ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie. Současně se autor zdvořile omlouvá za nadužívání sloves „slibovat“, „chtít“ apod. v tomto článku.
Hnutí ANO 2011
Favorit volebních průzkumů letošních voleb, Hnutí ANO 2011, chce vytvořit „moderní digitální služby, které budou snadno dostupné, bezpečné a šetří čas“. V řízení věcí veřejných to znamená zavedení zákona o právu na digitální služby, propojení datových registrů, aby občané nemuseli opakovaně poskytovat stejné údaje (princip „jednou a dost“). Dále hnutí slibuje dostupnější online služby pro vyřízení např. řidičského průkazu, občanky či žádosti o podporu. Stát už nebude řízení jako firma, ale bude řízený na základě dat. Zdá se tedy, že ANO 2011 chce evolučně pokračovat v digitalizaci státní správy a poskytování služeb e-governmentu jako současná koaliční vláda a nechystá se revoluční změna. Na rozdíl od finanční oblasti, kde hnutí slibuje zavedení EET 2.0 (postavené na moderních systémech, nevyžadující povinný tisk účtenky ani stálé online připojení). Chce dokončit projekt on-line finanční úřad s mobilní aplikací a zavést „Digitální daňovou kobru“, která s pomocí pokročilých analytických nástrojů a AI bude odhalovat daňové úniky.
Ministerstvo dopravy ve správě hnutí ANO 2011 bude plně digitalizováno do roku 2029; vše (registrace vozidel, řidičské průkazy) půjde vyřídit on-line na Portálu dopravy (opět zde vidíme hezkou návaznost na současnou vládu). Slibuje nám modernizaci technických kontrol vozidel pomocí kamerových systémů a chytrou veřejnou dopravu se zavedením moderního způsobu automatického jízdného po vzoru Švýcarska bez složitých tarifních zón.
Pacienti se mohou těšit na zavedení jedné elektronické zdravotní karty, rozvoj telemedicíny a objednávkových systémů, podporu (opět) zavádění AI pro lepší diagnostiku a léčbu pacientů.
Soudci a státní zástupci se mohou těšit na digitalizaci soudnictví včetně elektronických spisů a jednotných IT systémů pro zrychlení řízení a snížení byrokracie.
ANO 2011 chce také vybudovat národní centrum hybridní obrany jako centrální dohledové a reakční pracoviště. Kompetence a postavení takového nového orgánu nejsou však v programu ani naznačeny. Hnutí chce také zajistit připravenost státních institucí na hrozby AI a kvantových počítačů a podpořit moderní komunikační a varovné systémy pro Integrovaný záchranný systém (zřejmě finální realizace cell broadcastu a sítě PPDR). Překvapivě až v čerstvě zveřejněné Hospodářské strategii Hnutí ANO se dozvíme o reformě NÚKIB a jeho zařazení do kompetencí ministra vnitra. To zase může znamenat cokoliv, od prostého „nošení materiálů na vládu“ prostřednictvím ministra vnitra, až po podřazení rozpočtu kyberúřadu pod tento resort. Jak by to fungovalo v případě věcných sporů, kdy NÚKIB měl v minulosti v kauze chatcontrol zcela odlišný názor než Ministerstvo vnitra, si neumím představit (tedy umím, ale nechci).
Digitalizací stavebního řízení (skutečné, jednoduché a efektivní) slibuje Hnutí ANO urychlení procesu až o 40 %. Hnutí také explicitně podporuje fintech.
Česká pirátská strana
Piráti chtějí spustit Jednotné inkasní místo a odbřemenit občana při počítání daní, nově by to za něj dělal stát (vzor Dánsko). Prosazují také zrušení živnostenských úřadů a jejich nahrazení digitální službou. AI má pomoci pro zjednodušení a automatizaci úřadu, ta by se měla zavést i při zakládání a výmazu listin v obchodním rejstříku. Piráti chtějí také zavést digitální účtenky (což ale pozor pozor, to nemá být EET) pro lepší porovnávání cen se zajištěnou ochranou soukromí.
Ve zdravotnictví chce Česká pirátská strana prosadit bezpečné sdílení zdravotní dokumentace, kurýrní výdej léků a online srovnávač doplatků. Piráti prosazují větší kompetence NÚKIB, zajištění bezpečných datových center v Česku a EU a zavedení účinných opatření proti podvodům na internetu.
Hnutí Generace
Hnutí Generace chce digitalizovat agendy občana, podnikatelů a státu formou otevřené digitální platformy pod správou DIA spojenou s digitální identitou občana. Prosazuje zavedení online voleb a jednotného ekonomického účetního systému pros tát, města a obce pro větší transparentnost. Také chce prosadit Jednotné inkasní místo a portál pro podnikatele, slibuje podporu rozvoje digitální infrastruktury (minimálně 100 Mbps a pokrytí 5G na hlavních dopravních koridorech).
Digitalizaci ve zdravotnictví chápe hnutí jako nástroj pro efektivitu, chce vytvořit virtuální prostředí pro seniory na online konzultace (že by další kvalitní obsah pro Meta Oculus?), chce digitalizovat systém péče a propojit centrální systémy a sdílet data o stavu seniorů.
Hnutí Kruh
Hnutí Kruh se soustředí v digitalizačních ambicích na tři oblasti – bezpečnost, zdravotnictví a dopravu. Chce rozšířit kapacity kybernetické obrany, podporovat open source řešení, modernizovat spisovou službu (to soudím nebude moc velký voličský trhák) a vybudovat státní datová centra a chránit suverenitu dat. Pro naše lepší zdraví a sociální péči chce Hnutí Kruh budovat integrační centra a digitální portály spojující zdravotní a sociální péči. Drony a digitální systémy pro chytrou údržbu silnic nám zase zlepší naše dopravní zážitky.
Hnutí občanů a podnikatelů (HOP)
Hnutí občanů a podnikatelů chce progresivně zavést digitální identitu jako jediného dokladu pro občana (na celý život), umožňujícího vyřešit vše z domova. Pro milovníky krypta chce zavést e-koruny české. Preferuje bezhotovostní platební styk. Poměrně radiální nápad je zřízení 3D Katastru, kde bude evidován veškerý hmotný a nehmotný majetek (není zcela zřejmé zda nás všech nebo jen státu a zda evidenci budou podléhat i akvarijní rybičky). HOP plánuje zrušit zdravotní pojišťovny, protože v Portálu občana bude digitalizovaná úhradová vyhláška.
Koruna Česká
Koruna Česká se chce zasadit o maximální digitalizaci veřejné správy (ale chce to udělat „chytře“). Chce zavést plnohodnotnou digitální identitu pro komunikaci přes jedno moderní rozhraní, ale zároveň chce prosadit ústavní zakotvení práva na offline život a garantovat analogové alternativy pro každou veřejnou službu. Koruna Česká také podporuje open source a otevřená data. Slibuje podporu rozvoje elektronického zdravotnictví (sdílená elektronická zdravotní dokumentace se souhlasem pacienta) a telemedicíny.
Levice
Levice chce prosadit digitální dohled zdola, aby mocné korporace byly monitorovány občanskou společností. Digitalizace a AI musí být řízeny tak, aby sloužily lidem. Také chce prosadit, aby veřejné povinnosti používaly open source.
Motoristé sobě
Motoristé sobě slibují, že pokročilou elektronizací státní správy přinesou úsporu desítek miliard ročně. Stejně jako Hnutí Generace chtějí vytvořit Jednotné inkasní místo pro zjednodušení odvodů. OSVČ by nemuseli mít za vlády Motoristů sobě povinnost mít datovou schránku. Portál občana se má stát skutečným jednotným kontaktním místem. Data z centrální digitální infrastruktury státu mají být uložena v Česku, správa dat se má řídit principem „jen jednou a dost“. AI pak má sloužit jako pomocník pro automatizaci agend. Můžeme se také těšit na vytvoření národního modelu AI pro interní potřeby resortů. Všechny státní systémy musí být schopny fungovat i při nedostupnosti služeb nadnárodních poskytovatelů, případně při výpadku mezinárodní konektivity k Internetu.
Motoristé chtějí odmítnout digitální peníze centrálních bank a posílit změnou Ústavy právo na hotovost. AI ve zdravotnictví by měla odlehčit administrativě, zároveň chtějí prosadit právo na offline přístup pacientů ke všem zdravotním službám. Zavedením jednotného digitálního rozhraní má občan získat nástroj pro podání a sledování žádosti ve stavebním řízení.
Přísaha
Přísaha chce digitalizovat státní správu podle estonského modelu a odlehčit Policii digitalizací procesů od byrokracie. Chce zavést moderní EET 2.0 (jednoduchá digitální aplikace), zabránit bruselskému šmírování a chat control a obnovit specializovaný kybernetický útvar policie. Přísaha také zmiňuje digitalizaci cestovního ruchu (dokončení systému e-Turista).
Rebelové
Rebelové slibují, že každý občan dostane ročně přehledný elektronický výpis s detailem, kam šly jeho peníze. To se na ministerstvu financí zapotí..
SMS – Stát má sloužit
SMS – Stát má sloužit chce, aby AI, automatizace a digitalizace pomohla zlepšit fungování veřejné správy a zjednodušit komunikaci mezi občany, podnikateli a státem. Současně tyto nástroje mají pomoci v boji proti korupci a netransparentnosti. Nojo, ale jak?
SPOLU
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) chtějí zavést Jednotný Portál občana a využít AI pro vyřízení nejjednodušších žádostí občanů. Chtějí také dokončit Jednotné inkasní místo a zautomatizovat daňové povinnosti. Díky možnosti online zakládání firem během jednoho dne přes Portál občana chce SPOLU zrušit živnostenské úřady.
SPOLU explicitně podporuje fintech a chce umožnit vyšší odpisy firmám, které investují do moderních technologií, postupů a AI. Slibuje nápravu nepovedené digitalizace stavebního řízení. Ve zdravotnictví by se digitalizace měla stát standardem (péče na míru, telemedicína), měla by vzniknout jednotná zdravotnická databáze zavedení online objednávkového systému by mělo odstranit fronty v čekárnách. No nevím, naposled jsem stál „frontu“ i na ověření přes NIA…
Vysokorychlostní internet a telefonní signál by měl do roku 2030 pokrýt celé území Česka.
Starostové a nezávislí (STAN)
Hnutí STAN kromě „samozřejmého“ sjednocení a propojení existujících digitálních systémů pro efektivní sdílení dat, zvýšení uživatelské přívětivosti a dostupnosti digitálních služeb, slibuje posílení kybernetické bezpečnosti, zavedení vyšší bezpečnosti digitální služeb a překvapivě konkrétně zmiňuje projekt robustní komunikační infrastruktury BIVOJ. Podnikatelský balíček má snížit administrativu (databáze informačních povinností, jednotný formát digitálních účtenek, jednotný portál evidence kontrol). Podnikatelé se také dočkají svého e-portálu, kde jednoduše a přehledně budou vyřizovat své povinnosti (vůči celé státní správě?).
EZ karta má nově obsahovat informace o výsledcích preventivních vyšetření, STAN chce také zavést moderní lékové automaty a bezpečný zásilkový prodej léků. V programu nechybí ani AI, ať už ve zdravotnictví nebo průmyslu. Justice se může těšit na zavedení elektronického spisu na soudech a „maximalizace“ digitalizace agendy justice, což má vést i ke snížení administrativní zátěže znalců. Zemědělci se dočkají modernizace systému LPIS, který eviduje využití zemědělské půdy a drony umožní rozšíření bezkontaktních kontrol.
Stačilo!
Stačilo! prosazuje digitální suverenitu a ukládání citlivých dat na cloudových úložištích v Česku. Velkou legrací bude realizace požadavku na převod všech digitálních služeb státu na Českou poštu. Znovelizovaná Ústava dá občanům právo žít offline a nezanechávat digitální stopu a nesmíme zapomenout na právo platit hotovostí. Stačilo! chce zakázat zavádění prvků sociálního kreditu. Justice dostane povinnost zveřejňovat anonymizovaná rozhodnutí všech soudů a vznikne veřejně dostupný systém statistik soudních rozhodnutí. Pokračovat má smysluplná digitalizace zdravotnictví, kulturního dědictví a hnutí bude podporovat virtuální výstavy.
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
SPD odmítá (logicky, protože všechno z Bruselu je špatně) evropské sdílené digitální identity. Chce zavést právo na život offline (platba hotovostí) a odmítá explicitně chat control. Digitalizace služeb veřejné správy se má dít s důrazem na srozumitelnost a funkčnost. Součástí zdravotní dokumentace má pak být cena za provedenou péči, což má motivovat ke zdravému životnímu stylu.
Volt Česko
Volt Česko přichází s koncepcí chytrého státu, který stojí na principu „jednou a dost“, jednotná digitální identita má sloužit jako vstupní brána ke službám státu (no spíš je to asi nástroj pro identifikaci, ale ok). Digitální služba má být výchozí volbou, ale každý má mít právo na analogovou alternativu. AI má zrychlit administrativu a odhalovat podvody. Podporují open source software a vznik ministerstva pro AI. Úřady práce mají prodělat generační změnu, kdy úřad má být digitální partner, vše nabízet online i za pomocí chatbota. Přehledný digitální systém má sjednotit evidenci odvodů (to bude asi jednotné inkasní místo v terminologii jiných stran). Volt chce také zdanit technologie, které nahrazují práci.
Volt chce také elektronizovat podání žádosti o dlouhodobé vízum a elektronizovat informační portály pro cizince. Veřejná doprava by měla být digitálně propojená, Volt chce zavést jednotnou evropskou platformu pro plánování cest a nákup jízdenek (inspirace systémem MaaS). Zemědělci by se měli dočkat deregulace pro autonomní zemědělské stroje a zavedení jasného digitálního prostředí spojeného s LPIS.
Volt také odmítá chat control a chce zavést povinnost obcí zveřejňovat seznam pevných kamer a mapy s vyznačením stanovišť.
Voluntie
Voluntie chce zrovnoprávnit digitální aktiva, ať už tradiční akcie nebo kryptoměny. Bitcoin a ostatní kryptoměny (jako např. Ethereum) chtějí zrovnoprávnit se standardními měnami, aby se s nimi dalo transparentně a jednoduše platit, vyplácet mzdy nebo spořit — bez zbytečného daňového a administrativního zatížení. Také chce zrušit nucené financování OSA a veřejnoprávních médií.
VÝZVA 2025
Výzva 2025 chce digitalizovat zdravotnictví a zavést jednotnou elektronickou zdravotní dokumentaci, zefektivnit fungování úřadu práce a zajistit provázanost školních informačních systémů. V rámci projektu „do Armády“ chce zavést dobrovolný online výcvik obyvatelstva.
Jak je vidět, volební programy jsou zajímavé čtení, nevyrovnaně namixovaná směs evergreenů (jednotné inkasní místo), dlouhodobějších cílů (elektronizace zdravotnictví) a halucinací (převod všech digitálních služeb na Českou poštu). Každopádně nabídka je pestrá a určitě bude líp…jen otázka zní komu…
