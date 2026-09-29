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Liblické stožáry čeká odstřel. Podívejte se, jak dominanta Kolínska nyní vypadá

Jan Vaca
Dnes
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Padesát let představovaly dominantu, který nešlo přehlédnout i z několikakilometrové vzdálenosti. V polovině října ale začne jejich demolice. Podívejte se, jak pár dnů před zánikem stožáry Liblice B u Českého Brodu vypadají.
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Jedná se o nejvyšší stavbu na území České republiky. Ale ani to dva 355 metrů vysoké stožáry vysílače Liblice B nezachrání od jejich konce. Odstřel kovových konstrukcí je naplánovaný na 12. až 16. října, rozřezání a odvoz ocelové konstrukce potrvá do konce listopadu. Majitelé okolních pozemků už dostali výzvu, aby do vymezených zón z bezpečnostních důvodů nevstupovali, nicméně v posledních dnech se z lokality stala celkem solidní turistická destinace.

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Stožáry byly dokončeny v roce 1976 a sloužily středovlnnému vysílání druhého programu Československého rozhlasu. Český rozhlas AM vysílání ukončil na konci roku 2021, z Liblic pak do března 2025 ještě vysílalo soukromé Country Radio. Poté zůstala v provozu už jen výstražná signalizace.

O osudu stavby rozhodly hlavně peníze. Životnost kotevních lan končí s rokem 2026 a jejich výměna by vyšla zhruba na 120 milionů korun. Dalších přibližně 25 milionů by stála protikorozní ochrana a stejnou částku oprava výtahů. Místní proti bourání dlouhodobě protestují. Nejvyšší stavbou Česka se po odstřelu stane 347,5 metru vysoký kotvený stožár vysílače Krašov.

Zdroj: Youtube.com
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Autor článku

Jan Vaca

Jan Vaca

Autor je od ledna 2018 ředitelem médií vydavatelství Internet Info. Předtím 6 let vedl zpravodajskou sekci portálu iDNES.cz, ještě předtím byl několik let reportérem celostátní redakce MF DNES. Občas si rád něco napíše.

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