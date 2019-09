 »  Malý průvodce džunglí SEO nástrojů. Které vám pomohou odhalit chyby?

V minulém článku jsme si odhalili nejčastější SEO chyby českých e-shopů. V SEO, stejně jako v celém online marketingu, lze hodně věcí vyřešit, a odhalit tak, že se zkušený člověk na web pravidelně dívá a sleduje ho. Ale jak laikovi i odborníkovi ušetří čas i nervy dobře zvolený nástroj?

SEO nástrojů je jak komunistů na prvomájovém průvodu, takže pro většinu lidí je těžké poznat, který je ten správný a pro ně vhodný. V tomto článku vám představím ty, které sám používám a které mně opravdu reálně pomáhají – pomohou pravděpodobně i vám.

Ale protože níže zmíněné nástroje jsou hodně komplexní, netroufám si tvrdit, že to bude vyčerpávající shrnutí, spíše malý průvodce džunglí SEO nástrojů. Počítejte také s tím, že ty opravdu dobré a zajímavé věci nejsou zadarmo. Jsou za nimi tisíce hodin tvrdé práce a zkušeností. Podpořte vývojáře tím, že si ten vhodný nástroj zaplatíte.

Komplexní online nástroje

Komplexní online nástroje vám dokážou poskytnout spoustu informací o chybách a problémech na webu a navrhnout i řešení, často řeší i kontinuální proces a měření SEO. Jsou kvůli tomu taky pochopitelně dražší, ale z mého pohledu to jejich přínos bohatě vynahrazuje.

Marketing Miner

Marketing Miner je nástroj, bez kterého v SEO neudělám ani krok. Jedná se komplexní český nástroj, který vám poskytuje data o vašem projektu, která byste často jinak špatně získávali. Dokáže měřit pozice, sledovat zmínky a odchytávat nejčastější chyby. Vše probíhá v cloudu, takže si v nástroji jen zadáte, co chcete zjistit, zavřete prohlížeč a pak vám do e-mailu dojde výsledek.

Tento nástroj je zatím pro lidi, kteří potřebují data a dokáží si je vyhodnotit, úplný začátečník asi nebude vědět, co k čemu je, ale člověk, který se v SEO pohybuje, za ta data platí zlatem, tedy penězi.

Na co Marketing Miner používám já:

analýza klíčových slov

analýza konkurence

on-page analýza

analýza indexace

sledování zmínek

měření pozic

Komentář expertů, partnerů seriálu Jak na vyhledávače – SEO prakticky Já bych za SiteOne ještě přidal nástroj, který sice nepomůže odhalit SEO chyby, ale výborně funguje, a zejména menší e-shopy ho nevyužívají. Jedná se o Google Moje Firma – bezplatný prostor, který se objevuje na pravé straně výsledků vyhledávání. Publikovat můžete cokoliv od produktových novinek, akcí, fotek. Vše je celkem rozumně propojené se statistikami. Některé zdroje uvádějí, že funkční a pravidelně aktualizovaná sekce zvyšuje celkové hodnocení webu na Google a má vliv na SEO. S nástrojem máme dobré zkušenosti, takže ho můžu bez výčitek doporučit i vám. Jan Bezděk, CEO, SiteOne I když jsou dostupné nástroje pro SEO zdarma, souhlasím s doporučením autora využít i placené nástroje, které zpříjemní a zkvalitní práci pro zlepšení SEO. Využíváme jich samozřejmě více, ale pokud bych měla doporučit jen jeden, bude to Marketing Miner. Je mi sympatické, že jde o českou aplikaci, a ještě více se mi líbí, že je v cloudu. Znamená to, že jsem nemusela nic instalovat na svůj počítač a platit počáteční pořizovací náklady. Když potřebuji nějakou informaci, zjistím si ji z jakéhokoliv zařízení připojeného k internetu, stačí mi k tomu přístupy do aplikace. Marketing Miner využíváme hlavně pro monitoring zmínek, sledování pozic ve vyhledávačích a pro analýzu klíčových slov. Ilona Filípková, manažerka marketingu, INTERNET CZ

Collabim

Collabim je nejstarší český nástroj. Původně sloužil jen na měření pozic a administraci linkbuildingu, a to je stále jeho největší síla: zpracování, sledování a měření výsledků kontinuálního SEO. Sice později přidal různé on-page analýzy a sledování konkurence, ale jeho největší síla je v pozicích a linkbuildingu. Je přívětivý i pro začátečníky, byť pro jeho nastavení a pochopení jsou potřeba alespoň základní SEO znalosti.

Na co Collabim používám já:

měření trendů na projektu

analýza klíčových slov

analýza konkurence

administrace linkbuildingu

Content King

Content King je skvělý nástroj i pro úplné začátečníky. Zadáte váš web, necháte ho Content King projít a poté již jen procházíte chyby (nebo vám chodí e-mailem), čtete si, jak je opravit a proč je to pro vás důležité. Za mě nejlepší nástroj kontinuální SEO i pro naprosté laiky. Jeho uživatelská přívětivost je úžasná a mohu doporučit opravdu všem. Jen je trochu dražší. Nejlepší je kontinuální monitoring a historie chyb nebo problémů:

Na co Content King používám já:

kontinuální sledování chyb

dlouhodobé SEO

SEO software na váš počítač

Předchozí nástroje mají výhodu, že je nemusíte instalovat, ale zato platíte měsíční paušál. Nástroje níže jsou běžný software, který si nainstalujete na počítač, a mohou být tím pádem pro někoho levnější. Ale trpí podobnými problémy jako většina SEO nástrojů: pokud nedokážete data správně interpretovat, příliš vám nepomohou. Pro SEO specialisty je to ale alfa a omega jejich práce.

Screaming Frog

Screaming Frog je zdarma pro weby do 500 URL, jinak roční licence stojí cca 5000 Kč. Je to software, který se snaží chovat podobně jako robot vyhledávače, dokáže emulovat textové procházení, JS rendering a cokoliv dalšího. Výstupem je tedy tzv. „crawl“, kde uvidíte, jaké URL robot najde, jak je vidí, co je tam dobře a co špatně. Pro větší weby je Screaming Frog hodně náročný na operační paměť, a proto doporučuji ukládání dat na nějaký hodně rychlý SSD disk.