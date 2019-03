 »  Mark Zuckerberg buduje nový Facebook, Apple chce dát do pořádku Siri a PlayStation 2 slaví 19 let

Tři roky nahlašovali v Moldavsku fake news Facebooku, než se konečně začalo něco dít. Tři roky ignorování problémů a pak náhle zásah. Takový, kterým se Facebook chlubí v PR o tom, jak chrání moldavské volby. Nejspíš by ale nedošlo ani k tomu, kdyby se trojice vývojářů nespojila do vývoje rozšíření pro Chrome a následně se jim nepodařilo prorazit přes osobní setkání s jedním ze zaměstnanců Facebooku. Teď ještě aby se něco podobného podařilo v Česku, prozatím nás Facebook také roky ignoruje. A ještě jedna poučná věc v These Developers Say It Took Three Years And A Chance Meeting To Get Facebook To Deal With Their Country's Fake News: nahlášení pro „fake news“ přes mechanismy Facebooku nefunguje vlastně nikde. Což je logické, většina „nahlášení“ je tam jenom proto, aby uspokojila uživatele, dál se s nimi nic neděje. No a mrkněte na trolless.com.

Mark Zuckerberg oznámil „nový Facebook“ zaměřený na soukromé sdílení informací. Má se soustředit na přímé soukromé interakce mezi lidmi, end-to-end šifrování, automaticky se mazající zprávy, bezpečnost a bezpečné ukládání zpráv. Facebooku prý příprava zabere několik let a bude se to prý dělat „otevřeně a kolaborativně“. Viz A Privacy-Focused Vision for Social Networking a není tam ani slovo o tom, že Facebook přestane informace o uživatelích prodávat, shromažďovat a komerčně využívat. Logicky, protože něco takového není možné a je to v rozporu se „sociální sítí postavenou na soukromí uživatelů“. O tu totiž vůbec nejde, jde hlavně o útok na část trhu, která Facebooku nepatří a chce ji získat.

Mark Zuckerberg chce emulovat WeChat, píší v New York Times k plánu změnit směr Facebooku k privátnímu sdílení zpráv. V Mark Zuckerberg Wants Facebook to Emulate WeChat. Can It? ale také uvádějí, že k tomu by Facebook potřeboval, aby se přes něj masově platilo, jako právě přes čínský WeChat. Dokonce do toho stihli zamíchat snahu Facebooku o vlastní kryptoměnu. Zábavné teorie, ale dá se to chápat. Těžko říct, co se honí Markovi v hlavě. Jisté je jedno, jak už bylo napsáno výše: Facebook cítí příležitost na získání další části trhu. A už jednou se mu to povedlo s vykradením Příběhů ze Snapchatu.

TELEgraficky

Best of Machine Learning ■ Developer Roadmap – povedené ■ Screaming Frog SEO Spider 11.0 ■ Další díra ve Facebooku ■ SurveyMonkey koupil Usabilla ■ Dark Phoenix ■ TensorFlow Privacy ■ Původní Diablo na GOG ■ Airbnb koupili HotelTonight

WEBDESIGN, INTERNET

W3C schválilo WebAuthn, nový standard pro přihlašování bez hesel – tedy zejména pomocí biometriky, mobilních zařízení a bezpečnostních klíčů. Aktuálně je podporovaný v Androidu a Windows 10. V prohlížečích Chrome, Firefox a Edge, u Applu prozatím pouze v beta verzi Safari.

Microsoft má nový Skype pro Web, má to ale drobný háček. Nefunguje v Safari, Firefoxu ani Opeře, jenom v Chrome a Edge.

Flickr opět mění podmínky, Creative Commons fotky se nebudou počítat do limitu 1000 fotografií. A aby toho nebylo málo, zavádí účty pro zemřelé, kde se limit nebude uplatňovat a účty zůstanou zadarmo v původní podobě i poté, co uživatel přestal platit (a předtím platil). Zvláštní nápady. Viz Flickr says Creative Commons photos won’t be subject to its 1,000 picture limit.

Přišla Wikipedia o 21 % návštěvnosti vlivem toho, že Google zobrazuje hledané informace přímo na stránce výsledků hledání? Ve Forrester: Wikipedia Lost 21% Of Their Traffic After Google Featured Snippets Launched to Search Engine Roundtable skoro považovali za jasnou věc, ale jak se později ukázalo, je všechno možná jinak. Jde o součást nekonečných diskuzí o tom, zda „Featured Snippets“ jsou, či nejsou zlo.