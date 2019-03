 »  Mobilní operátoři postupují ve shodě proti zájmu zákazníků. ČTÚ zveřejnil zásadní analýzu

Nabídky mobilních operátorů jsou si do značné míry podobné, jejich tržní podíly v oblasti služeb pro koncové spotřebitele se víceméně nemění, virtuální operátoři situaci nemohou změnit a i když mezi síťovými operátory nefunguje formální kartel a domluva, dodržování společné strategie je pro ně dlouhodobě výhodné. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) ve své předběžné analýze potvrzuje, že český mobilní trh je zablokovaný a nepanuje na něm dostatečná konkurence.

ČTÚ osmdesátistránkovou předběžnou analýzu zveřejnil na svém webu a v rámci veřejné konzultace vyzval všechny dotčené hráče a veřejnost k zaslání případných připomínek.

V závěru materiálu píše, že na velkoobchodním trhu „indikuje existenci společné významné tržní síly mobilních síťových operátorů T-Mobile Czech Republic a.s., O2 Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s.“ To je jeden z nutných předpokladů k případné přímé regulaci trhu – například k určování toto, jaké podmínky mají síťoví operátoři dávat virtuálním hráčům.

Podpultové nabídky

Analýza obsahuje řadu zajímavých údajů o fungování trhu. V první části se věnuje popisu maloobchodního trhu a vychází z tzv. kříkriteriálního testu, který ČTÚ provedl v roce 2017 (více viz Trh s mobilními daty je pokřivený, ukázal test ČTÚ. Otvírá cestu k jeho regulaci).

Materiál potvrzuje, že chybějící konkurence na trhu navyšuje ceny, které spotřebitelé platí. „Úřad při vyhodnocení situace na maloobchodním trhu mobilních služeb v České republice dospěl k závěru, že ceníkové ceny za mobilní datové služby pro rezidentní zákazníky (domácnosti) jsou vyšší, než kterých by bylo možné dosahovat na trhu svíce rozvinutou hospodářskou soutěží.“

Součástí kapitoly jsou i zajímavá čísla ohledně neveřejných nabídek, kterými se oprátoři snaží lákat nové či udržet odcházející klienty (tzv. akviziční a retenční nabídky). Podle údajů ČTÚ má takové slevy v průměru 31 % rezidentních klientů trojice velkých operátorů (data jsou k 30. 6. 2018). Úřad uvedl i procenta u jednotlivých operátorů (22 %, 33 % a 39 %) , kvůli zachování obchodního tajemství ale neprozradil, kterému operátorovi která hodnota patří.

„Výše průměrně poskytované slevy se ujednotlivých operátorů pohybuje od 21,22 % do 79,03 %,“ píše také ČTÚ. „V této souvislosti si Úřad u dalších evropských regulačních úřadů ověřil, že obdobně jako v ČR, jsou i v dalších srovnávaných zemích v určité míře spotřebitelům poskytovány neveřejné nabídky. Většina regulátorů však informace tohoto typu systematicky nesleduje, a pokud výjimečně ano, tak podléhají obchodnímu tajemství, a nemohou tak být v konkrétní podobě sdíleny, a tudíž srovnávány,“ dodává.

Vedle „podpultových nabídek“ operátoři nabízejí také speciální zvýhodněné studentské nebo rodinné tarify. „Z dat, která si Úřad vyžádal od síťových operátorů, vyplývá, že zájem otento typ tarifů u spotřebitelů v čase roste – zejména u tzv. rodinných tarifů – a vsoučasné době dosahuje jejich zastoupení v segmentu spotřebitelů, využívajících mobilní tarify s daty, v součtu až 19 %,“ popisuje ČTÚ.



Podíly na trhu

Úřad si všímá také rozdílů mezi cenami a spotřebou služeb (volání, SMS a dat) mezi rezidentními zákazníky a uživateli firemních tarifů, u kterých si společnosti dokáží s operátory vyjednat výhodné podmínky.



Na firemním trhu konkurence funguje mnohem lépe, dokládá ČTÚ. Velké firmy, které mají větší vyjednávací sílu než jednotlivý spotřebitel, jsou ve výběrových řízeních schopné dosáhnout „…ceny až na hranici variabliních nákladů síťového operátor (či je mírně převyšující), které jsou v síťovém odvětví, jakým je sektor elektronických komunikací, velmi nízké.“