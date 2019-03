 »  Johannes Gungl (RTR): Velkoobchodní regulace mobilního trhu je drsná, ale logická první volba

S úrovní soutěže na rakouském trhu jsem spokojen. Co se ceny týká, tak samozřejmě každý by si přál ceny ještě nižší, než jsou. Na druhou stranu, v posledním cenovém srovnání mobilního broadbandu Evropské komise skončilo Rakousko na třetím místě, takže k nespokojenosti není důvod. Absolutní cenová hladina ale není jediný parametr. Je to kombinace výběru, ceny a kvality, která činí trh zdravý. Pokud zde existuje dostatečný výběr, spotřebitelé si vyberou tu nabídku, která jim vyhovuje co do ceny i kvality.

Nikoliv. Samozřejmě diskutujeme o různých právních interpretacích zákonů, ale nemohu říct, že by ve větší míře docházelo k nějakým kontroverzním praktikám. To opět souvisí s tou konkurencí. Zákazníci by odešli jinam, což žádný z operátorů nechce.

Některé evropské státy rozšířily nebo by chtěly rozšířit počet operátorů ze tří na čtyři. Vy jste prošli opačným vývojem. Jak se na to zpětně díváte?

Nebyla to volba regulátora. To trh se rozhodl pro konsolidaci ze čtyř na tři. Je důležité, že spojení přišlo zároveň s otevřením trhu virtuálním operátorům, jejichž nástup zastavil zdražování.

Studie operátorské asociace GSMA to hodnotí pozitivně, když vyzdvihuje nárůst v kvalitě sítě, sdružení evropských regulátorů BEREC to hodnotí naopak negativně, když si všímá nárůstu cen. Tak kdo má pravdu?

Na to není jednoduchá odpověď. Posuzovat to z pohledu cenového vývoje je samozřejmě jednodušší. Hodnocení z pohledu dopadu na kvalitu už je těžší. Kvalita spojené sítě je obecně lepší než v případě dvou samostatných sítí. Asi tedy bude něco pravdivého v obou studiích.

Co je lepší? Tři nebo čtyři?

Nový hráč s hlubokými kapsami je vždycky silný impuls pro trh a konkurenci. Monopoly a oligopoly nikdy nejsou špičkami v inovacích. To je nanejvýš důležité při příchodu 5G. Aby mohli spotřebitelé i průmysl benefitovat ze včasného a rychlého zapojení 5G a s tím souvisejících inovativních produktů, bude soutěživost na telekomunikačním trhu nezbytná. Trhy se čtyřmi operátory tak jsou čistě papírově ve výhodě. Ale bude to trh od trhu jiné.

Viděl byste rád v Rakousku zase čtvrtého operátora?

V současnosti nemáme žádné informace o tom, že by na trh chtěl nový hráč. Pokud uvidíme zájem a nedostatek konkurence, dozajista zvážíme vyčlenění spektra pro nového hráče. Co se nadcházející aukce v roce 2020 týká, tam jednáme o podmínce povinného zpřístupnění frekvencí virtuálním operátorům.

Mohou virtuálové něco změnit? Měly by proto být velkoobchodní nabídky regulované?

Virtuální operátoři skutečně mají potenciál zvyšovat úroveň konkurence na trhu, silně to ale závisí na úrovni velkoobchodní nabídky. Cenová regulace je velmi silný zásah do trhu a musí být pořádně odůvodněný. V případě nedostatku nebo naprosté absence konkurence se však nabízí jako logická první volba.

Vy sami velkoobchodní ceny regulujete?

Nikoliv. Když se operátor Three v roce 2013 spojoval s Orange Austria, musel zveřejnit referenční nabídku a otevřít svou síť pro virtuální operátory. Dva zbylí síťoví operátoři následně také otevřeli své sítě, což zřejmě dalo vzniknout soutěži na velkoobchodním trhu. Předtím byli na trhu jen nevýznamní virtuálové cílící na specifické skupiny zákazníků.

Jak takové podmínky vypadaly?

Three musel umožnit přístup k 30 procentům kapacity pro 16 virtuálů, a to po dobu následujících 10 let. Cíl byl, aby virtuálové mohli přicházet s konkurenceschopnými nabídkami. Zároveň ke spojení nesmělo dojít do té doby, než se dohodl vstup alespoň jednoho virtuálního operátora. Díky tomu, přestože po spojení ceny stouply, tak v roce 2015 s nástupem virtuálních operátorů vzrostla konkurence a nejen, že se růst zastavil, ale ceny naopak zase trochu poklesly. I když ne pro každého stejně.

Jak velký podíl z trhu virtuálové uzmuli?

Virtuální operátoři mají v současnosti asi milion SIM karet (ze zhruba 13 milionů SIM celkem, pozn. red.). Co se tržeb týká, připadá na ně méně než pět procent.

Záleží při vstupu čtvrtého hráče na velikosti trhu?

Nejenom. Úspory z rozsahu jsou v síťových odvětvích zásadní, neexistuje tu však nic jako „zlatá střela“. Podmínky pro nového hráče musí být optimální ve všech směrech – vyčlenění kmitočtů, národní roaming, přístup k infrastruktuře, její sdílení atd.

Jak je možné stimulovat soutěž na trhu?

Mobilní trh je obklopen vysokými vstupními bariérami. Možná není od věci v rámci postrčení hospodářské soutěže čas od času vstup na trh zájemcům nabídnout a co nejvíc jim ho usnadnit.

Co je pro RTR největší výzvou do budoucna?

Připravit prostředí pro 5G, abychom mohli benefitovat z obrovského potenciálu této technologie. 5G je i největší výzvou pro operátory, neboť kolem této technologie se vznáší velká očekávání, avšak business case je složitý. Vyžaduje to hodně investic, ale monetizace je zatím dost nejasná.

Co můžeme očekávat? Víc nových hráčů nebo naopak víc fúzí? Nemohou po zrušení roamingových příplatků vzniknout panevropští operátoři?

Většina evropských trhů je konsolidovaných. Do budoucna těžko můžeme očekávat nějaká mezinárodní spojení. Pro ta tu nejsou důvody. Synergie spočívá ve spojování přístupových sítí, takže spíš lze očekávat další spojování na vnitřních trzích, například mezi poskytovateli mobilního a pevného připojení.