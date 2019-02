 »  Češi mají jedny z nejdražších cen mobilních dat v EU, potvrzuje další studie

David Slížek

Česko, Slovensko, Řecko a Kypr. To jsou země, ve kterých jsou v EU nejvyšší ceny mobilních dat. Vyplývá to ze studie Mobile Broadband Prices in Europe 2018, kterou zveřejnila Evropská komise. Jde o další v řadě potvrzení, že se ceny českých operátorů pohybují na chvostu Evropy.

V průměru ceny za mobilní broadband meziročně výrazně klesly, říká studie, která ukazuje stav cen v únoru 2018. Vychází z porovnání tzv. spotřebitelských košů obsahujících různá množství dat a volání.

K nejlevnějším evropským zemím patří podle studie Itálie, Polsko, Rakousko, Francie, Velká Británie, Lucembursko a Finsko. Česko ze srovnání vychází jako země, která ani u jednoho koše nepatří do skupiny zemí (klastru) s nejlevnějšími cenami. Naopak u většiny košů patří české ceny do nejdražšího klastru.



Autor: Mobile Broadband Prices in Europe 2018

V průměru napříč všemi koši pak Česko vychází společně s Kyprem jako nejdražší země EU.



Autor: Mobile Broadband Prices in Europe 2018

Celou studii si můžete přečíst na webu Evropské komise.