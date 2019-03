 »  Vladimír Dědek, Jiří Schejbal (Alza.cz): V jeden okamžik jsme měli na webu 20 000 lidí

JS: Není to určitě jednoduché, v praxi to funguje v určitých cyklech. Například jednotlivé roky mají určité peaky, které prověří naše systémy až do červených čísel. Na základě toho pak dokážeme říci: teď jsme měli tolik zákazníků na webu, tolik požadavků, tolik objednávek a následně dokážeme predikovat, o kolik zhruba v dalším roce zátěž vzroste a jestli potřebujeme v nejbližší době rozšířit infrastrukturu, nebo zoptimalizovat procesy.

Jiří Schejbal (JS): Interní informační systém jsme si v Alze vybudovali sami na zelené louce, a to jednou provždy určilo směr do budoucna. Dnes bychom už cestou krabicových řešení nešli ani za nic. V pravěkých dobách, kdy Alza měla pár set objednávek za rok, zde existoval účetní software třetí strany, to bylo ale historicky opravdu naposled. Současný informační systém Alzy začal vznikat před 14 lety. Čili od CRM přes účetní software, logistiku, automatizaci nacenění a objednávek produktů až po moduly pro skladníky, kteří načítají zboží ve skladech, nebo naše unikátní řešení, jako je modul pro nábor nových zaměstnanců – vše je interní řešení.

JS: Velmi zjednodušeně: existuje velká centrální databáze, do které míří všechny procesy. Takto centralizované řešení běží na stroji, který má určitý výkon a postupně (třeba do pěti let) se stane úzkým hrdlem. A přesně v této fázi dává smysl si dát tu práci systém rozebrat a říct, které agendy se dají rozseknout od sebe. To znamená, že si řekneme: tady je logistika, což je velká věc, tu si dáme bokem, tady je CRM, to si dáme také bokem. V momentě, kdy si takto celý systém rozdělíme, určí se, které věci musí být schopné fungovat nezávisle tak, aby všechno nesedělo v jedné databázi.

Momentálně sedí všechno v jedné databázi?

JS: Jde spíše o soustavu vzájemně propojených databází, do které se připojují všichni. Včetně systémů, které vidí samotní zákazníci např. přes AlzaBoxy, platební automaty, Prodejny budoucnosti atd.

Kolik je v ní jen tak pro představu záznamů?

JS: Objem dat se v současnosti pohybuje kolem 8 TB s tím, že denně přibude jedno DVD dat. Největší tabulky mají okolo několika set milionů záznamů. Nejrychleji roste tabulka, kterou najdeme na pozadí webu, a to rychlostí 0,5 TB za měsíc a obsahuje 500 milionů záznamů. Jsou v ní uchovávána data o chování zákazníků, odkud k nám přichází, co na našem webu dělají.

Podle jakého klíče určujete, kde bude potřeba za tři roky škálovat? Teď nemyslím jen IT infrastrukturu, ale třeba i personálně.

JS: Odhadujeme podobně jako u našeho byznysu. Za posledních x let se nám v průměru daří zhruba 20% meziroční nárůst a na základě toho také plánujeme. U IT to ale nebude 20 %, protože nám s růstem byznysu roste i komplexita systémů, a díky tomu rosteme 30–40 %.

Kolik lidí se dnes informačním systémům v Alza.cz věnuje?

JS: Informačním systémům se dnes v Alze věnuje asi 70 lidí složených z programátorů, databázových specialistů, analytiků a testerů. Podobný počet je také ve webovém vývoji. Oba týmy ale postupně rostou.

Vladimír Dědek (VD): Před dvěma lety jsme měli skokový nárůst programátorů, kdy jsme zdvojnásobili počet členů v IT. Jinak rosteme spíše organicky.

JS: Letos opět plánujeme masivněji nabírat, v mém týmu bychom se mohli dostat ze současných 70 až na 90 lidí, podobné to asi bude i u webového týmu.

VD: Nejde o kvantitu, spíše o kvalitativní posun. Chceme nabírat hlavně seniorní IT pozice (projektové manažery, byznys analytiky) a střední a vyšší management, který bude vývoj zjednodušovat tím, že bude přicházet s úplným a správným zadáním. Samotný vývoj tak nebude muset ztrácet čas vyvíjením nesmyslů, ale bude řešit přesně konkrétní problémy.

JS: Tím nechceme říci, že se vzdáváme studujících nebo absolventů. Budeme se ale mnohem více soustředit na to, co daný člověk skutečně umí nebo jaký je v něm potenciál.

Jak vlastně funguje v takovém kolosu, jako je Alza.cz, logistika? A teď se nemusíme držet jen IT procesů. Proč například přišla změna v podobě větší orientace na centrální sklad, když na počátku byla vaše hlavní konkurenční výhoda právě okamžitá dostupnost zboží na lokálních skladech poboček?

JS: Logistika v Alze spolkne 25 % vývojářských kapacit, jde tedy o obrovské číslo. Tím jak se mění a rozšiřuje naše portfolio zboží, které už dávno nezahrnuje jen drobnější černou elektroniku, ale třeba i ledničky, pračky, nebo dokonce zahradní domky, už není možné mít jeden sklad, který pojme všechno. Proto postupně vznikají specializovaná logistická centra. Například právě velkou bílou elektroniku, nebo již zmíněné zahradní domky naleznete ve specializovaném centru v Úžicích kousek za Prahou. Podobné logistické centrum máme také na Slovensku v Senci. Jeden důvod je tedy diverzifikace portfolia zboží, druhým je expanze napříč Evropou.

Jak takováto optimalizace ovlivňuje dostupnost zboží? Nemizí tím původní výhoda Alza.cz, kdy všechno zboží bylo k mání prakticky okamžitě?

VD: Tím, že garantujeme dostupnost zboží ten samý den, pokud zákazník objedná do určité hodiny, jsme schopni velmi rozumného kompromisu. Navíc část zboží máme v Praze, něco v Úžicích a něco na Slovensku, takže vyladěnými logistickými procesy dokážeme zboží doručit velmi rychle, nejpozději samozřejmě následující pracovní den.

Kolik procent objednávek dnes máte z mobilního webu?

VD: Co se týče počtu objednávek, je to asi 30 %. Návštěvnost je okolo 50 % (dohromady data z mobilní aplikace a mobilních prohlížečů), a pokud budeme hovořit o obratu, je to asi jedna pětina.

Při oznámení finančních výsledků Alza uvedla rekord z doby vánoční sezóny, kdy se v době peaku podařilo odbavit 6,5 objednávky za vteřinu. Jak se takové množství objednávek procesuje?

JS: Opět, jde o vyladění procesů, které jsou pod tím schované.V rámci běžného dne nám přijde několik desítek tisíc objednávek. V době peaku (17. prosince) jich napadalo 108 000 s tím, že v jedné jediné minutě se bavíme téměř o 400 objednávkách. To pak vychází na 6,5 objednávek za vteřinu. Systém je teoreticky dimenzovaný na 10 objednávek za vteřinu, ale v praxi jsme to zatím neměli možnost otestovat. Co se zprocesování objednávky týče, systém se musí nejprve podívat, jestli dané zboží máme, na kterých skladech, zvolit a napočítat optimální trasu, zkontrolovat, jestli máme od zákazníka garance, že zakázku zaplatí, a poslat zprávu zákazníkovi. Pak se už rozjede logistický proces. V reálném světě to znamená podat zprávu do logistických center a tam se rozjíždí automatické zakladače a začíná se pohybovat bedýnka se zbožím, které si někdo objednal.

Tady se také zase trochu dostáváme k tomu přerodu IT systému, kdy nám změna architektury umožní maximum věcí paralelizovat a tím pádem i optimalizovat. Proti nám jde zvyšování obratu a také komplexity systému, neboť neustále přidáváme nějaké nové vlastnosti a funkce.

VD: Já jenom pro představu doplním, že v okamžiku toho rekordního peaku bylo v jeden okamžik na webu asi 20 000 lidí. Abychom to byli schopni ustát, tak musíme mít web rozložený na 24 serverů a do tří databází. V době, kdy jsem v Alze začínal, zde byly servery dva. Je to tedy o škálování infrastruktury do šířky.

Má Alza jednu serverovnu, nebo je jich víc?

VD: Alza má jednu hlavní serverovnu a několik menších serveroven, které fungují jako geografická záloha, tedy alespoň pokud se bavíme o webu. Každé logistické centrum má například ještě vlastní menší technickou serverovnu, která pomáhá řídit tamní logistické procesy (automatizaci a robotizaci).

Jakým způsobem vůbec IT vývoj v Alze funguje? Vím, že experimentujete například s IT business partneringem.

VD: Je to přesně tak, myšlenka byla původně taková, že nechceme držet IT co nejdále od byznysu, jak se to často v korporacích děje, protože to vede k neporozumění a neefektivní spolupráci IT a byznysu. Reálně tak posíláme naše lidi z IT pracovat na oddělení, pro která programují. Například Jirka má teď dva kluky ze svého týmu na callcentru, máme lidi mezi obchodníky. Momentálně máme i jednoho teamleadera přímo na oddělení reklamací, kde dotyčný musí regulérně řídit celou reklamační halu se stovkou lidí, a to včetně mezd.

Všechno to je naprosto reálně, nic není jenom tak stínově naoko. Díky tomu získává IT neuvěřitelně cenný vhled do toho, jak byznys funguje, a může to pak přenášet do své programátorské a návrhářské práce. Občas se díky tomu objevují opravdu nečekané vhledy a symbiózy.

IT má u nás roli skutečného disruptora byznysu. Z podobných spojení pak vznikají i naprosto inovativní, tzv. „generační“ projekty, jako jsou třeba Prodejny budoucnosti. I my s Jirkou jsme oba byli týden na call centru. Jirka si odnesl A4 nápadů, jak zlepšit moduly, které operátoři používají, a já jak zlepšit naši ústřednu a kontaktní formulář. Často zaměstnance jiných oddělení něco štve, ale neumějí si říci, že by to chtěli jinak, nebo je vůbec nenapadne, že něco takového vůbec jde.

JS: My se ale snažíme jít i opačnou cestou a učit základy IT lidi z byznysu. Například teď u nás proběhlo druhé kolo ITbootcampu, kde učíme lidi, jak být správným testerem, základy SQL nebo jak si nakreslit datový model.

Poslední, s vaší prací trochu nesouvisející otázka, máte k dispozici nějaká data o úspěšnosti Alza Premium?

VD: Otázkou je, co považujete za úspěch. Náš původní záměr byl orientovaný na masovku, což se nenaplnilo. Na druhé straně máme tisíce opravdu loajálních zákazníků, kteří si službu velmi oblíbili a dlouhodobě si ji prodlužují. Mění se také struktura benefitů, od kvantity se postupně metodou pokus omyl posouváme k tomu, co zákazníci skutečně chtějí.

Zjišťujeme například, že velmi populární jsou časově exkluzivní nabídky na zboží v akcích. Například při Black Friday nabízíme k nejzajímavějším nabídkám uživatelům s Alza Premium účty možnost nákupu 12 hodin před oficiálním spuštěním slevy, takže mají jistotu, že na ně zboží v akci zbude.