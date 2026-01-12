Michal Frankl: Mým úkolem je promazávat soukolí výstavby sítí

„Především je potřeba řešit problém, že v některých případech stavět vůbec nejde. S tím se potkáváme zejména v případě výstavby 5G sítí,“ říká dlouholetý telekomunikační manažer Michal Frankl. Někdejší poslanec, ex-radní Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) či bývalý člen představenstva operátora O2 či infrastrukturní firmy CETIN se v listopadu stal poradcem předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) pro výstavbu vysokorychlostních sítí.
Ve své funkci chce přispět například k tomu, aby se zmírnily některé regulace, které stavbu optiky komplikují. Týká se to podle něj třeba nastavení pravidel pro čerpání dotací na pokrývání tzv. bílých míst. „Dostáváme se třeba do situace, že například v nějaké ulici se pokrývají prakticky všechny domy, až na jeden, který v okamžiku, kdy probíhalo mapování bílých míst, ještě nestál a nebyl zkolaudovaný. A i když ve chvíli, kdy se sítě reálně staví, ten dům už zkolaudovaný je, operátor ho podle dotačních pravidel nemůže připojit, protože v době mapování ještě jako to bílé místo neexistoval,“ popisuje jeden ze zádrhelů.
Jak chce přispět ke zjednodušení stavby vysokorychlostních sítí? Proč lidé v Česku na optické sítě přecházejí jen velmi pomalu? A kdo má řešit koordinaci pokládání kabelů, aby se ulice nemusely rozkopávat několikrát za sebou?
Rozhovor si můžete poslechnout ve formě podcastu na svých oblíbených podcastových službách nebo přímo zde:
Níže vám nabízíme přepis části podcastového rozhovoru do textu. Podporovatelé Lupa.cz zde mají k dispozici kompletní strojový přepis (využíváme k němu AI služby Whisper a Claude, text je poté redakčně upraven).
Podle dat ČTÚ v roce 2024 v Česku opět o něco vzrostl počet pevných přípojek k internetu i objem přenesených dat. Nejpoužívanějšími technologiemi v Česku pro připojení k internetu jsou stále Wi-Fi sítě, ale výrazně roste i počet optických přípojek. Do stavby pevných sítí v České republice firmy investovaly kolem deseti miliard korun. Pořád ale slyším stížnosti na to, že by pokrývání Česka vysokorychlostním připojením k internetu mělo jít podstatně rychleji a že je tady řada komplikací, které firmám ztěžují stavbu sítí. Právě tohle je, pokud to dobře chápu, oblast, ve které máte pomoci vy, jako poradce předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu Marka Ebrta. Jaké jste dostal zadání? Co máte ČTÚ doručit? Máte třeba čísla, že za rok musí být Česko stoprocentně na optickém připojení, nebo něco podobného?
(smích) Na takový cíl by člověk potřeboval kouzelný prsten z Arabely, tak to nebude. Řekl bych volně, že mým úkolem je promazávat soukolí, které vede k tomu, že se optika – a nakonec i 5G sítě – staví a že se staví více, a nějakým způsobem zastřešit toto téma, hledat v něm konzistenci a přemýšlet nad ním nad rámec toho, co je v běžném provozu regulátora možné.
Je potřeba říct, že ČTÚ se touto otázkou samozřejmě zabývá dlouhodobě, hraje důležitou roli, ale není jediný. Jsou tady nejen operátoři, kteří sítě staví většinou za své peníze, někdy za dotace, ale je tady celá řada dalších hráčů, jak se moderně říká stakeholders, kteří tuto záležitost ovlivňují.
Moje snaha bude zajistit jednak konzistentní přístup v rámci ČTÚ, abychom se vyhnuli tomu, že některé regulatorní povinnosti, které ještě na trhu přetrvávají, nějakým způsobem komplikují výstavbu nebo využívání sítí koncovými zákazníky. A zároveň, a to je větší úkol, usilovat o konzistenci v rámci celého ekosystému, který se na tom podílí.
A to je skutečně otázka debaty a přesvědčování subjektů jako je ministerstvo průmyslu a obchodu, které je důležitým hráčem, ústředním státním orgánem pro oblast elektronických komunikací, ale také subjektem, který administruje dotace, které pro venkovské oblasti jsou a budou důležité. A samozřejmě nelze nezmínit i otázku stavebního řízení, respektive povolovacích procesů pro výstavbu.
Říkal jste, že jeden z úkolů je podívat se na platné regulační povinnosti. Znamená to, že vidíte nějaký prostor pro to, aby se v tomto ohledu něco zmírnilo? Zmírňování regulací je teď módní v rámci celé Evropské unie…
Telekomunikace jsou z infrastrukturních oborů, jako je rozvod elektrické energie, plynu, vody, jediné opravdu liberalizované odvětví. Ale víme, že tam pořád přetrvávají incumbenti, bývalé monopoly. Proto existuje ex ante regulace, nějaké dopředné nastavení podmínek, které má na starosti ČTÚ. A je potřeba říct, že tato ex ante regulace už hodně vymizela, protože konkurence na trhu v České republice je značná.
Ale máme tady také ochranu spotřebitele, která se dnes jeví významným způsobem jako regulace všech operátorů. A máme také další povinnosti, které vycházejí ze zákona o elektronických komunikacích a které se týkají všech – jako pravidla, jak si může zákazník přehodit přípojku k internetu k jinému operátorovi, a tak dále.
V České republice se staví hodně optiky, ale trochu méně jsme spokojeni s tím, jak je využívaná. Ne každý, kdo může mít optiku, ji automaticky má. Samozřejmě to vyžaduje nějaký čas, aby si službu koupil a rozhodl se, že na optiku přejde. Ale mohou tam být i jiné věci, které tento přechod – nechci říct, že mu brání, to v žádném případě, ale spíš, že ho nepodporují.
Otázkou například je, jestli když se zákazník, který je na metalické síti, ke změně rozhodne a dochází u něj ke změně operátora, jestli třeba povinnost umožnit změnu operátora s tím, že zůstane na metalické síti, přestože je tam k dispozici optika, není kontraproduktivní. A jestli bychom si neměli říct, když už ten zákazník cokoliv mění, přejde při té příležitosti na optiku, je-li k dispozici. To je jeden příklad, kterých asi nebudou tisíce, ale jsou to drobnosti, ze kterých se to pak celé skládá.
Mnohem závažnější věc souvisí s dotacemi, takže není regulací v úzkém slova smyslu. U dotací platí princip, že mohou jít jenom do oblastí, kde nefunguje konkurence a kde sítě nevznikly na komerčním základě. To je určitě důležitý a zásadní princip. Ale dostáváme se třeba do situace, že například v nějaké ulici se pokrývají prakticky všechny domy, až na jeden, který v okamžiku, kdy probíhalo mapování bílých míst, ještě nestál a nebyl zkolaudovaný. A i když ve chvíli, kdy se sítě reálně staví, ten dům už zkolaudovaný je, operátor ho podle dotačních pravidel nemůže připojit, protože v době mapování ještě jako to bílé místo neexistoval.
Nebo – a to opravdu bolí – jsou případy, a není jednoduché je řešit, kdy má v ulici několik obyvatel přípojku, která podle dnešních kritérií zasluhuje ochranu investic, ale zdaleka nemá výkon optické přípojky. A ten princip ochrany investic je tak upřednostněn, že operátor, který dostane dotaci, nesmí k tomu domu přivést optickou přípojku za dotační peníze, ale v podstatě ani za vlastní peníze. A teď dojde k paradoxní situaci, že celá ulice má optiku, a ten, kdo se snažil a sehnal si možná nějaký bezdrát, který v té chvíli splňuje ochranu investic, najednou zůstane bez té optiky.
Uvádím to spíš jako anekdotické případy, ale tohle už třeba je věc, kterou ten člověk, když vidí, že se kope všude, jen ne k němu, cítí jako nespravedlnost, že on na optiku nemůže být připojený. Jsou to administrativní věci, za kterými není zlý úmysl, nebo nevůle je řešit, ale to řešení není jednoduché a není rychlé.
Byl bych rád, kdyby pro příští dotační období – a věřím, že ve fondech v příštím rozpočtovém období Evropské komise budou k dispozici peníze na rozvoj vysokorychlostního internetu, zejména toho fixního, to znamená prakticky na optiku – tak bych byl rád, kdyby se nám podařilo tyhle věci z podmínek nějakým způsobem odstranit.
Má to samozřejmě i ekonomický rozměr. Ve chvíli, kdy jako operátor, byť za dotace, stavíte sítě jako ementál, je to složité s ekonomickou návratností. Je v zájmu všech, jak koncových zákazníků, tak operátora, ale i českého státu, aby obec byla připojená celá. Myslím si, že ochrana investic je strašně důležitá, aby dotace neničily soukromé investice. Ale na druhé straně to nemůže být svatý grál, kdy jakmile zazní heslo ochrana investic, vypneme mozek. Možná bychom našli jiné způsoby, jak situaci řešit tak, aby nakonec byla celá vesnice připojená na optiku.
Ale sám jste říkal, tak tato pravidla jsou většinou pro dotace z evropských zdrojů. Je podle vás prostor, jak tlačit na jejich změnu v Evropské komisi?
Přesně je to tak, že princip ochrany investic je z evropského práva, ale konkrétní implementaci máme v rukou my, v tomto případě ministerstvo průmyslu a obchodu, případně ministerstvo pro místní rozvoj. My o těch pravidlech vyjednáváme a myslím, že se dají najít lepší kompromisy.
Ale nechci, aby to vyznělo jako laciná kritika MPO. Byl jsem – ještě za operátora – u toho, když se dotace do fixního internetu rozbíhaly a vím, jak to bylo těžké. První výzva, kterou ministerstvo vypsalo, úplně zkrachovala, nikdo z operátorů se nepřihlásil, malí i velcí operátoři si na postup stěžovali u Evropské komise, která nakonec doporučila MPO, aby výzvu zastavilo. V diskusi se sektorem pak vznikl další plán, který už byl dobrý a podle kterého se done víceméně funguje.
Ale od té doby se toho mnoho událo a všechny stran získaly spoustu zkušeností, které je potřeba využít. Ale musí se tomu věnovat čas, vydiskutovat to a najít řešení, které nebude nikoho z operátorů poškozovat.
Když jsme u ochrany investic a toho, že by se mělo za dotace stavět jen tam, kde už konkurence není, nemění situaci technologický vývoj? Dnes je mnohem více dostupné fixní LTE nebo třeba satelitní připojení přes Starlink – a možná přibydou ni další poskytovatelé.
Odpovím trochu obecně. Pro další programovací období bude muset být nějakým způsobem redefinováno, co považujeme za dostatečné pokrytí z hlediska politiky státu, který chce zajistit, aby téměř každý měl běžně dostupné nějaké připojení. Musíme si říct, které technologie tomu vyhoví a které nevyhoví.
S tím souvisí důležitá věc: v tomto programovacím období šly dotace do nejmenších vesniček, kde je stavba optiky s tím, za kolik se pak připojení prodává zákazníkům, nepředstavitelně drahá. A je otázka, zda v těchto řídce osídlených oblastech by bezdrátové připojení, ať už prostřednictvím 5G nebo nějakých pojítek, nebylo dostatečné a ekonomičtější.
Je také otázka, jestli nevzniká problém v tom, že ve velkých aglomeracích se staví komerčně a máme tam optiky dost, pak jsme z dotací pokryli hodně malých vesnic, ale zůstává nám něco mezi tím, kde se na první pohled zdá – a bude to ještě vyžadovat analýzy – že výstavba optiky postupuje pomalu, ale přitom ty oblasti nejsou pro dotace způsobilé.
Dostáváme se do situace, že na vesnicích stavíme drahé optické přípojky, kterých kvůli tomu stavíme relativně málo, a zároveň máme ten, řekněme, střední pás, kde bychom za stejnou částku dotací byli schopní připojit mnohem větší množství obyvatel. Nechci to teď formulovat jako závěr, ale myslím, že je to jedna z věcí, která se bude muset otevřít a prodebatovat, jestli nemáme dotace trošku posunout.
Moje zkušenost s fixním 5G je velmi dobrá, když jste jako uživatel osamocen. Ve chvíli, kdy máte malou vesnici, kde nebyl dobrý přístup k internetu, teď je pokrytá LTE nebo 5G, lidé si to pořídili a byli nadšeni, ale ve chvíli, kdy počet zákazníků převýšil nějakou kritickou mez, najednou zážitek z dobrého připojení zmizel. Je to logické, došlo tam k nějakému kapacitnímu omezení. Cítím, že by se měla udělat trochu inventura toho, pro co jsou které technologie vhodné. ČTÚ nebude operátorům předepisovat, co mají dělat, ale při rozhodování o penězích by to stát měl brát v úvahu.
Na to jsem zvědavý, protože třeba satelitní připojení může být pro někoho dobrou alternativou. Znám řadu případů, kdy si ho lidé pořídili, protože neměli žádnou jinou možnost. Dá se asi očekávat, že tento způsob připojení bude růst a že poskytovatelů snad bude více, než jenom ten jeden, který je zatím majoritní. Proto se na to ptám, jestli to nějakým způsobem nemůže ovlivnit úvahu o tom, jak stavět, kde stavět, co stavět a za jaké peníze.
Podle mě to ovlivnit musí, protože když jako společnost máme zájem, aby každý měl přístup k vysokorychlostnímu internetu, víme, jak to je. Pokrýt 80 procent je složité, ale jde to. Dostat se na 90 procent už je velmi náročné a drahé. A ta zbývající procenta jsou pak extrémně drahá. To je chvíle, kdy se řešení typu satelit může ukázat velmi dobré.
Nechci, aby to vyznělo tak, že já teď přijdu na ČTÚ a teprve se tyto otázky otevřou. Tak to vůbec není. ČTÚ má v tomto ohledu velkou expertízu, ale ty informace jsou třeba v nějakém odboru, který se zabývá kontrolou a měřením. A ne vždycky jsou potom dostupné ve chvíli, kdy se o věcech rozhoduje. Víme také, že ve státní správě existuje určitý rezortismus.
Mojí snahou bude tyhle věci propojovat, mít informace pro rozhodování a rozhodovat pokud možno společně a konsenzuálně. Byť na konci má samozřejmě podle kompetenčního zákona každý svou odpovědnost a ČTÚ nebude tím, kdo by vypisoval dotace, to je jasné. Ale podílí se třeba významně na mapování, a to je de facto půlka celého příběhu.
Ano, sběr dat, velká otázka, jestli jsou data dostatečně dobrá, protože jsou na nich založena rozhodnutí o dotacích. Zmínil jste jedno z témat, o kterých se mluví také strašně dlouho, a to je délka stavebního řízení, nebo vyjednávání s obcemi o věcných břemenech a podobně. Operátoři to často zmiňují jako jedno z velkých témat, které stavbu sítí prodlužuje a prodražuje. Co se dá dělat v téhle oblasti? Budete se třeba nějak koordinovat s Broadband Competence Officers (BCO), kteří v téhle oblasti už nějakou dobu fungují?
Silná stránka BCO je, že poskytují poradenství obcím a operátorům, kteří se na ně obrátí. Angažují se v konkrétních projektech a snaží se je posouvat. Tato aktivita je doprovodná k dotačnímu programu a je také, pokud vím, placena z evropských fondů. Určitě je to dobrá věc a já je považuji za stakeholders, jejichž informace o konkrétních věcech bych chtěl vytěžit. Mají dost informací a je otázka, jak se s nimi potom dál pracuje. Protože třeba otázky, které se týkají stavebního řízení, musí mířit na MMR. A témata, která se týkají obcí jako takových, se mají debatovat v rámci Svazu měst a obcí nebo Sdružení místních samospráv.
Ale pokud jde o usnadnění a urychlení výstavby, musím předeslat, že především je potřeba řešit problém, že v některých případech stavět vůbec nejde. S tím se potkáváme zejména v případě výstavby 5G sítí. Jsou obce nebo jejich části, které nejsou vůbec pokryty signálem, a i když operátor buď proto, že chce sám komerčně obec pokrýt, nebo proto, že to má uloženo v rámci povinností od ČTÚ – v posledních přídělech dostal každý z operátorů za povinnost postavit dvě stě lokalit, které si vzájemně nasdílejí, takže na konci bude pokrytých mnohem víc. Ale pokud obec třeba leží v chráněné krajinné oblasti a ta dá ke stavbě negativní stanovisko, operátor vůbec nedostane povolení.
Takové věci se řeší změnou zákonů. Podařilo se prosadit změnu zákona, která říká, že v případě mobilních věží se nemá posuzovat dopad na krajinný ráz. A pak jsou anekdotické příběhy, kdy někdo řekne: ano, my vám nemůžeme stavbu zakázat z důvodu krajinného rázu, ale my nesouhlasíme s tím, aby na věži svítilo červené světýlko. A Úřad pro civilní letectví samozřejmě nepovolí věž, která by červené světýlko neměla. Moje snaha bude mít tyhle věci podložené datově, abychom odlišili anekdotické případy, které se stanou snad jenom výjimečně a nejsou relevantní, od toho, že některé překážky jsou dlouhotrvající.
Nemluvíme jenom o usnadnění a urychlení výstavby, ale i o tom, abychom vůbec někde mohli tu věž postavit. Samozřejmě do určité míry se to může týkat i výstavby pevných sítí, ale ty se většinou v chráněných krajinných oblastech nestaví, většinou se zakopou pod zem, takže tam jsem se s problémy tohoto typu nepotkal.
Nemají červené světýlko (smích).
Ano, nemají červené světýlko. Ale existují i kuriózní situace, kdy obec ve svém územním plánu zakáže jakékoliv vyšší stavby, což se týká i věží pro mobilní sítě, a zároveň si dokáže stěžovat ČTÚ na to, že není pokrytá signálem. Tam nic jiného než osvěta nepomůže.
Politický tlak starostů či senátorů, kteří mají nějaký svůj konkrétní obvod, na to, aby se pokrývala bílá místa, zejména v případě zcela chybějícího mobilního signálu, je velký. Osobně si myslím, že přestože máme jako Česká republika velmi nadprůměrnou úroveň pokrytí, tohle nefunguje jako argument pro obec, kde ten signál není. To tak prostě je a my se musíme snažit, aby obce, kde bydlí lidé, byly pokryté.
Dneska vám recept na léky chodí přes SMS, když vám onemocní lékař, pošle vám SMS typu „nejezděte", a jak říkal jeden pan starosta: ti naši lidé se to dozví, až když jim pípne SMS poté, co vyjedou z vesnice a jsou na půlce cesty.
Nebude to jednoduché, nedosáhneme ideálního stavu během krátkého času, ale z mého pohledu je důležité, aby se to posouvalo a aby se odstraňovaly hlavně systémové překážky. Abychom se nespokojili s tím, že CHKO zaujme postoj a že se s tím nedá nic dělat. Myslím, že dá. Dá se mluvit s ministrem životního prostředí, s šéfem, pod kterého chráněné krajinné oblasti spadají, a nějakým způsobem vysvětlovat, argumentovat. Protože někdy tyto negativní přístupy vycházejí z první signální: my tady tu stavbu nechceme. A ten člověk si ani nepoloží otázku, jaké to bude mít důsledky. Myslí si třeba, že se to dá vyřešit nějak jinak. A netuší, že zablokoval jediné řešení.
Optimisticky předpokládám, že když spolu lidé mluví, tak se z těch, kteří jsou zásadně proti, nějaké množství poučí a jsou schopni akceptovat argumenty protistrany a je možný kompromis. Jo, že někde zůstávají jedinci, kteří budou vždycky proti a proti všemu, to ano. Ale myslím si, že je tady prostor pro větší osvětu, aby tito no-go lidi pochopili souvislosti a pak se budou sami jinak rozhodovat.
Co se týče té legislativy, to je těžké téma… V roce 2006 byl přijat nový stavební zákon, který teď už tedy neplatí, ale tehdy byl nový a ukázalo se, že naděje, které se do něho dávaly, že se výstavba zrychlí, se nenaplnily. V roce 2009 byl přijat takzvaně liniový zákon, ve kterém některé stavby dostaly speciální podmínky a mají odchylky od standardního stavebního zákona. Vedle toho se implementovala směrnice pro podporu výstavby broadbandu a tak dále. Dneska je směrnice nahrazena přímo účinným nařízením EU, které se snaží, aby výstavba šla lépe, ale je tam celá řada věcí, která se musí implementovat v národním právu.
Směrnice třeba říká, že nerozhodl-li úřad do tehdy a tehdy, nastává fikce, že souhlasil. No jo, ale když jste stavebník a máte fikci, nic nezmůžete. Potřebujete od úřadu, který nevydal v dané lhůtě rozhodnutí, potvrzení, že fikcí máte souhlas se stavbou. To je fajn, ale úředník tedy musí mít povinnost vydat potvrzení o tom, že došlo k fikci vydání toho povolení.
To je trochu přece úplně nesmysl, to pak bourá tu fikci jako takovou…
Nebo se musí stanovit lhůta, kdy se to vydá, a pak samozřejmě vzniká otázka: co když se teď proti tomu někdo odvolá? Tam už fikce nebo termín, do kdy musí být vyřízeno odvolání, není. Tyhle věci jsou užitečné, ale nečekejme od nich úplné zázraky. Zejména pokud nejsou stabilizované a nejsou v nich vychytané chyby.
Musím říct, že za posledních deset let se nám jako sektoru elektronických komunikací podařilo prosadit celou řadu opatření, která opravdu pomáhají. Je to jednak tím, že některé stavby byly přeřazeny do kategorie takzvaně drobných staveb, které se nepovolují a mohou se po dohodě s vlastníkem pozemku stavět. Typicky jsou to přípojky do délky 150 metrů, to byla jedna z těch prvních věcí. Stejně tak se dosáhlo toho, že se tyto stavby nekolaudují. Jinými slovy, ve chvíli, kdy to máte hotové, zapojíte to, zaházíte hlínou, můžete to začít používat a nemusíte čekat na kolaudační rozhodnutí, které v téhle věci bylo strašně formální. Je to podzemní stavba, co na ní budeme zkoumat, upřímně řečeno? Buď to funguje, nebo to nefunguje a nic jiného tam není.
Postupně se takhle pokračovalo s celou řadou výjimek. Máme například takové věci, že mobilní věže, které se financují z Národního plánu obnovy, nepodléhají povolování. A že je možné je po dohodě s vlastníkem pozemku možné je postavit jako dočasné stavby. No jo, ale jsou to dočasné stavby, takže dodatečně budou muset získat trvalé povolení, protože věž bude určitě sloužit déle než čtrnáct let. Přijalo se to, jinak bychom peníze alokované z Národního plánu obnovy nedokázali vyčerpat. Některé ty úpravy jsou hodně účelové, některé jsou rozumné, třeba to, že se u 5G věže nebude posuzovat krajinný ráz. Věž není borovice, ale žijeme v nějaké civilizaci.
Otázka stavebního povolování je asi to nejtěžší a nejkomplexnější, protože se ho týkají minimálně tři základní normy: stavební zákon, liniový zákon a nařízení EU, které je čerstvé a Sněmovna nedávno dostala návrh implementačního zákona. Nařízení samo o sobě je přímo účinné, ale implementační zákon řeší otázky, které nařízení ponechává národní úpravě.
V praxi je to ještě složitější, protože třeba v ochranném pásmu dráhy nebo silnice se musíte řídit pravidly, která stanovuje silniční a drážní zákon. Když jsme u koridorů, tam se v uplynulých letech hodně odpracovalo. Už nějakou dobu existuje rámcová smlouva mezi Správou železnic a třemi mobilními operátory a CETINem o podmínkách výstavby a vzájemném sdílení sítí. To jsou věci, které strašně pomohly.
Mimochodem, mezi „drobnostmi“, které mají velký význam, byla změna, která umožňovala efektivně dělat přípolože. To znamená, že ve chvíli, kdy je někde nějaký výkop, tam můžete přihodit tu „trubičku“. Dřív, i když jste se soukromoprávně dohodl s tím, kdo kope, stejně jste neměl územní rozhodnutí a než jste si ho vyřídili, už výkop zahrabal. Jde o věci, které vypadají jako strašně drobné, když se vytrhnou z kontextu, ale v praxi mají velký vliv. Například ty přípolože se ve velkých městech využívají opravdu hodně.
To je taky velké téma. Někde se rozkope ulice, udělají se nové rozvody kanalizace, a za půl roku se rozkope znovu, aby se tam zakopaly optické kabely. Dlouho se mluvilo o tom, že vzniknou registry staveb a další nástroje pro sdílení informací, aby se silnice nebo ulice rozkopala jen jednou. Dá se s tím něco udělat?
ČTÚ provozuje jednotné informační místo. Nevím teď, jak moc je využívané. Ale řekněme si upřímně: pokud chceme využít infrastrukturu, kterou někdo v minulosti vybudoval, často pro nějaké jiné účely, obávám se, že těch příležitostí tolik není. Nejde jen o to, že někudy vede kolektor, ale i o tom, jak se do té trubky dostanu a jak se zase z ní dostanu ven.
Koordinace je ale důležitá ve chvíli, kdy se staví něco nového. Jedna věc je to, co předpokládá evropské nařízení, ale z mé praktické zkušenosti je důležitější to, jak koordinaci staveb reálně provádí obec, v případě Prahy městská část. Ve chvíli, kdy se něco otevírá, může k tomu obec přistoupit aktivně. Když se má dělat kanalizace nebo opravovat chodníky, starosta ví, že je správně zeptat se infrastrukturních hráčů, jestli nepotřebují také něco opravit nebo položit něco nového. Některé obce to umí dělají to skvěle.
Operátoři se jinak v praxi snaží získávat informace o stavebních pracích ve svých zájmových územích, kde by potenciálně chtěli stavět optiku, a pak se k nim nějakým způsobem přidat. Pak jsou případy, že když třeba obec získala dotaci na chodníky, nechtěla, aby se do nich po dobu udržitelnosti sahalo, protože se bála, že by tu dotaci musela vrátit. Ukázalo se ale, že výklad dotačních pravidel není tak přísný, jen když do toho firma sáhne, musí pak chodník po sobě zanechat v původním stavu. Tohle téma pokud vím probojovali BCO a šíří o něm osvětu.
Rozvoj optiky v regionech hodně záleží na tom, jak je obec v tomhle směru osvícená. Jestli neodežene operátora už tím, že po něm chce nesmyslné částky za věcná břemena, nebo že pochopí, že musí naopak věcná břemena snížit na symbolickou částku, aby pomohla ekonomice projektu. Mluvíme o komerční výstavbě, dotace teď nechávám bokem. Anebo právě pomůže tou koordinací, tím, že operátory osloví s tím, že je tady příležitost, protože bude dělat to či ono.
Obcí máme v Česku šest a půl tisíce, a to z mého pohledu není stížnost, myslím, že z hlediska samosprávy je dobře, když si lidé své věci obhospodařují sami. Z hlediska státní správy to není dobře, ale samospráva a státní správa není jedno a to samé. A když je samospráva je nějakým způsobem progresivní a sleduje trendy, tak se dokáže optika díky dobré spolupráci dostat i do malých vesniček. To jsou optimistické příběhy.
Mluvíme hodně o stavbě optiky. Ale když jsem se podíval do zprávy o trhu Českého telekomunikačního úřadu, píše se tam, že sice roste počet optických přípojek, ale stejně rychle neroste počet lidí, kteří na optické přípojky přecházejí. Podle zprávy byla služba ke konci roku 2024 poskytována na méně než čtvrtině vybudovaných disponibilních optických přípojek. Vypadá to, že se sice snažíme stavět optické sítě, ale že je lidé tolik nevyužívají. Čím to podle vás je a dá se s tím něco dělat?
Můj komentář k tomu: za prvé, jakkoliv bych nechtěl podceňovat kolegy z ČTÚ, tak nevím, jak se tam pracuje s překryvy optických sítí. Protože na sídlištích, kde je výstavba levná, je běžné, že do bytu vedou klidně tři, čtyři optické sítě. A pokud počítáme každou, je jasné, že žádný byt si nekoupí čtyři přípojky. Kdyby to byl tento případ a koupil by si jednu ze čtyř, tak jsme na penetraci 25 procent a všechno je vysvětlené. Ale samozřejmě to není případ, který by to vysvětloval celé. Překryvy považuji za důležité téma a v této chvíli nevím, jak jsou metodicky uchopené. Ale myslím si, že se tam trochu promítají jako určitý bias té statistiky.
Druhá věc je, že pokud jste optiku dostavěl v posledním čtvrtletí, tak o tom lidé často ani nevědí. My když jdeme po ulici a víme, že se tam staví optika, poznáme to pohledem. Ale lidé, kteří tam překračují výkopy, to nevědí. A než operátor sužbu lidem nabídne, tak to nějakou dobu trvá. To znamená, že velká výstavba vede k tomu, že máme nějaké množství přípojek, které ještě reálně nikdo neprodával a nebyla příležitost je koupit.
No a pak je tam to nejsložitější. To, co operátoři nazývají buď akvizice nového zákazníka, nebo migrace. Dneska to není tak, že by někdo neměl internet a vy mu tam přivedete optiku a on si pořídí své první připojení. Každý je nějak připojený k internetu – lidé i úřady. Takže vy toho zákazníka musíte přesvědčit, aby opustil stávající připojení a přešel na optiku. Často je to spojeno se změnou operátora, takže operátor, od kterého zákazník odejde, logicky vyvíjí spíš aktivity typu „zůstaň tady u nás". A ten, kdo postavil optiku, by logicky měl svou investici monetizovat a měl by o zákazníka usilovat.
A Češi nejsou úplně tak progresivní, že by si řekli: ha, je tady optika, nad ničím nepřemýšlím, objednávám ji. Jasně, jsou tady early adopters, kteří si ji pořídí druhý den po tom, co to jde, respektive často volají, už když vidí – a to není žert, to se opravdu děje – už když vidí výkop (smích).
Ano, jsem jeden z nich (smích).
Ale pak tady máme rozhodující masu, která obvykle, dokud nemá se svým internetem problém, tak to z nejrůznějších důvodů neřeší. Prostě má pocit: funguje to, tak proč bych to řešil. A třeba nemá zážitek, o co lépe to může fungovat. Někdy je to i proti jejich zájmu, protože tam, kde je konkurence, nabízí operátoři optiku za velmi atraktivní částky, určitě v rámci zaváděcích cen, ale často potom i v běžných měsíčních cenách.
Z evropských benchmarků vychází naše pevné sítě jako nejlevnější nebo druhé nejlevnější, což je v praxi to samé. Fixní internetové připojení je u nás velmi levné. Lidé také možná nedoceňují to, že třeba poruchovost optiky je vlastně nula, protože dokud někdo někde nepřekopne kabel, tak to prostě funguje.
A ani to překopnutí není tak časté, protože jsou to nově položené sítě, takže se o nich ví, jsou dobře zadokumentované, mají své ochranné prvky a tak dále. Zatímco staré metalické sítě se překopnou spíš, protože se myslelo, že jsou kousek vedle, ta dokumentace prostě není tak dobrá, nebo v dobách, kdy se stavěly, se tam nedodržovala vždycky všechna pravidla, jak má na tom místě vypadat ochrana sítě. I z vlastní zkušenosti vím, že optika je bezporuchová. Myslím, že tady je prostor pro to něco zlepšit, ale pořád bude záležet především na operátorech, aby získali zákazníky. A já bych se chtěl podívat na to, jestli někde ve zbytcích regulace nezůstaly prvky, které dostatečně rychlému převádění na optiku brání.
Ale pokud nechceme zakázat Wi-Fi – a to nechceme – protože si musíme historicky říct, že Wi-Fi mělo v určitých obdobích zcela rozhodující roli při rozvoji broadbandu a slušného přístupu k internetu, a malí poskytovatelé odvedli obrovskou práci. Jejich pozice je dobrá, zákazníci je často mají rádi, protože je znají ze své lokality, a zůstávají u nich třeba i z nějakých osobních důvodů. A druhá věc je, že mnoho těch ISP dneska optiku také staví.
Přesně to jsem teď chtěl říct.
Ale ne všichni samozřejmě. Bohužel se najdou ISP, kteří mají bezdrát, mají na něm zákazníky, a monetizují je bez toho, že by se rozvíjeli. Ale pak se musí o alternativu zajímat sami zákazníci. Na druhou stranu jsou dneska Wi-Fi, které fungují velmi dobře, to si musíme přiznat.
Prostě takový je život a ČTÚ rozhodně nebude nikomu nařizovat, že musí přejít na optiku nebo něco takového. Ale určitě je to téma z hlediska osvěty. Myslím, že když stát vydává na dotace výstavby optických sítí tolik peněz, měl by samozřejmě mít i účinnou osvětu, aby je lidé využívali. Ale víte co, ono to je, řekněme, fázové zpoždění. Tam, kde optika bude, tak to u té optiky nakonec skončí. Ono to má takové vlny.
Jsem zvědavý, jestli se třeba změní počítání přípojek, jak jste říkal, že tam může být nějaké zkreslení. Bylo by zajímavé, kdyby se na to úřad podíval a ta čísla případně zpřesnil. Pokud vím, tak pan předseda říkal, že se v téhle oblasti něco chystá, protože čísla jsou základ pro informované rozhodování.
Myslím, že nejen ve vztahu k počtu optických přípojek a jejich využívání, ale obecně, úřady disponují mnoha daty a že ta data je potřeba vytěžit a více s nimi pracovat.
Na závěr: až jednou budete v pozici poradce předsedy Rady ČTÚ končit, co byste chtěl, aby za vámi zůstalo?
Samozřejmě bych byl rád, aby za mnou zůstala ta pokrytá místa, ať už mobilním, nebo optickým internetem – jakkoliv to nikdy nebude pouze má zásluha. Ale aby byly nějaké prvky, které tomu pomohly. A za druhé bych chtěl, aby se lépe a efektivněji nastavilo příští kolo dotací. Prostě proto, že stavbu optických sítí považuji za klíčovou, a vidím tam velký prostor, k tomu bych také rád přispěl. A třetí priorita, to je téma povolování staveb.
Věřím, že se něco povede ve všech třech prioritách, a spíš jde o to, kolik se toho povede, aby to bylo viditelné. Když odhlédnu od toho, že jsem se z pozice člověka, který pracoval pro operátora, poměrně dlouhou dobu věnoval tématu usnadnění výstavby a spolu s kolegy z jiných operátorů, a nakonec s podporou ČTÚ nebo MPO se nám povedlo leccos dosáhnout, tak si myslím, že když člověk přijde na ministerstvo pro místní rozvoj s vizitkou poradce předsedy Rady ČTÚ, tak to má přece jenom trochu větší váhu, než když tam chodí jako zástupce komerčního operátora nebo asociace komerčních operátorů. Takže věřím, že tyto zkušenosti a určitá novější formální role by mohla pomoct k tomu, že třeba některé věci, které nám tehdy trvaly hodně dlouho nebo do dneška nejsou, tak že se je podaří prošťouchnout.
Jsem v tom celkem optimista, ale na druhé straně to nelze vnímat tak, že jeden člověk všechno změní. Zaprvé je to otázka spolupráce s dalšími úřady a s asociacemi operátorů a nějaký konsenzus, který se najde, a pak jeho prosazování. Ale je důležité, aby se některé diskuze vůbec odehrávaly, aby je někdo moderoval, a tam cítím tu svou roli. Není to tak, že já všechno vymyslím, já všechno zařídím, ale že přispěji k tomu, aby ty dobré nápady, které tady poletují, které lidé mají v hlavách nebo i na papíře, tak aby se s nimi dál pracovalo a aby se posouvaly dál. K tomu bych chtěl přispět.
