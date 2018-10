 »  Michal Illich: Melown? Kdyby to byl projekt ze StartupYardu, byl bych nadšený

Kdyby to byl projekt ve StartupYardu, byl bych nadšený. Myšlenka má smysl, provedení odpovídá 2–3 měsícům práce. První měsíc ladím myšlenku a spíchnu prototyp pomocí existující knihovny (např. http://reel360.org/reel#demo), druhý měsíc doprogramuju upload a management melownů, třetí měsíc přidám info stránky a propagační videa a mám to. Hurá na Demo Day. Že je tam pár bugů, nevadí, potřebuju získat rychle feedback od potenciálních zákazníků.

Ale jako z projektu superzkušeného a superúspěšného zakladatele (Iva Lukačoviče) a týmu 5 lidí (v čele s Ondřejem Procházkou, ex-managerem Seznamu i CET21), za přibližně rok a čtvrt (nevím, jak moc vyvíjeli, ale veřejně se o CitationTech ví od července 2012), se základním kapitálem 2,9 milionů, jsem ze služby Melown docela zklamaný.

Zkusil jsem si udělat velmi amatérský melown (z ruky fotit i otáčet, pod přirozeným světlem, minimum obrázků a se špatně odhadnutými úhly). Pozitiva: funguje to. Negativa: Melown se ani nepokouší jakékoliv chyby kompenzovat technologií. Tady je pro pobavení výsledek (se zapnutým smoothingem, který moc nefunguje).

Že je v rozhraní Melownu dost bugů, to nebudu rozebírat – nahlásil jsem je týmu a věřím, že je brzo opraví.

Co je vážnější: mám dojem, že projekt neřeší problém.

Podle mě v tomhle oboru nejde o to, že by lidé neuměli technicky zobrazit 360 prohlížečku – jsou na to ostatně open source js knihovny. Problémy jsou podle mě dva:

S focením je spousta lidské práce.

Turntable (takové ty stolečky, co zbožím otáčejí ve správném úhlu) jsou brutálně drahé (profesionální $2400, nejlevnější, co jsem rychle našel, byly kolem $700).

Podle mého názoru by měl Melown:

Mít vlastní low-cost turntable. Možná to vidím naivně, ale tohle přece musí jít udělat za $70-$100 – dva plastové kotouče a mezi nimi elektromotorek jako z hračky od Číňanů. Vzít si příklad ze Square , který své udělátko posílá zdarma. V případě Melownu bych je posílal za zálohu $99, kterou bych vrátil poté, co uživatel nahraje 10 melownů. Přijímat jako vstupní formát i video – video má totiž oproti fotkám dvě výhody: obsahuje info o času (čímž se elegantně obejde problém, aby turntable nemusel být synchronizovaný s foťákem) a umí ho natočit každý (zatímco zapnout časovač někdo neumí a na některých zařízeních to ani nejde). Video má ale i nevýhody: je datově nanažranější a typicky mívá menší rozlišení. Sám odstranit pozadí z fotek. To technicky udělat jde a strašně to výsledku pomůže. Centrovat fotky na jednotný střed – tím se otevřou i amatérům, kteří fotí z ruky nebo s nedostatečně upevněným stativem nebo zbožím, které neleží úplně ve středu turntablu.

Souhrn: Držím palce, ale je potřeba na Melownu ještě hodně zahradničit.

Zdroj: Google+ Michala Illicha