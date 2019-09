 »  Microsoft zakazuje CCleaner, Windows 10 na 900 milionech strojů, Beat Saber a Carmack

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Windows 10 už běží na více než 900 milionech zařízení. Microsoft navíc uvádí, že posledních dvanáct měsíců bylo v přírůstcích rekordních. Desítky tak zřejmě dosáhnou na již dříve stanovenou metu jedné miliardy zařízení. Nejspíše tomu pomůže i konec podpory Windows 7 v příštím roce.

Microsoft na svých diskusních fórech zakázal odkazovat na nástroj CCleaner, konkrétně na jeho doménu ccleaner.com. V případě uvedení odkazu v příspěvku dojde k jeho automatickému smazání. Microsoft tak zřejmě reaguje na to, že CCleaner někdy kromě čištění počítače a registrů maže i to, co nemá. Současným majitelem stále populárního nástroje je český Avast, který ho využívá v rámci cross-sellu a podobných aktivit.

Facebook pořádal konferenci Oculus Connect 6, kde oznámil řadu novinek týkající si virtuální reality. Mark Zuckerberg i nadále považuje VR za budoucnost a další výpočetní platformu. Přenosnému headsetu Oculus Quest se asi daří a údajně se prodává stejnou rychlostí, jakou se stíhá vyrábět. Obchod s aplikacemi Oculus Store už protočil 100 milionů dolarů. Na Questu bude možné zobrazovat obsah určený pro high-end Oculus Rift, a to díky službě Oculus Link a propojení brýlí s výkonným počítačem přes USB-C. Beta odstartuje v listopadu. Na Questu rovněž poběží aplikace z Oculus Go. Oculus zároveň počátkem příštího roku spustí pro Quest funkci snímání pohybu rukou. Využije stávající kamery a slibuje odstranění ovladačů pro ovládání VR prostoru. Prozatím půjde o experimentální funkci, tak uvidíme.

Novinkou je rovněž Facebook Horizon. Půjde o VR svět, kde se budou moci setkávat lidé ve stylu Ready Player One či Second Life. Uzavřená beta by měla odstartovat na začátku roku 2020 a Facebook ještě předtím ukončí služby Facebook Spaces a Oculus Rooms. Zuckerberg stále o VR mluví jako o dlouhodobém projektu a funkční online VR svět ho zřejmě velmi zajímá. Horizon zároveň budou konkurencí pro české Somnium Space.

Na Oculus Connect dorazili také česko-slovenští Beat Games. Autoři Beat Saberu, který je nejlépe prodávanou VR hrou v historii, na akci vystoupili a zároveň se zvládli vyfotit a popovídat s Johnem Carmackem (autor Dooma, Quaka a nyní CTO v Oculusu) i Zuckerbergem. Carmack je veřejným fanoušek Beat Saberu.

Boston Dynamics konečně dává do prodeje robotického psa jménem Spot. Fungovat dokáže až 90 minut, unese 14 kilogramů a určený je primárně do průmyslového nasazení – například pro nošení věcí, inspekce a podobně. Vybavit ho lze i přídavnými moduly, třeba pro otevírání dveří. Součástí je i SDK. Humanoidní robot Atlas se zase naučil nové atletické kousky.

Telnet tento týden slaví padesátiny. 25. září 1969 bylo zveřejněno RFC 15. Přes Telnet si můžete přehrát třeba jednu epizodu Star Wars (telnet towel.blinkenlights.nl).