 »  Mladí, ale i otcové od rodin. Podívejte se, jak Číňané tráví životy ve videoherních barech

„Zdaleka k nám nechodí pouze mladí nezadaní lidé, ale také otcové od rodin. Jejich manželky to berou tak, že hraní her je pořád levnější než si kupovat cigarety nebo chodit pít a hrát hazardní hry,“ shoduje se obsluha napříč hernami.

Řada návštěvníků podobných heren po celé Číně našla v tomto druhu činnosti svůj druhý domov. Mnozí hráči v prostorách tráví celé dny včetně různých svátků, které pak slaví se svými kolegy. Většina lidí by bez problémů mohla hrát doma na svých strojích, tam jsou ale v obležení dalších členů rodiny a bar má také mnohem lepší atmosféru.

I bar Wangyu se snaží svým zákazníkům nabízet dobré služby a prostředí. Svůj domov tak zde mají třeba dvě malé kočky. Bao si čas od času jednu z nich vezme z klece a jde se s ní vyvětrat ven na ulici. Jindy hráčům připravuje instantní nudle a další pokrmy. Mládež ale většinu času stejně sedí u počítačů se sluchátky na hlavě a čas od času do sebe vyklopí slabou čínskou verzi Red Bullu.

Je zrovna neděle po obědě a mladík Chang už zde hraje League of Legends něco přes pět hodin. Někteří jeho kolegové prý přišli už v pátek a ještě neodešli. Trénují v různých hrách, nejčastěji pak právě v „LoLku“, které je v Číně tak populární, že jeho vývojáře Riot Games z velké části ovládl zdejší gigant Tencent. Frčí také StarCraft, Counter-Strike, PUBG, Fortnite a některé čínské hry, které západnímu publiku většinou nic neřeknou. I popularita Fortnite je zde tak velká, že do Epic Games kvůli tomu opět investoval Tencent.

Jednou z těchto provozoven je Wangyu Internet Bar kousek od zastávky metra Minsheng Road. Dvacátnice Bao je trochu vyděšená, že jí do podniku vlezl běloch z Evropy, který si vše začne hned fotit, nakonec se ale trochu rozmluví. Také v tomto nonstop podniku, kde mají hned na dveřích hlášku „Winner Winner Chicken Dinner“ z populární online střílečky PUBG, vysedává stálá klientela mladých Číňanů, platící 12 juanů za hodinu.

Když Huan není v práci až do noci, zastaví se do herny téměř pokaždé. „Víkendy je tu schopný trávit celé. Stejně jako většina našeho osazenstva,“ popisuje další mladík, které se v herním baru stará o obsluhu. Zákazníci mají vedle udržovaných moderních počítačů k dispozici také občerstvení a další doprovodné služby, takže nikam nemusí. Většina podobných podniků má otevřeno nonstop a je možné se zde i prospat.

„Je to forma relaxace, kdy se mohu z práce a stresu přepnout a být někde jinde. Ne v práci mezi kolegy, ne v přeplněných restauracích a ne v naší multigenerační domácnosti. Tady mám prostor sám pro sebe,“ popisuje Huan. „A navíc je to nejspíše ta nejlevnější forma zábavy, kterou si mohu dopřát,“ navazuje s tím, že ho jedna hodina hraní vyjde na 10 až 12 juanů, což je něco přes 30 korun.

Mladý Huan je pod velkým tlakem, a kdykoliv je to jenom trochu možné, snaží se upustit páru. Vedle toho, že občas po práci s kolegy zajde do jednoho z mnoha karaoke barů, většinu volného času tráví v moderně zařízeném podniku v šanghajské čtvrti Pudong, který je označován za „gaming bar“, tedy herní bar. Jeho vrstevníků zde najdete více. Sedí v pohodlných křeslech u „nabušených“ počítačů a hodiny v kuse hrají své oblíbené počítačové hry.

V Číně podle několika statistik funguje více než 150 tisíc herních a internetových barů s 20 miliony denních uživatelů a silným meziročním růstem. Je to fenomén, který započal po roce 2000 a který čínská vláda postupně začala krotit.

Do tohoto druhu podniků se uchylovali mladí lidé, což mělo řadu dopadů. Objevily se i případy kolapsů a úmrtí během dlouhých maratonů hraní, známý je také případ vraždy. Nezletilá mládež se rovněž oddávala různým neřestem, včetně alkoholu a drog. Mezi roky 2011 a 2012 podle odhadů zavřelo přes 10 tisíc herních kaváren a čínská vláda registrovala 14 tisíc takových nelegálních provozoven.



Autor: Jan Sedlák

Dnes je tedy oblast více hlídaná a regulovaná a formálně je možné hrát až od 18 let. K počítačům se přihlašuje přes elektronické občanské karty a i pro cizince je přístup k počítači a internetu v herním baru komplikovaný. Musí se řešit přes pas a často můžete narazit na obsluhu, která nechce mít problémy a raději přístup neumožní.

Z undergroundu k byznysu

Vedle menších a více „undergroundových“ herních podniků se začínají objevovat také luxusní a profesionálně vedené herny. Například The Wolfz v Shenzhenu má 1700 metrů čtverečních, 230 počítačů a další prvotřídní vybavení. Vedle amatérů sem chodí působit také profesionální e-sportové týmy, na což se vážou další akce. Kolem podobných heren se točí velcí sponzoři, jako jsou Tencent, Xiaomi a další.



Autor: Jan Sedlák

Internetové herny navíc po celé Číně vytvořily poptávku po kvalitním internetovém připojení, což do hry zapojilo velké providery včetně řady IT společností. Rostoucímu trhu se také s velkým zájmem věnují dodavatelé komponent jako Intel, AMD, Nvidia nebo Razer.

Jedním z hlavních tahounů profesionalizace herních barů byl Tencent, který v Číně kontroluje asi 35 % trhu hraní na PC. Není v tom ale sám. Rychlé připojení a nové tituly jako League of Legends a další vytvořily poptávku po e-sportu, čemuž Číňané propadli snad v ještě větší míře než Jihokorejci.

V metrech čínských megaměst, kde bez problémů funguje LTE a kde operátoři nabízí levné neomezené tarify, je možné spatřit řadu mladých lidí, kteří na telefonu sledují živé přenosy svých oblíbených e-sportových týmů.

Až na věky

Hráči a fanoušci tak dnes v hernách dostávají služby na vysoké úrovni. Počítače mají nejmodernější komponenty – jak uvnitř, tak v případě periferií, jako jsou myši a sluchátka. Zaplatit si lze nadstandard v podobě ještě lepšího stroje (většinou výkonnější grafická karta a kvalitnější monitor) nebo soukromé kóje pro svůj tým.

Herní trh v Číně v současné době ročně generuje 32,5 miliardy dolarů a stále větší počet hráčů hraje na mobilních zařízeních, kde si lze spustit i tituly jako Fortnite. V Číně už je téměř 200 milionů mobilních hráčů a tento trend opět tlačí zejména Tencent.

Očekává se, že poroste zájem o virtuální realitu, díky které budou posilovat i herny. Ty jsou v různých obdobách v Asii populární delší dobu. V Japonsku jsou „všude“ k vidění podniky s arkádovými automaty. Autoři českého Beat Saberu i proto pro asijský trh vytvořili vlastní VR automat.

Do čínských herních barů chodí většinou mladí lidé. Ovšem ti, kteří začali chodit dříve, s přibývajícími lety nemizí. „Nemyslím si, že bych v budoucnu chtěl skončit. Mám zde oddech, kamarády a lidi, se kterými si rozumím. Není to o nějaké závislosti, ale o vytváření komunit, které jsou v naší zemi potřebné,“ loučí se Huan a usedá k dalšímu zápasu v League of Legends.