 »  Proč Bitcoin nikdo neřídí a přesto funguje

Jeden je zakódován v lidské přirozenosti a za ten druhý může sám Satoshi Nakamoto. První spočívá v naší tendenci zamilovávat se do hierarchických systémů a odvolávat se k autoritám, což je v lidské populaci jeden z nejpopulárnějších způsobů kognitivního zkreslení. Za ten druhý může pro změnu sám Satoshi, který po nás chtěl, abychom Bitcoin vnímali jako peníze.

Peníze mají (vedle jiných) tu záludnou vlastnost, že vyvolávají v lidech (neznámo proč) velmi silné emoce. Pokud jde navíc o peníze komoditní, které mají proměnlivý směný kurz a sklony vytvářet na trhu silné bubliny, je na problém zaděláno – takové vlastnosti totiž vždycky neomylně přitahovaly tu část populace, kterou český kulturolog Vladimír Borecký označil hezkým českým souhrnným slovem Mašíbl (magoři, šílenci, blbci).

A právě takovíto lidé mají často (obzvlášť pokud se zrovna trh nechová tak, jak si to představovali) tendenci úplně ignorovat jednoduchou eleganci skutečnosti a na její místo dosazovat nejrůznější a pokud možno co nejobskurnější teorie (sahají od amerických tajných služeb, iluminátů přes umělou inteligenci až po čínské těžaře či po core vývojáře).

Tématu Bitcoin governance (řízení Bitcoinu) jsme se velmi velmi zlehka dotkli v článcích Osudná chyba, která nezabila Bitcoin. Co se stalo a jak se z toho poučit? a Jimmy Song: Bitcoin je hlavně úložiště hodnoty. Ethereum nepřináší nic užitečného, jak ale skutečně vypadá a funguje?

Jednou z klíčových vlastností Bitcoinu je i fakt, že není (a nemůže být) kontrolován žádnou vládou, centrální bankou, nebo mocnou institucí. Dokonce zde chybí mocný otec zakladatel, který by měl právo veta, což je velký rozdíl oproti většině ostatních open source projektů. Na straně druhé je ovšem pravda, že bez lidí by to také nefungovalo. Jak to s tím samořízením Bitcoinu tedy funguje ve skutečnosti?

Konsensuální fungování sítě – sci-fi, které se stalo každodenní realitou

Když hovoříme o řízení Bitcoinu, můžeme mít na mysli dvě věci. Za prvé je tu protokol a chování samotné bitcoinové sítě. Ta je řízena matematicky, sadou pravidel, která můžeme nalézt v dokumentu Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, a je zajištěna chytrou kombinací asymetrické kryptografie, pobídek (incentiv) a mechanismem, který se nazývá proof of work. Ten vynucuje, aby každý, kdo se chce aktivně podílet na výběru transakcí do blockchainu, vynaložil nejprve určitou energii (doslova), kterou vkládá do systému jako zástavu své poctivosti.

Pokud se později ukáže, že poctivý nebyl (například při pokusu zanést do blockchainu již utracenou transakci), riskuje, že o vynaložené náklady přijde. Těžaři za vynaložení zdrojů, které vkládají do své aktivity jako zástavu, přidávají transakce a jsou za to v rámci sítě odměňováni, uživatelské nody (volba nodu má navíc ještě hlasovací funkci) ověřují zachování integrity blockchainu. Vzniká tak komunitně řízený konsensus, který řadě lidí stále připadá trochu jako sci-fi. Důvodem je jednoduše to, že většina z nás je stále zvyklá uvažovat spíše hierarchicky a spoléhat spíše než na konsensus na nadřazené autority.

Možná vás napadlo, že nad takovým systémem má neuvěřitelnou moc ten, kdo daná pravidla určuje. A tím se dostáváme k druhému bodu a tady to opravdu začíná být zajímavé. O bitcoinu se tvrdí, že jej nespravuje žádná centrální autorita, je to ale přeci jen kus softwaru a software vždycky někdo vytváří. Ten někdo má za normálních okolností enormní moc a je lhostejno, jestli jde o software proprietární nebo otevřený – Linus Torvalds má například coby benevolentní diktátor dodnes právo veta, pokud jde o nové příspěvky do linuxového jádra. Přestože se v případě Bitcoinu jeho tvůrce (nebo tvůrci) prozíravě stáhl do pozadí, mnoho lidí přisuzuje podobnou moc vývojářskému týmu okolo Bitcoin Core. To je ale ve skutečnosti jen hrubé nepochopení toho, jak vlastně Bitcoin funguje. Jak bylo řečeno výše, Bitcoin je řízen jen dvěma skupinami lidí: uživateli a těžaři, a to na základě společné shody.

Jeden protokol vládne všem, ale v různých implementacích

Bitcoin sám vlastně ani není plnohodnotná aplikace, je to jen protokol – jazyk, který mezi sebou počítače, nebo lidé sdílí, aby se lépe domluvili. Nejde přitom protokol ledajaký, ale protokol otevřený, nejsou zde žádní strážci brány (což neplatí konkurenční tradiční finanční systém skrze bankovní účet), kteří určují pravidla, kdy a kdo může systém používat. Jedné, co je potřeba, je řídit se protokolem.

Ten nicméně není rigidní, ale je naopak takřka učebnicovým příkladem dynamické stability. Jak bude takový protokol do budoucna vypadat, je totiž věcí permanentně probíhajícího uživatelského hlasování.