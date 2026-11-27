Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa internetu a technologií. Co se událo v tomto týdnu?
Evropský sen o AI gigatovárnách vázne na papírování. ČR zapojuje silné zbraně včetně serverů z Pardubic. Evropská komise opět odložila termín pro vyhodnocení, předtím se o více než půl roku odložilo i vypsání výzev. České Radiokomunikace (CRA) mezitím dělají kroky pro co největší šance na získání jednoho z AI datacenter, mimo jiné díky výrobě serverů Bull ve Foxconnu v Pardubicích. Bude tlak na to, aby podpořené projekty byly co nejvíce evropské.
Také Evropa už má vyspělý čip pro AI konkurující Nvidii. Teď se čeká na Brno, panuje nervozita. Nizozemská firma Axelera AI vytvořila čip pro inferenci s paměťmi LPDDR6, vyrábět se bude 4nm procesem TSMC. Je to součást projektu DARE financovaného Evropskou komisí. Vzniknout má i serverový procesor, jeho vývoj vede brněnská firma Codasip. Její část ovšem nedávno byla prodána Onsemi a kolem dokončení CPU není jasno. Codasip tvrdí, že i když po prodeji změnil strategii (na RISC-V jádrech staví čip s ochranou paměti CHERI, který chce dodávat obrannému sektoru a podobně), evropský projekt má stále mezi prioritami. Termín dokončení se zatím neví.
Každé dítě v USA dostane dvě akcie SpaceX. Jedu daruje firma, druhou Elon Musk. Uloženy budou na daňově zvýhodněných investičních účtech Trump Account. Má to být i gesto směrem k tomu, že se SpaceX má chce rozšířit lidstvo mimo Zemi a má tak být zajištěno, aby se vlastnictví takto důležité firmy dostalo k veřejnosti.
SpaceX může vybudovat datová centra na oběžné dráze. Americký regulátor FCC schválil plán firmy na stavbu sítě Starmind, která může mít až milion družic. Jde o důležité regulatorní povolení, samotná výstavba ale ještě nemá datum a musí řešit řadu technických výzev.
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Prodeje GTA 6 jsou podle všeho obrovské. Prodat se zatím mělo minimálně 45 milionů kopií s tržbami nad čtyři miliardy dolarů. Jde o největší zábavní produkt v historii. Lze očekávat obrovská čísla i v budoucnu. Kromě toho, že prodeje budou pokračovat, se hra bezpochyby objeví na další generaci konzolí a na PC. Bude také spuštěn multiplayer, který bude vydělávat dlouhé roky, podobně jako u pětky.
Porota u soudu v USA shledala čínskou firmu Huawei vinnou z krádeže obchodního tajemství a bankovního podvodu. Spiknutí za účelem vydírání potvrzeno nebylo. Žalobci během procesu uvedli, že firma opakovaně kradla technologie svým konkurentům a obchodním partnerů v USA a dalších zemích, třeba zdrojové kódy v routerech. Huawei také obchodovala v zemích pod sankcemi, jako jsou Írán a Severní Korea, a lhala bankám a orgánům. Podnik se chce odvolat. Podobná podezření jsou u řady čínských technologických firem a nyní kromě častých odhadů a domněnek máme něco konkrétního.
Huawei údajně dosáhla významného pokroku ve vývoji pamětí HBM. Ty se používají v tandemu s AI čipy. Novinka má mít dvakrát širší sběrnici než HBM4, pracuje s 4 096 bity. Používat se to má v kombinaci s akcelerátory Ascend. Huawei s čínskými partnery prý také dělá pokroky ve vývoji EDA softwaru pro návrh čipů.
Akcie Anthropicu spadly pod upisovací cenu 83 dolarů. Otevírací cena činila 111,5 dolaru. Investoři mají obavy z nadhodnocení cen kolem AI, nutných částek do dalších datacenter, rostoucích úrokových sazeb, návratnosti a tak dále. Akcie a hospodaření tvůrců Claude bude dobré nadále sledovat, jde o první vlaštovku tohoto typu firem na burze.
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CrowdStrike za 43,9 miliardy dolarů kupuje firmu Zscaler. Vzniká jeden z největších hráčů v kybernetické bezpečnosti na světě. Obchod překonal nedávný odkup firmy Wiz ze strany Googlu za 32 miliard dolarů. CrowdStrike doposud chránil koncová zařízení, identity, cloudové zátěže a data a Zscaler mu k tomu přidá bezpečnost síťových spojení a přístupů v architektuře zero trust. Je to kromě jiného investice do bezpečnosti v rámci AI agentů.
Export Jižní Koreji přesáhl bilion dolarů, je to díky čipům pro AI. Korea je hlavním dodavatelem paměťových čipů, a to jak klasických DDR, tak HBM (Samsung a SK Hynix). Stát teď řeší, jak tyto výsledky a ziskovost polovodičového sektoru proměnit v udržitelný růst. Mimořádné daňové příjmy z prodeje čipů budou od příštího roku přesouvány do nového fondu.
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SK Hynix se stane největším akcionářem japonské paměťové firmy Kioxia. Ještě více tak posílí své postavení. Hynix konvertuje dluhopisy, celkově bude držet 14,1 procenta. Korejci dále podíl nechtějí navyšovat a mají v plánu respektovat samostatnost Kioxie.
Amazon koupil za 7,5 miliardy dolarů firmu Decart. Je to nenápadný, ale důležitý krok. Software Decart DOS zvyšuje efektivitu běhu a trénování AI modelů na AI čipech všeho druhu a snižuje závislost na Nvidia CUDA a obecně Nvidii. Amazon toho chce využít u svých čipů AWS Trainium, které (stejně jako Inferentia) získávají trakci. AWS údajně zvažuje prodávat tyto čipy i mimo svůj cloud, a to přímo zákazníkům.
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Apple musí uživatelům zaplatit odškodné za klamavou reklamu ohledně Siri. Firma inzerovala schopnosti, které tato AI služba neměla. Zákazníci (majitelé iPhonů) v USA mohou žádat o kompenzaci, může se dostat na částku zhruba tisíc korun na hlavu.
Alibaba vydala nový AI model Qwen4-Max. Má 2,4 bilionu parametrů, pro každý token jich je aktivováno 71 miliard.
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Velké internetové společnosti budou muset ve Francii sdílet příjmy s tamními médii. Parlament schválil nový zákon, který ukládá povinnost platit vydavatelům za zobrazování zpravodajského obsahu ve vyhledávačích nebo na sociálních sítích. Podle Francie má jít o nastavení rovnováhy. Je ale otázkou, zda Google, Meta a další spíše nezačnou zpravodajský obsah médií potlačovat.
Microsoft spustil automatickou instalaci Windows 11 26H2 na běžné počítače. Postupně by tedy měla být doručována běžným uživatelům.
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Microsoft ukončí aplikaci To Do. Vznikla z Wunderlistu, který Microsoft koupil. To Do nebude fungovat od léta příštího roku. Místo toho bude Planner, který je ovšem pouze součástí předplatného pro firmy a nikoliv pro běžné uživatele.
Vyšel nový webový prohlížeč s vlastním vykreslovacím jádrem. Tedy žádné Chromium, Gecko nebo WebKit. Jmenuje se Ladybird, je open source a zatím pouze pro macOS a Linux, a to v alfa verzi. Využívá Rust a C++.
Samsung pokořil rekord a nabízí monitor s frekvencí 1 100 Hz. Nedávno jsme ukazovali LG s tisícovkou Hz. Samsung Odyssey G6 (G60H) má displej IPS, úhlopříčku 27” a pro plnou frekvenci pouze rozlišení 720p.
Signal bude na iOS a Androidu blokovat AI chatboty a asistenty. Je to z důvodu ochrany soukromí uživatelů. Signal podobně na Windows blokuje funkci Recall.
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Do interních systémů správce hesel 1Password se dostali útočníci. Ti získali zdrojové kódy nebo vložili škodlivý kód do back-endu. Došlo rovněž k úniku informací o uživatelích. Hesla a citlivé informace mají být v bezpečí.
OpenAI a Cisco představily open source nástroj Shirudo. Jde o dočasnou ochranu linuxových systémů v době, kdy se pro ně připravuje a nasazuje oprava zranitelnosti.
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DDR6 má přinést velký skok, je zde náhled specifikace. Začínat se bude na rychlostech 12 800 MT/s, časem to bude 14 400 MT/s a více. Jeden modul má využívat 96bitovou sběrnici rozdělenou do čtyř samostatných subkanálů. Propustnost by tak mohla začínat na 153,6 GB/s.
Phison představil návrh výpočetního disku SSD s integrovanou NPU a 64 GB paměti. Díky tomu by bylo možné data zpracovávat přímo na disku a odstranit tak jejich neustálé přesouvání v rámci zpracovávání úloh pro AI.
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