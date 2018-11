 »  Může operátor libovolně měnit programovou nabídku? Ano, ale musí informovat včas

Zajímavou case study představil v diskusním fóru jeden z našich čtenářů, který se nehodlal smířit s faktem, že mu jeho IPTV operátor, v tomto případě společnost T-Mobile, vyřadil bez patřičného oznámení jeho oblíbený kanál, hudební stanici VH1. Ten zmizel v polovině loňského srpna ze základní nabídky operátora a stal se součástí vyšších balíčků Standard a Premium.

Dotyčný divák si ovšem tuto nechtěnou a hlavně nikterak dopředu neavizovanou změnu nenechal líbit, nelenil a poslal podnět na Český telekomunikační úřad. Ten zahájil šetření ve věci „jednostranné změny smlouvy spočívající v přesunu televizního kanálu VH1“ a písemně potvrdil i jeho dokončení.

Oznámení ČTÚ o zahájení správního řízení s T-Mobile.

Operátor neinformoval, pokuta až deset milionů

Klíčová pasáž prvního sdíleného dokumentu konstatuje, že společnost T-Mobile Czech Republic dotčeného zákazníka „neinformovala o jednostranné změně smlouvy“, jak k tomu byla povinována podle tehdy platného znění zákona o elektronických komunikacích.



Autor: ČTÚ Obrátit se na příslušné úřady může někdy přinést i patřičný efekt.

Na základě zjištěných skutečností dospěl Český telekomunikační úřad k důvodnému podezření, že se operátor dopustil přestupku proti citovanému zákonu. Za ten pak mohl regulátor uložit pokutu až do výše deseti milionů korun. Proto také ČTÚ zahájil se společnosti T-Mobile v dané věci správní řízení.

Klíčová je včasná informovanost

Podle odstavce zákona o elektronických komunikacích odkazovaného v citovaném usnesení Českého telekomunikačního úřadu je operátor povinen „nejméně jeden měsíc před nabytím účinnosti změny smlouvy uveřejnit informaci o této změně v každé své provozovně a způsobem umožňujícím dálkový přístup“ a zároveň informovat účastníka o uveřejnění.

Dále musí upozornit dotčeného účastníka o jeho právu ukončit smlouvu ke dni nabytí účinnosti této změny, a to bez sankce, jestliže nové podmínky nebude účastník akceptovat. Tuto informaci musí operátor poskytnout účastníkovi způsobem, který si účastník zvolil pro zasílání vyúčtování.

A právě včasná informovanost o podobných změnách byla tím skutečným kamenem úrazu. Nikdo nepochybuje o tom, že operátor má právo měnit složení své programové nabídky, ať už podle svého uvážení nebo na základě vnějších okolností.

Mně by výpověď bez sankce vyhovovala, jelikož jsem službu sjednal dva měsíce před odebráním VH1, a to právě kvůli kanálu VH1. Zbytek chytám na digitálu nebo mě nezajímá. Jsem si jistý, že mě o změně operátor neinformoval žádným způsobem, dokonce o tom nejprve ani nevěděl žádný ze specialistů T-Mobile TV na infolince, až po třech dnech mi sdělili, že VH1 bylo přesunuto do jiného balíčku a na žádnou výpověď bez sankce nemám nárok, píše v citované diskusi autor této případové studie.

Výsledek? Pokuta dvacet pět tisíc

Na konci letošního května uzavřel Český telekomunikační úřad své šetření a rozhodl se operátora potrestat za to, že „realizoval jednostrannou změnu účastnické smlouvy“, o které neuveřejnil informaci nejméně jeden měsíc před nabytím její účinnosti a neinformoval účastníka o možnosti ukončit smlouvu bez dalších sankcí ke dni provedené změny.

Za tento přestupek udělil Český telekomunikační úřad společnosti T-Mobile pokutu ve výši dvacet pět tisíc korun, tedy hodně u dolní hranice možného rozpětí finančního postihu.