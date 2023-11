Na českém YouTube letí talk show a podcasty. Problémy jsou s falšováním identity

Používání videoportálu YouTube je samozřejmostí pro většinu české internetové populace. „Měsíčně je to zhruba 7,5 milionu lidí, kteří se na něj přijdou podívat. Týdně je to zhruba 6 milionů lidí,“ řekl zástupce YouTube Petr Houzar na konferenci Czech Internet Forum. Opíral se přitom nejenom o interní data, ale také o údaje z dalších panelů, jako je adMeter.

Statistiky zahrnují přístupy ze všech možných zařízení včetně chytrých televizorů. Právě jejich podíl ve skladbě zařízení stále roste. K častému používání YouTube na velkých obrazovkách pomohla koronavirová pandemie, kdy lidé hledali obsah, na který by se mohli v televizoru dívat.

„Měsíčně se na YouTube na chytrých televizích dívá 3,7 milionu lidí, je to u nás nejrychleji rostoucí obrazovka. Ve spoustě zemí už YouTube na připojených televizích přeskočil mobily. U nás to tak ještě není, ale je to z pohledu YouTube druhá největší obrazovka,“ dodal Houzar.

Nejrychleji roste zájem o autorský obsah, ať už jsou to různá talk show nebo podcasty, jejichž součástí je také video. Na YouTube se chodí také za sportem. „Kolegům z obsahového týmu se podařilo uzavřít smlouvy se všemi velkými světovými soutěžemi. Takže na YouTube je spousta záznamů ze všech velkých sportů a soutěží,“ přiblížil Houzar.





YouTube však chce vyjít vstříc také fanouškům méně populárních sportovních událostí. Takovým příkladem je třeba mistrovství světa ve fotbale žen. „Případně nějaké menší sporty, které nejsou primárně atraktivní pro klasické televize, ale na YouTube si je lidi najdou,“ dodal obchodní ředitel YouTube.

Licence na sportovní záběry jsou pro YouTube většinou vyjednané s globální dostupností. „Některé sporty omezení mají, tam je potom geografické nastavení přes systém na správu práv Content ID. Takhle se například bavíme s UEFA nebo s olympijským výborem, kdy omezujeme různé pořady na základě toho, kdo je přenáší a podobně. Na úrovni každého videa je možné nastavit, v jaké zemi bude. Ne všechna práva jsou i pro Českou republiku, ale třeba fotbalové sestřihy jsou globální,“ vysvětlil Petr Houzar.

Premium není priorita

Videoportál v posledních týdnech agresivněji postupuje proti uživatelům s nainstalovanými doplňky na blokování reklam. Zobrazuje výzvy, aby uživatel buď blokování reklam vypnul, anebo si pořídil předplatné YouTube Premium. Kdo blokovač nevypne, tomu YouTube postupně omezuje funkce, například zablokuje přehrávač po třech přehraných klipech.

Předplatitelům YouTube Premium se reklamy nezobrazují. Videa je možné stahovat k pozdějšímu sledování bez internetového připojení a podporováno je také přehrávání obrazu na pozadí. Za takové výhody chce YouTube 179 Kč měsíčně, respektive 109 Kč měsíčně v případě studentů. Rodinám nabízí tarif za 269 Kč měsíčně, o který se může podělit až pět uživatelů.

Google nekomentuje, kolik uživatelů v České republice využívá placený tarif YouTube. „Tato čísla nesdělujeme globálně ani lokálně. Bohužel je nemůžu říct. Ale za nás platí, že pořád chceme být platforma, která bude monetizovaná reklamou a chceme být v této oblasti největší hráč. Dali jsme lidem příležitost mít placené výhody, hlavně kvůli YouTube Music, ale je to věc, kterou nějak netlačíme a není to ani naše strategie,“ popsal Petr Houzar.





Poslední oficiální data o YouTube Premium publikoval Google před rokem, kdy oznámil dosažení hranice 80 milionů celosvětových předplatitelů kombinovaně za YouTube Premium a YouTube Music. Toto číslo ovšem zahrnuje i bezplatná zkušební období. V roce 2021 bylo uživatelů 50 milionů.

Podvody s AI

Stejně jako jiné platformy se také YouTube musí vyrovnat s boomem obsahu automaticky vygenerovaného pomocí nástrojů umělé inteligence. Ty umožňují podle uživatelského zadání vytvořit video s hudbou, mluveným komentářem nebo třeba animovanými sekvencemi. „Na AI generované video se díváme stejně jako na každé jiné. Není to nic špatného, jestliže splňuje veškerá pravidla služby,“ zdůraznil Petr Houzar.

Problém je v tom, že podobné nástroje snadno mohou zneužít lidé se špatnými úmysly. Umožňují stvořit třeba deep fake manipulace, kdy se podvržený obsah tváří jako záznam ze skutečného vysílání zpravodajské stanice.

Takový podvrh se nedávno objevil už i v češtině, kdy podvodníci zmanipulovali segment z vysílání CNN Prima News, aby působil tak, že bývalý diplomat Michael Žantovský láká na možnosti investování. Digitálně upravené video se objevovalo v reklamní síti společnosti Meta a také na YouTube. Kromě Žantovského v něm účinkuje skutečná moderátorka CNN Prima News Lucie Hrdličková, upravené podkladové záběry totiž pocházely z vysílání diskusního pořadu K věci ze 16. října.

Michael Žantovský láká na investování, které má podporu prezidenta i Andreje Babiše.



Jedno z prvních DEEP FAKE videí, které se masivně šíří coby reklama na Youtube, FB i v reels.



V originále mluvil @zantov na @CNNPrima o Izraeli.



Bankovním podvodům se věnují i @ReporteriCT. pic.twitter.com/TZIdMR5Iy9 — Zuzana Černá (@zuzana_cerna) November 2, 2023

Přestože při bližším zkoumání prozradí manipulaci zhoršená kvalita obrazu, zvuku i strnulé repliky, naznačilo toto video možnosti, kudy se mohou podvody s využitím AI ubírat. Podvody sice policie prověřuje, ale podle informací televize zpravidla tyto případy pro nedostatek důkazů odloží. Klíčová je tedy rychlá reakce sociálních sítí.





„Předstírání cizí identity je věc, která se teď hodně kvůli AI řeší. Dřív to nebyl takový problém, ale dnes je to jedna z nejčastějších příčin porušení pravidel služby,“ řekl Houzar. „Díky AI dokážeme odhalit obsah generovaný umělou inteligencí, nebo závadný obsah. Už při nahrávání jsme schopni odhalit 99,9 % videí,“ tvrdil v debatě.

Podle Petra Houzara pomáhají s odhalováním falešných zpráv strojové učení a jazykové modely. AI detekuje texty, překládá je, snaží se vyhodnotit kontext. „My s tím bojujeme, teď se nám díky AI podařilo odchytávat celé sítě. Když byly volby na Slovensku, zrušili jsme 14 kanálů, které byly propojené přes určité entity a šířily dezinformace. To se nám podařilo sundat. Dokonce té slavné ruské farmě, petrohradskému Institutu pro výzkum internetu, jsme za poslední měsíce jenom v našem regionu sundali stovky kanálů, které byly organizované přes různé entity. Dokázali jsme to právě díky AI i na základě jednotlivých prvků ve videích,“ popsal při mediální debatě na Czech Internet Forum.

Co když ale dezinformační videa nahraje politický subjekt nebo kandidát v rámci oficiální kampaně? „U hraničních případů, kdy hodně jde o nějaký úhel pohledu, využíváme fact checkery a služby třetích stran, které tyhle citlivé případy posuzují,“ odpověděl Petr Houzar.

Obsah, který je podvodný nebo jinak porušuje pravidla YouTube, může pronikat také do inzertních sítí. „Museli jsme zavést verifikaci inzerentů, tím se odbourala drtivá většina těchto ‚fejkových‘ profilů. Vytvořit účet teď nějakou dobu trvá, ale zase do nich máme daleko větší vhled. Reklamy stejně jako videa procházejí AI schvalováním a potom určitou ruční kontrolou. Pomocí AI se také dělá verifikace cílových stránek. Protože jedna věc je samotná reklama, druhá věc je cílová stránka. Reklama třeba může být v pořádku, ale cílová stránka může být scam, nebo naopak může být právě podvržená reklama, která vede na úplně normální stránku,“ uzavřel.