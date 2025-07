Na hradě Bouzov nemají ve věži hlídku, ale mobilní 5G vysílač. Podívejte se do jeho útrob

To si takhle v létě pěkně jdete na výlet na hrad, kocháte se přírodou a výhledem z kopce, míjíte rytířské lesy, souboje na koních a další středověké atrakce, které jsou díky hrám Kingdom Come: Deliverance čím dál oblíbenější, a při tom stále máte ve svém mobilu solidně rychlá data. Jako byste ani neopustili větší aglomeraci. Díky tomu můžete ze svého výletu natočit storíčka a tiktoky nebo poslat fotky a videa svým kamarádům a rodině. To má různé pozitivní ekonomické a další dopady, jako třeba virální reklamu zdarma.

Aby operátoři mohli tato a další místa pokrýt mobilním 5G signálem, využívají různé triky, jak maskovat ne vždy pohlednou infrastrukturu (aby to u nás nevypadalo jako v Hongkongu). Například T-Mobile v lese vybudoval umělý strom, do jehož útrob schoval vše potřebné. Na Lupě jsme také ukázali vysílač v okapu u pražského arcibiskupa.

Kreativita je někdy dobrovolná, jindy hnaná nutností a takzvaným efektem NIMBY, tedy not in my backyard. Češi by často chtěli kvalitní data a internet, ale když dojde na to, že by v okolí jejich bydliště či chaty měl stát vysílač, dokáží jeho výstavbu blokovat (stejně jako stavbu bytů, továren a tak dále). Argument, že kvalitní infrastruktura zvyšuje hodnotu jejich majetku, ne vždy obstojí. Někdy je to pochopitelné, nicméně podle vyprávění operátorů jsou případy blokace mnohdy absurdní.





Svítí vám na věži

Když se ale majitelé pozemků a objektů s operátory domluví, může to vést k zajímavým řešením. Příkladem je v úvodu zmiňovaný výlet na hrad. Na Bouzově nedaleko Olomouce díky O2 a CETINu vznikl mobilní 5G vysílač zabudovaný přímo do struktur této středověké a krásně opravené a udržované atrakce. Vysílač je schovaný do ochozů první věže, jež je součástí komplexu předcházejícího samotnému hradu. Stačí přejít příkop (kde bohužel nejsou medvědi ani lebky mrtvých nájezdníků).

Bouzov byl jako ideální prostor pro vysílač zvolený díky tomu, že je na kopci a je možné odsud kvalitně vysílat signál do širokého okolí. Nejdříve šlo o lokalitu T-Mobilu, později ji ale do správy převzal CETIN. Je to součástí dohody o sdílení sítí. Infrastrukturu na věži tak využívají O2 a T-Mobile.

Operátoři si podobné lokality pronajímají a platí nájem a energie. Často k nim mají sami přístup, technici disponují klíči, případně jsou na místech ukryté schránky, podobně jako kešky. V případě Bouzova ale vstup do věže musela povolit a zorganizovat paní kastelánka, která Lupu a Oldřicha Šedivého, vedoucího týmu podpory výstavby v CETINu, do prostor pustila.

Po vyškrábání se nahoru chodbami s velmi nízkými futry a stropy je nejdříve vidět zázemí vysílače, tedy síťový hardware, zdroj Vertiv s účinnosti 98 procent a baterie. Odsud vedou kabely ven na ochoz k rádiovým jednotkám anténám. CETIN používá rádia od Ericssonu a vysílací antény od téhož dodavatele, případně je doplňuje anténami od Huawei.





Na Bouzově se vysílají tři sektory, a to na frekvencích 700, 800, 900, 1 800 a 2 100 MHz. Nejde o všechny frekvence, které operátor O2 má k dispozici, na lokální potřeby to ale stačí. Chybí třeba frekvence 3 700 MHz s anténou Massive MIMO (32 × 32). Největší “palbu” mají frekvence 1 800 a 2 100 MHz, kde se používá MIMO 4 × 4. Do hradu není přivedena optika, nasazeno je mikrovlnné pojítko, rovněž umístěné na ochozu. Vše můžete prozkoumat v naší galerii.

V Česku stále existují takzvaná bílá místa, kde je to s mobilním připojením a internetem slabé. Operátoři, ministerstvo průmyslu a obchodu a Český telekomunikační úřad hledají řešení, i skrze dotace. Obecně ale situace s 5G a jejich kvalitou vůbec není špatná. Zvlášť, když to porovnáte s některými sousedními zeměmi, kde je pokrytí slabé i ve městě, natož třeba na hradech či v přírodě. Někdejší ministr průmyslu Jan Mládek nás sice posílal za levnými daty do Polska, což ho stálo místo, ale už neřekl, že se tam k těm datům můžete dostat třeba přes jednu čárku signálu.

Těžko říct, zda je to díky přístupu našich operátorů, nebo celkem přísným rozvojovým kritériím, která v aukci na 5G pod vedením předsedy Jaromíra Nováka nastavil ČTÚ (Novák byl následně za zásluhy dvojministrem Karlem Havlíčkem odvolán s tím, že teď přijde čtvrtý operátor a namísto toho se zabetonoval trh). Dojděme ke smíru a řekněme, že se na současném stavu projevilo obojí, tedy rozvojová kritéria i operátoři. Každopádně si i na podobných výletech užijte léto.

Do kontrastu s Bouzovem lze dát nepěkné vysílače v zalidněném Hongkongu: