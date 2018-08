 »  Na Instagramu se kradou účty, média se vracejí od Facebooku k SEO a co ničí Twitter

Jak se lidé po světě (na internetu) smějí? Pokud pomýšlíte na převládající LOL, tak tomu tak není. Jedničkou je podle všeho HAHA. Ale variant online smíchu je poměrně hodně. Najdete je v I Say LOL, You Say Ek Number: How People Around The World Laugh Online.

Zaměstnanci Googlu protestují proti údajnému vývoji cenzorského vyhledávání pro Čínu. Dopis s protestem podepsalo na 1400 lidí. Viz Části zaměstnanců Googlu se nelíbí údajný vývoj cenzurovaného vyhledávače pro Čínu nebo Google Employees Protest Secret Work on Censored Search Engine for China.

Mění se Zprávy Google podle vašeho politického přesvědčení? V Does your Google News change based on whether you’re conservative or liberal? se věnují tomu, zda algoritmus Google News podporuje vznik „echo chambers“. Vlastně mohou být docela spokojení, nejsou totiž v Česku, kde Zprávy Google zásadně doporučují ruské fake news weby. Nejzajímavější je na tom to, že s tím Google stále nic neudělal.

Nástroje pro cenzuru internetu odstranily článek varující před nástroji na cenzuru internetu. Upozorňuje na to Julia Reda v Out-of-control censorship machines removed my article warning of out-of-control censorship machines a také připomíná, že Evropská unie se opět brzy vrátí ke schvalování reformy autorského zákona. Lepší ukázku toho, jak zásadně špatné a zneužívané je DMCA, si nemůžete přát.

TELEgraficky

Facebook koupil Vidpresso ■ Ruby Rose opustila Twitter ■ Blizzard má návod pro vracející se ■ Intel koupil Vertex.AI ■ Nekonečná smyčka ■ Nechce streamovat hraní s ženami ■ Možný vítěz v soutěži o fake fotku ■ Google Search Mobile Device Simulator ■ Walmart dokončil koupit Flipkartu (16 miliard USD) ■ Nitendo Switch skrývá VR režim ■ Zkracovače stále slouží phishingu

WEBDESIGN, INTERNET

30 milionů uživatelů Pocket jsou dobrým důvodem, proč tuhle aplikaci neignorovat. Zejména pokud jste vydavatelé a hledáte další možné zdroje návštěvnosti. Viz Pocket’s 30 Million Users Are Great for Publishers.

Už i Vimeo odstranilo obsah z InfoWars Alexe Jonese. Důvodem je porušování Pravidel týkajících se diskriminace a nenávistného obsahu. Viz Vimeo just decided to remove content from InfoWars conspiracy theorist Alex Jones.

Měl by zmizet i web Infowars? Dost podstatná otázka, kterou probírají v InfoWars Videos, Podcasts, and Social Posts Have Disappeared. Here's Why Its Website Won't Be Next. Vždyť by stačilo utnout zlo u samého kořene a žádná sociální média by Jonese a Infowars nemusela řešit. Stačilo by smazat web, nebo začít blokovat web u poskytovatelů připojení. Nebo i zrušit domény. Což už je něco, co se týká podstatné otázky toho, jak hodně je internet neutrální a svobodný. Pro příklad vypínání domén, webů a blokování se stačí podívat na bittorrentovou sféru. Tam (a to je důležité dodat) má podobný postup obvykle základ v soudních rozhodnutích.

GeoFencing a přesměrování podle geo IP je problém i pro nástroje stahující web. Poučné čtení v How To Bypass Geo IP Redirection In A Crawl je sice trochu staršího data, ale s rozmáhajícím se nešvarem blokovat IP adresy z EU, „protože GDPR“, by se to mohlo hodit připomenout.

Některá média už pochopila, vrací se k SEO a nevěnují se návštěvnosti z Facebooku. Jiná ještě stále pumpují do Facebooku peníze a doufají v zázrak. Část se věnuje generování falešných stránek, vytváří podvodné soutěže a produkuje obsah s chytlavými titulky a bulvárním nádechem. Pro návštěvnost prostě všechno. Každopádně, návrat ke kořenům je potřeba a nutno dodat, že pokud existuje nějaké médium, které začalo ignorovat SEO, mělo by jeho vedení dostat zasloužený vyhazov. Jedno je ale dost jisté: teď se média upnou čistě na SEO. Z bláta do louže. Ostatně, jak na konci Goodbye, Facebook traffic. Welcome back, SEO, we missed you? říkají, nejdůležitější je dělat to pro lidi.

SOFTWARE

Google One je tu. Velké přejmenování přineslo i 100 GB za 2 USD a navýšení 1 TB verze na dvojnásobek (za stejnou cenu). Viz Google One cloud storage is now live, with 100GB for $2 per month, a pokud vám není jasné co, proč a jak, vítejte do klubu. On totiž Google Disk (Drive) stále existuje, ale teď už je to jenom místo, kam si ukládáte soubory. A Google One je místo, kam ukládáte soubory, fotky a poštu. Měla by se objevit i Google One aplikace. A zakoupený plán můžete sdílet s pěti členy rodiny. Zdarma dostupných zůstává 15 GB.

V Německu mají hry s nacistickými symboly novou šanci. „Umělecká výjimka“ z přísného zákazu používání těchto symbolů by mohla přinést konec dekády trvajícímu zákazu prodeje her obsahujících takovéto symboly. Plošně to ale Německo neumožní, hry budou posuzovány jednotlivě. Viz Germany says games with Nazi symbols can get “artistic” exception to ban.

Strojové učení umožňuje poznat autora programů. Nejen podle stylu zdrojáků, ale i z binárek. Viz Machine learning can ‚fingerprint‘ programmers.

HARDWARE

Trh s chytrými reproduktory v druhém čtvrtletí 2018 rostl 187% tempem. Uvádí to Canalys v nové analýze a za extra zmínku stojí 449% meziroční růst těch od Googlu. Viz Canalys: Smart speaker market grew 187% in Q2 2018.

Chromebooky se možná dočkají dual bootu s Windows 10. Viz Chromebooks may get Apple Boot Camp-like Windows 10 dual boot with “Campfire”, k čemuž je nutné dodat, že už dnes jsou různé možnosti, jak na Chromebooky dostat Windows. A také to, že s Windows 10 na Chromebooku budete narážet i na nedostatečné vnitřní úložiště.

MARKETING A KOMUNIKACE

Falešné reklamy Facebooku zaplavily Londýn. Trefně, výstižně a přesně pojmenovávají to, na čem je Facebook založený. Říkají například: „S Fake News nejsme kamarádi, je to náš velký zdroj příjmů“. Na tohle asi Mark Zuckerberg Líbí nedá. Viz Fake Facebook adverts are making people double take all over London a @ProtestStencil v několika tweetech (tady, tady a ještě například tady).

Přes 50 tisíc lidí na Twitteru blokuje největší inzerenty. Protestují proti Alexi Jonesovi a neochotě Twitteru jeho účty smazat. Jako symbolický protest skvělé, prakticky to trochu kulhá. Blokováním účtu se totiž nezbavíte klasické inzerce a Twitter tedy nijak blokování nepocítí. Jako vzkaz pro velké inzerenty to ale je dobré. Mohl by to být i vzkaz šéfovi Twitteru, ale ten mezitím začal mudrovat o tom, že musí bojovat proti bublinám a do toku tweetů by měl Twitter dávat tweety, které vlastně vůbec nechcete. Viz Over 50k people have blocked Twitter’s biggest advertisers over the Alex Jones debacle (and you can too).

Je čas opustit Twitter. Alespoň to říká aktivita #DEACTIDAY. Nemyslí to trvale, jen si deaktivovat účet. Také na protest proti tomu, jak se Twitter (ne)staví k Infowars a Alexu Jonesovi. Protest chce dát Twitteru 30 dní na změnu. Pokud Infowars/Jonese vyřeší, lidé si účty opět aktivují. Pokud ne, na Twitter se nevrátí. Viz It's Time to Quit Twitter.

Alex Jones nakonec dostal na Twitteru týdenní omezení. Vypadá to, že PR oddělení Twitteru se rozhodlo alespoň trochu zachránit reputaci – Infowars a Jonese totiž odmítají smazat (jako to už udělal Facebook, YouTube, Apple, Spotify a další). Na týdenním omezení je úsměvné i to, že ho dostal za live video přes Periscope. Omezení znamená, že nemůže psát nové tweety a retweetovat. Viz Alex Jones gets a week suspension from Twitter.

Elon Musk v rozhovoru pro New York Times plakal a přestával být schopen mluvit. Ve What If a Female CEO Acted Like Elon Musk? se na to dívají z docela zajímavého pohledu. Samotný rozhovor najdete v Elon Musk Details ‘Excruciating’ Personal Toll of Tesla Turmoil a také se to dá brát tak, že #PR Elona Muska konečně našlo vhodný způsob, jak zapracovat na zlepšení jeho image. Ona ta poslední válka s novináři nemá moc příznivé dopady.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Privacy Badger možná znáte, ale co Local Sheriff? Rozšíření pro Chrome a Firefox vám prozradí, komu všemu předává navštívený web vaše osobní informace. Viz Local Sheriff reveals if sites leak personal information with third-parties. Zmíněný Privacy Badger umí některé podobné věci i blokovat.

Uživatelé, kteří chtěli zrušit MoviePass, si místo toho objednali nový tarif. MoviePass teď tvrdí, že to byla jenom chyba a že je už opravena. Nový tarif už není neomezený jako dřívější, podívat se lze jen na tři filmy měsíčně. Zásadní omezení má společnosti pomoci od blížícího se krachu. Viz Moviepass losses jumped from less than $3 million to $126.6 million in a year.

Na Instagramu se ve větší míře kradou účty. Zloděj přitom obratem změní e-mail a telefon s účtem spojený, ale nijak více hack nevyužije. Klasicky platí, že pokud se vám to stane, od Instagramu se pomoci nedočkáte. Viz Instagram is investigating user reports of hacked accounts.

Zero day v macOS HighSierra je založený na schopnosti klikat za uživatele myší. Viz Apple zero-day exposes macOS to Synthetic Mouse-Click attacks a The Mouse is Mightier than the Sword.

Americký vydavatel žaluje novináře za to, že po opuštění novin nepředal (osobní) účet na Twitteru. Viz Newspaper Suit Says Ex-Reporter's Twitter Is Trade Secret a jde o klasický příklad toho, že kdyby novinář na Twitter nezaujal, bylo by jim to jedno. Ale se slušným počtem sledujících se hodí, takže proč nežalovat. Včetně nesmyslu o „obchodním tajemství“. Pro novináře je to dobré poučení, hlídejte si, že váš Twitter je váš, a ne vašeho zaměstnavatele. A platí to nakonec i u manažerů firem a zaměstnanců, kteří se rozhodnou své jméno (a účet) spojit s firmou.

Šestnáctiletému chlapci se podařilo hacknout Apple. Firma ujišťuje, že nedošlo k ohrožení žádných uživatelských dat. Úspěšný hacker přitom v průběhu roku několikrát pronikl do sítí Applu a získal odtamtud až 90 GB souborů. Jeho právník tvrdí, že se k datům uživatelů dostal. Zábavné na tom je, že na hackera si došlápla policie a v jeho notebooku vše našla ve složce „hacky hack hack“. Viz Apple says teen who hacked its network didn’t compromise customer data.

Olepujete si notebook nálepkami? Možná si zbytečně koledujete o problémy. Rozebírají to v Putting Stickers On Your Laptop Is Probably a Bad Security Idea a píší tam o vyvolávání pozornosti celníků až po totéž u hackerů na konferencích.

V CheckPointu zjistili, že síťové faxy lze hacknout prostě jen přes telefonní číslo. V některých případech už je objevená chyba opravená, ale pokud si uvědomíme, že tam někde venku je na 300 milionů čísel faxů, tak to může být docela napínavé. Viz Faxploit: Sending Fax Back to the Dark Ages.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Vysvětlení, proč Twitter likviduje klienty třetích stran, nevysvětluje vůbec nic. Tedy až na to, že Twitteru je moc líto, že to udělal, je mu moc líto, že devět let neudržoval API, je mu moc líto, že s vývojáři nemluví. Ale konec je prostě konec a v budoucnu žádní alternativní klienti prostě nebudou. Viz Twitter Explains API Changes to Employees as Limits for Third-Party Apps Go Live.

Snapchat úbytek uživatelů svádí na poslední nepovedený redesign. Což je v zásadě aplikace klasického „nalezení viníka, který za to sice také může, ale rozhodně ne úplně“. Je to také lepší než si přiznat, že dlouhodobě Snapchat není nic extra a že s těmi čísly je to vůbec otázka. A co navíc, že Instagram prostě pochopil, co ti mladí na Snapchatu vlastně vidí. Pravdou ale je, že poslední redesign se fakt hustě nepovedl. Viz Snapchat Blames User Decline On Its Controversial Redesign a Why Snapchat is shrinking.

Tinder trápí tamní Super Líbí. Je totiž možné ho udělit zcela omylem. Věnují se tomu v The accidental Super Like: Tinder's most awkward phenomenon a je to zajímavá ukázka toho, jak nevhodné je uživatelské rozhraní Tinderu. Nebo možná jak záměrně nevhodné je, protože vyčerpání Super Líbí je důvodem k výzvě pro zakoupení dalších. Ke zmatení přispívá i to, že uživatelé zpravidla ani neví, co vlastně Super Líbí dělá. Na iPhonu navíc k omylem udělenému Super Líbí může vést i snaha o otevření Ovládacích panelů.

MOBILNÍ APLIKACE

MITD aneb Man-in-the-Disk je nový typ útoku na Android aplikace založený na nevhodném užívání externího úložiště mobilními aplikacemi na Androidu. Princip je vlastně jednoduchý – stáhnete si zdánlivě neškodnou aplikaci, ta si vyžádá přístup na externí disk a najde tam aplikaci, kterou umí napadnout a zneužít. Nahraje tam data, která vykonají potřebné. Viz Man-in-the-Disk: A New Attack Surface for Android Apps.

STARTUPY A EKONOMIKA

Twitter ničí jeho vlastní strach ze složitých rozhodnutí, píše The Verge ve Twitter’s fear of making hard decisions is killing it. Zmiňuje tam kauzu Alexe Jonese, ale také několik let trvající postupnou likvidaci klientů třetích stran. Středem všeho má být Jack Dorsey a jeho styl vedení založený na interních diskuzích a snahách dosáhnout shody. Což vede k nikdy nekončícímu čekání. Poučné čtení s řadou dalších příkladů.

INFOGRAFIKY

18 tipů na životopis, který vynikne nad ostatními životopisy, je infografika, kterou můžete najít v 18 Tips to Help Your Resume Stand Out From the Rest (Infographic). Nutno dodat, že některé z těch tipů rozhodně neuškodí nastudovat.

100 nejpopulárnějších slov (výrazů) ve vyhledávání v Googlu najdete v The 100 Most Popular Keywords on Google Search [Infographic] a What keywords on Google are searched the most?

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.